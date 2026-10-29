Perú

¿Hoy habrá paro nacional del Sutep? Lo último que se sabe sobre la medida anunciada para este 29 de octubre

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, afirmó que el anuncio del Minedu sobre descontar a los profesores que acaten la medida de protesta es para “intimidar y amedrentar” al magisterio

Paro nacional del Sutep: docentes llegan hasta los exteriores del Congreso de la República| Foto: Sutep
Paro nacional del Sutep: docentes llegan hasta los exteriores del Congreso de la República| Foto: Sutep
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El paro nacional anunciado para hoy, 29 de octubre, que promueve el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), se llevará a cabo “de manera multitudinaria” como una “muestra del malestar” del magisterio por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con el Estado y para exigir un mayor presupuesto.

Así lo confirmó la mañana de este jueves Lucio Castro, secretario general del Sutep, en declaraciones para RPP Noticias, tras asegurar que el Ministerio de Educación (Minedu) y el ministro José Antonio Chang “están haciendo su trabajo al preteder intimidar y amedrentar al magisterio con el descuento”, si acatan la paralización.

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“Consideramos que el magisterio está convencido y va a expresar su posición digna y malestar hoy participando de manera multitudinaria en las calles y lo que va a tener que hacer el ministro es entender y luchar para asegurar que la educación tenga más presupuesto que es lo que queremos”, dijo.

Una multitud reunida en la calle porta pancartas con letras rojas que forman la palabra SUTEP y varias banderas
Docentes del sindicato Sutep marchan en una movilización en Perú, luego de que el Ministerio de Educación declarara improcedente la convocatoria de paro nacional. (Difusión)

En sus recientes declaraciones, Castro recordó que la presidenta de la república Keiko Fujimori dijo que va a priorizar la educación y respetar la Constitución, por lo que, en ese sentido, pidió se destine el 6% a 7% del producto bruto interno (PBI) del país al sector educativo y abogó por las pensiones dignas para los maestros jubilados.

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“(El porcentaje del PBI) va a significar garantizar atención a la infraestructura, alimentación, equidad, acceso, capacitación, dignificación de trabajadores. Además, ella ha dicho que va a respetar la ley y la ley está emitida y dice que los pensionistas en el Perú deben tener una pensión digna. La ley establece su monto y un plazo que este gobierno no está respetando, porque hasta la fecha no publica el reglamento de la ley. No busca una solución política a este tema a la cual está dispuesta el magisterio. Este gobierno ha firmado convenio colectivo que tiene fuerza constitucional y es de obligatorio cumplimiento”, indicó.

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