San Juan de Miraflores: joven se enfrenta a golpes a ladrón que intentó asaltarlo

El sospechoso intentó escapar tras cruzar una reja metálica, pero otro residente lo derribó y recibió el apoyo del joven agredido y otros vecinos (Créditos: América TV)

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Un joven se enfrentó a golpes a un presunto delincuente que intentó asaltarlo por la espalda en la urbanización Amauta, en San Juan de Miraflores. La víctima se resistió al ataque y protagonizó una pelea que se prolongó durante casi un minuto, hasta que la intervención de una vecina hizo que el agresor se alejara. Sin embargo, el sospechoso no consiguió escapar, pues otro residente lo retuvo y recibió el apoyo de más personas hasta la llegada del serenazgo.

El incidente ocurrió la mañana del martes 27 de octubre, en el cruce de las calles Ciro Alegría y José Santos Chocano. Las imágenes, que fueron difundidas por América Noticias, registraron el momento en que el atacante sorprendió al muchacho y lo sujetó por el cuello para reducirlo. Lejos de quedarse inmóvil, el afectado reaccionó con golpes para evitar que le quitaran sus pertenencias.

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La confrontación continuó en plena vía pública hasta que una mujer se acercó y contribuyó a interrumpir el enfrentamiento. El presunto ladrón aprovechó ese momento para cruzar una reja metálica e intentar huir, pero otro vecino logró alcanzarlo y lo derribó. El joven agredido también participó en la retención, mientras más residentes se sumaban para impedir que el individuo abandonara el lugar.

Ante lo ocurrido, una persona solicitó la presencia de la Policía Nacional y del serenazgo. Finalmente, los agentes municipales intervinieron al sospechoso, quien no logró llevarse ningún objeto de valor. La reacción de la víctima llamó la atención de los habitantes del sector, aunque algunos advirtieron sobre los peligros de enfrentarse directamente con quienes cometen estos delitos.

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El intento de asalto ocurrió el martes 27 de octubre en el cruce de las calles Ciro Alegría y José Santos Chocano - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

Una residente manifestó que también intentaría impedir que le robaran, pero reconoció que una respuesta física puede poner en riesgo la integridad de quien sufre el ataque. Según explicó, resulta imposible saber si el agresor lleva un arma blanca o de fuego, por lo que cualquier reacción debe considerar la posibilidad de sufrir lesiones.

“Yo también me metería para evitar que me roben. Sin embargo, es peligroso porque no sabemos cómo puede reaccionar la otra persona ni si lleva un cuchillo o una pistola. A veces, por no dejarnos quitar nuestras pertenencias, terminamos haciendo cualquier cosa”, señaló.

Vecinos denuncian constantes robos en la urbanización Amauta

El episodio volvió a poner en evidencia la preocupación de los residentes por la inseguridad ciudadana en esta parte de San Juan de Miraflores. Los habitantes aseguraron que los asaltos continúan ocurriendo en las calles y que los transeúntes permanecen expuestos a diferentes modalidades delictivas, pese a las medidas de protección instaladas en el sector.

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Una mujer indicó que algunos hechos involucran a sujetos que se movilizan en motocicletas lineales. De acuerdo con su testimonio, en determinadas ocasiones participan dos personas que llevan cajas similares a las utilizadas por repartidores de aplicaciones de entrega de productos, principalmente de colores anaranjado y negro.

Un joven se enfrentó a golpes a un presunto delincuente que intentó asaltarlo por la espalda en la urbanización Amauta, en San Juan de Miraflores - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

“Sí, los robos ocurren habitualmente. En muchos casos, los responsables se desplazan en motocicletas lineales y van de dos en dos. Además, suelen llevar cajas de reparto parecidas a las de Rappi, tanto anaranjadas como negras”, declaró.

La inquietud de los vecinos aumenta por la presencia de varios colegios en los alrededores. Una residente advirtió que la delincuencia representa una amenaza para los menores de edad, quienes transitan diariamente por las calles de la urbanización para acudir a sus clases o regresar a casa.

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Aunque las rejas metálicas y los equipos de videovigilancia les proporcionan cierta tranquilidad, los habitantes reconocieron que estas medidas no garantizan que estén completamente protegidos frente a nuevos ataques. Por ello, mantienen su preocupación ante la continuidad de los incidentes y la posibilidad de que otras personas resulten afectadas.