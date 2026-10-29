Perú

Perú registra más de 188 mil denuncias por violencia contra la mujer entre enero y septiembre de este año

Los reportes presentados hasta septiembre revelan una mayor incidencia en Lima Metropolitana, Arequipa, Lambayeque, Cusco y La Libertad

Un reportaje de 24 Horas expone la cruda realidad de la violencia de género en Perú, con cifras que superan las 188,000 denuncias. Se abordan casos, estadísticas y la urgente necesidad de acción judicial.| Video: Panamericana
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Perú registró 188 mil 563 denuncias por agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar entre enero y septiembre, de acuerdo con cifras del Ministerio Público. La institución proyecta que el número podría alcanzar al menos 252 mil casos al cierre del año, según reportó Panamericana Noticias.

El reporte fue citado luego de que se conociera la denuncia de una influencer de Piura, quien habría sido atacada por su pareja. Una situación que miles de mujeres pasan, pero el apoyo de las autoridades es mínima para protegerlas.

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La gerenta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Brenda Belleza, indicó que los registros corresponden al delito de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Carteles en contra de la violencia de género.
Un nuevo caso de violencia contra la mujer en Villa El Salvador ha causado rechazo e indignación en la ciudadanía. - Crédito: 24 Morelos/Andina

El 53% de los casos se concentra en ocho distritos fiscales

Más de la mitad de las denuncias se registró en ocho distritos fiscales. Según Belleza, el 53% de los casos se concentra en Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Lima Centro, Arequipa, Lambayeque, Cusco y La Libertad.

La concentración de los reportes en esas jurisdicciones abarca principalmente zonas urbanas con alta densidad poblacional. Lima Metropolitana reúne cuatro de los ocho distritos fiscales mencionados en el informe.

El Ministerio Público también informó que, entre enero y septiembre, se presentaron 1.860 denuncias por lesiones graves a nivel nacional. La proyección para diciembre es de 2.396 casos.

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El 55,3% de esas denuncias se ubicó en tres jurisdicciones del norte del país. La Libertad concentró el 31,4%, Santa el 17,5% y Cajamarca el 6,3%, según los datos expuestos por el Observatorio de Criminalidad.

Defensoría pide celeridad en caso de influencer

La Defensoría del Pueblo en Piura pidió al Ministerio Público que actúe con máxima diligencia y rapidez en la investigación por la presunta agresión física contra una modelo e influencer de 29 años, hospitalizada desde los hechos ocurridos el lunes 26 de octubre.

Ministerio de la Mujer.
Entre enero y febrero, el Programa Aurora contabilizó 33 feminicidios a nivel nacional. - Crédito: composición Infobae

Mediante un oficio dirigido a la fiscal adjunta provincial Carla Ordinola Armas, la entidad solicitó información documentada sobre las diligencias realizadas, las pendientes y el número de carpeta fiscal del caso. Según indicó, la víctima ya declaró ante la fiscalía, mientras se aguarda el resultado de una tomografía en el hospital Santa Rosa; el presunto agresor permanece detenido y tenía programada su declaración.

La institución también requirió al Centro Emergencia Mujer (CEM) un reporte de las acciones adoptadas dentro de sus competencias. El jefe de la Oficina Defensorial de Piura, Walter Julio Galecio Gonzáles, recordó que el Estado tiene el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género de manera oportuna y eficaz. La Defensoría señaló que mantendrá la supervisión del caso para garantizar el acceso de la víctima a la justicia y su derecho a una vida libre de violencia.

Canales de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda orientación y atención a personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. A través de sus servicios, las víctimas pueden recibir información sobre medidas de protección, acompañamiento y las rutas para presentar una denuncia.

La Línea 100 ofrece orientación gratuita para víctimas y testigos de violencia familiar o agresiones contra la mujer. Este canal permite solicitar información sobre cómo actuar ante un caso de riesgo y conocer las instituciones a las que se puede acudir para recibir apoyo.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) brindan atención especializada a víctimas de violencia. En estos espacios se ofrece orientación social, psicológica y legal, además de acompañamiento para acceder a mecanismos de protección y realizar las denuncias correspondientes.

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