Gabriel Costa sorprende con opinión sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Ojalá empaten. Quiero que Universitario salga campeón”

El jugador uruguayo-peruano señaló que le gustaría que empaten para que Universitario salga campeón en la Liga 1 2026. Créditos: L1 Max.

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En la previa del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, Gabriel Costa habló en una reciente entrevista y dio su pronóstico para el clásico correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

En diálogo con L1 Radio, ‘Gabi’, quien jugó en Alianza y Cristal, se refirió al estadio Alberto Gallardo y a la influencia que puede tener la cercanía de los hinchas con el campo de juego. Para el futbolista uruguayo nacionalizado peruano, ese factor podría darle una ventaja al cuadro de Roberto Mosquera en un duelo decisivo.

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“Más allá de que sea chiquito, la gente te lo hace sentir. Cuando, en este caso, Cristal juega de local, uno se siente más cómodo porque conoce el campo. Es un poco difícil cuando vas de visita, porque siempre te requiere jugar al mediodía, hay sol o hace calor; siempre hay un detalle que, para mí, en ese sentido va a sacar un poco de ventaja. La gente te lo hace sentir y, cuando están más cerca, más todavía. Aparte, va a ser un partido clásico y va a estar lindo”, expresó.

Tras analizar la localía de Sporting Cristal, Costa reveló el resultado que espera para el encuentro: “Ojalá que les vaya bien a los dos y que terminen empatados”.

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El exfutbolista de ambos clubes explicó que desea ese marcador porque quiere que Universitario de Deportes, equipo con el que fue tricampeón, conquiste el título esta temporada. “Es una final adelantada, como decís. Tengo muchos amigos en la ‘U’ y quiero que salga campeón la ‘U’. Lo seguimos ahí, pero que sea un lindo partido y que lo puedan disfrutar”.

Gabriel Costa quiere que Alianza Lima y Sporting Cristal empaten para que Universitario campeone en Liga 1 2026.