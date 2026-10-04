Perú

Keiko Fujimori tras emitir su voto en San Borja: “La PNP y las FFAA están desplegadas en todas las mesas”

La presidenta Keiko Fujimori exhortó a la ciudadanía a evaluar las propuestas antes de emitir su voto durante las Elecciones municipales y regionales 2026

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori Higuchi votó en el colegio Libertador San Martín de San Borja durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, acudió este domingo a la institución educativa Libertador San Martín, en el distrito de San Borja, donde emitió su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Tras cumplir con el sufragio, hizo un llamado a la ciudadanía a participar de la jornada.

“Acabo de hacer uso de mi derecho y deber de votar, y es muy importante hacer un llamado a todos los ciudadanos a que acudan a las urnas”, declaró la mandataria ante los medios de comunicación.

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Fujimori señaló que las elecciones permitirán designar a las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones durante los próximos cuatro años. El proceso reúne a 26.314.724 electores habilitados en todo el país.

Fujimori afirmó que la Policía y las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en las mesas

La presidenta sostuvo que recibió información de los ministerios del Interior y de Defensa sobre las medidas de seguridad previstas para la jornada. Según indicó, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en los centros de votación.

“He recibido el informe del Ministerio del Interior y de Defensa. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están desplegadas en todas las mesas, así que estamos garantizando el orden”, afirmó.

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El Ministerio de Defensa informó que 41 mil efectivos de las Fuerzas Armadas fueron movilizados para brindar seguridad en los más de 10 mil locales de votación. La Policía Nacional también dispuso el despliegue de agentes para custodiar las vías, prevenir incidentes y resguardar el material electoral.

Parlamentario criticó la estatura de los agentes de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Andina)
La ONPE instaló 89.935 mesas de sufragio con la participación de 97.317 candidaturas de 150 organizaciones políticas.

La mandataria pidió votar de forma consciente por las autoridades locales y regionales

Fujimori instó a los electores a evaluar las propuestas y candidaturas antes de marcar su cédula de sufragio. La presidenta remarcó que las autoridades que resulten elegidas deberán coordinar acciones con el Gobierno central.

“Invoco a los ciudadanos a que, al hacer uso de su voto, lo hagan de manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los mejores alcaldes distritales y provinciales, y futuros gobernadores regionales”, expresó.

La jefa de Estado añadió que las autoridades subnacionales son necesarias para el trabajo conjunto con el Ejecutivo. “Estas autoridades son fundamentales para trabajar en conjunto con el Gobierno central. A los candidatos les deseo mucha suerte”, señaló.

Una mano señala una lista impresa de mesas de sufragio de la ONPE pegada en una pared blanca.
Los centros de sufragio cerrarán a las 17:00 horas para dar inicio al escrutinio y al procesamiento de actas.

Los peruanos elegirán 13.148 autoridades en todo el país

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 renovarán 25 gobiernos regionales, además de 196 alcaldías provinciales y 1.696 distritales. También se elegirán 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instaló 89.935 mesas de sufragio en 10.090 locales de votación. En el proceso participan 97.317 candidaturas de 150 organizaciones políticas.

Los locales permanecerán abiertos hasta las 17:00. Luego, las mesas iniciarán el escrutinio y la ONPE comenzará a procesar las actas electorales para la difusión de los resultados oficiales.

Roberto Burneo viste un traje oscuro, anteojos y una cinta oficial roja y blanca mientras habla por un micrófono ante un podio
El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que los alcaldes salientes están autorizados para postular como primeros regidores.

JNE aún no define entrega de credenciales a exalcaldes

Más temprano, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que el pleno del organismo autorizó que alcaldes salientes postulen como primeros regidores, pero aclaró que aún no existe una decisión sobre la entrega de credenciales si esas listas ganan los comicios.

La definición pendiente determinará si los exalcaldes podrían asumir nuevamente el cargo por sucesión o si correspondería que lo haga otro integrante de la lista.

Burneo también indicó que el JNE desplegará cerca de 30 mil fiscalizadores en los locales de votación y pidió a los candidatos, organizaciones políticas e instituciones encargadas de la seguridad respetar las reglas democráticas y la voluntad de los electores.

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