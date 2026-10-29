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Partidos de hoy, jueves 29 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal ante Alianza Lima lidera una fecha con tres encuentros del fútbol peruano y actividad internacional en Italia, Inglaterra, Brasil y otros países

Partidos de hoy, jueves 29 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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La programación de partidos de hoy jueves 29 de octubre reúne actividad en la Liga 1, la Serie A de Italia y la Carabao Cup inglesa, además de otros encuentros internacionales que podrían incluir presencia peruana. La jornada presenta cruces con impacto en las competencias locales y una oportunidad para seguir a futbolistas nacionales en clubes del exterior.

Este día, el balompié nacional tendrá tres partidos: Los Chankas recibirá a Cusco FC, Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Lima y Melgar jugará ante Comerciantes Unidos. La agenda concentra duelos entre equipos que buscan sumar puntos en una fase determinante del calendario del Torneo Clausura.

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El choque entre ‘celestes’ y ‘blanquiazules’ sobresale dentro de la fecha por la relevancia de ambos clubes en el certamen doméstico. El ganador se mantendría en la pelea por el campeonato, caso contrario al perdedor. No obstante, los ‘íntimos’ tienen el Apertura en el bolsillo, por lo que cuentan con margen para lograr el máximo título nacional. El resto de los encuentros ofrecerá movimiento para los equipos que intentan consolidar su posición en la tabla.

La programación internacional incluye dos partidos de la Serie A. Frosinone se medirá con US Lecce en un duelo correspondiente al campeonato italiano, en tanto que Fiorentina chocará en casa con Atalanta.

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En Inglaterra, la Carabao Cup tendrá el enfrentamiento entre Everton y Newcastle United. El torneo representa una vía para alcanzar un título nacional y permite que los clubes ingleses administren sus planteles en medio de un calendario con compromisos de liga y copas.

La atención peruana también estará puesta en Brasil. Erick Noriega podría tener minutos con Gremio en el partido ante Atlético Paranaense. El encuentro abre una posibilidad para que el futbolista sume participación y sea clave para que el cuadro de Porto Alegre salga de la zona de descenso.

En Ecuador, Jesús Pretell estaría en la nómina de LDU de Quito para el cruce frente a Universidad Católica por la LigaPro.

Partidos de Liga 1

- Los Chankas vs Cusco FC (13:00 horas / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Alianza Lima (15:30 horas / L1 MAX)

- Melgar vs Comerciantes Unidos (19:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Serie A

- Frosinone vs US Lecce (12:30 horas / ESPN 2, Disney)

- Fiorentina vs Atalanta (14:45 horas / ESPN 2, Disney)

Partido de Carabao Cup

- Everton vs Newcastle United (14:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Copa del Rey

- Atlético Calatayud vs Osasuna (13:00 horas / Disney+)

- Atlético Calatayud vs Osasuna (13:00 horas / Disney+)

- Ribadesella CF vs Racing Santander (15:00 horas / Disney+)

- Hortaleza vs Sevilla (15:00 horas / Disney+)

- Prat vs Athletic Club (15:00 horas / Disney+)

Partidos de Copa de la Liga de Portugal

- Sporting Braga vs Famalicao (13:45 horas / DSports)

- Benfica vs Gil Vicente (15:45 horas / DSports)

Partido de Copa Centroamericana de Concacaf

- Liga Deportiva Alajuelense vs Motagua (21:00 horas / Disney+)

Partidos de Mundial Femenino Sub 17

- China vs Francia (10:00 horas / DSports)

- Nigeria vs México (10:00 horas)

- España vs Estados Unidos (13:00 horas / DSports)

- Japón vs Kenia (13:00 horas)

Partidos de fútbol brasileño

- Atlético Mineiro vs Cruzeiro (17:30 horas / Premiere)

- Vasco da Gama vs Flamengo (18:00 horas / Amazon Prime Video)

- Gremio vs Atlético Paranaense (19:30 horas / Premiere, SporTV)

Partidos de fútbol colombiano

- América de Cali vs Fortaleza CEIF (18:15 horas / Win Sports)

- Atlético Nacional vs Independiente de Santa Fe (20:30 horas / RCN, Win Sports)

Partido de Copa Uruguay

- CA Wanderers Durazno vs Danubio (18:30 horas / DSports Uruguay)

Partido de Copa Ecuador

- Universidad Católica vs LDU Quito (19:00 horas / DSports)

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