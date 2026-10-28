Banco de la Nación lanza préstamo de S/100 mil con tasa de interés baja por pocos días: Quiénes acceden

Estas son las condiciones del préstamo Multired del Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

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Banco de la Nación ha lanzado una nueva campaña de su préstamo Multired, que otorga hasta S/99 mil 999 a los clientes del banco (trabajadores públicos o pensionistas) con una tasa promocional; es decir, con un porcentaje de cobro mensual menor al que siempre está vigente.

“Aprovecha la TCEA promocional (desde 11,57%) y accede a un financiamiento que te acompaña con rapidez, sin aval y con plazos flexibles según tus necesidades”, anunció el BN. Este tiene una tasa de costo efectivo anual (TCEA) normalmente se calcula desde 14,61%. La tasa promocional estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026, así que solo habrá una ventana de algunos días para poder solicitarlo.

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Ofrece tasa promocional: TCEA desde 11,57% y TEA desde 9.99%, según el plazo elegido, permitiendo a los usuarios pagar menos intereses

Es de libre disponibilidad: permite solicitar hasta S/ 99,999 y pagarlo en cuotas fijas mensuales (sujeto a evaluación crediticia)

Te da plazos flexibles de pago de la deuda: Financiamiento hasta por 60 meses

No requiere aval ni garantes: Aplicable para trabajadores nombrados y pensionistas (sujeto a evaluación crediticia)

Es de desembolso directo: El préstamo se deposita de manera inmediata en la cuenta de ahorros del cliente. El pago de las cuotas del préstamo se realiza mediante débito automático.

Está disponible para solicitar de forma presencial en toda la red de agencias del banco a nivel nacional, con opción de renovación a través del canal de atención telefónica.

Préstamo del Banco de la Nación para evitar caer en el 'gota a gota' | ATV Noticias

Requisitos del préstamo de S/100 mil

Se debe considerar que el préstamos de hasta S/99 mil 999 del Banco de la Nación se puede solicitar, en primer lugar, solo si eres trabajadores público o pensionista que recibe su dinero por el Banco de la Nación.

Y para eso primero hay una serie de requisitos que sirven como filtro:

Debes tener tarjeta Débito BN

Deberás contar con calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros

Para la renovación no deberás presentar problemas de pago en el Banco de la Nación

Debes presentar el original del DNI, u original y copia del carné de extranjería

Debes presentar original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, cuya antigüedad máxima aceptada es de cuatro meses.

Y en el caso de los trabajadores CAS habrá un requisito extra. “Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea del 10 de marzo de 2021 en adelante, deberán demostrar antigüedad laboral mínima de 13 meses, presentando adicionalmente su último contrato original y/o adendas o copias fedateadas de los mismos”, aclara el banco. Sin embargo, “para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea anterior al 10 de marzo de 2021″, esto no será exigible.

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Hasta el 31 de octubre los clientes del Banco de la Nación podrán aplicar al préstamos Multired con la tasa más baja del mercado para este tipo de créditos. - Crédito Banco de la Nación

También se debe resaltar que el préstamo está sujeto a evaluación crediticia.

Para acceder al préstamo Multired, los que cumplan las condiciones pueden acercarse a toda la red de agencias y el Call Center del Banco de la Nación. Asimismo, “no requiere avales ni garantes para trabajadores nombrados y pensionistas. Es un préstamo rápido, seguro y con bajas tasas de interés, que lo hacen una opción muy atractiva en el mercado”, agrega el BN.

Lo que otorga el préstamo

El préstamo Multired es un beneficio para el sector público y pensionistas y tiene las siguientes características:

Se trata de un préstamo de hasta S/99 mil 999 , según la evaluación crediticia. Es un préstamo de libre disponibilidad, puedes usarlos para el fin que desees

Orece TCEA desde 11,57% (en campaña promocional) calculada para una TEA de 10,00%

Accedes a plazos de hasta 60 meses, según evaluación crediticia

Si eres trabajador o pensionista del sector público y recibes tus ingresos mensuales en el Banco de la Nación, podrás solicitar tu Préstamo MultiRed en cualquier momento

Pueden acceder a esta promoción, los clientes que soliciten préstamo en el BN por primera vez, aquellos que hayan cancelado su deuda antes del inicio de la campaña y quienes se encuentren en el último año del pago de su deuda.

Los beneficiarios podrán pedir montos, pero de acuerdo a su edad. Si son mayores de 60 años, acceden a un monto mucho menor al máximo de S/99 mil 999. - Crédito Andina

Para solicitarlo, se puede ingresar a este link. Asimismo, quienes deseen solicitar una evaluación crediticia o recibir más información, pueden escribir al WhatsApp Quina, la asistente virtual del Banco de la Nación (966 216 942). También revisa más información sobre este en la página oficial del BN:

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