Perú Deportes

Gabriel Costa sorprende con opinión sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Ojalá empaten. Quiero que Universitario salga campeón”

El futbolista uruguayo, nacionalizado peruano, jugó en los tres clubes grandes de Lima, aunque expresó su cariño por la ‘U’

El jugador uruguayo-peruano señaló que le gustaría que empaten para que Universitario salga campeón en la Liga 1 2026. Créditos: L1 Max.
Guardar

En la previa del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, Gabriel Costa habló en una reciente entrevista y dio su pronóstico para el clásico correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

En diálogo con L1 Radio, ‘Gabi’, quien jugó en Alianza y Cristal, se refirió al estadio Alberto Gallardo y a la influencia que puede tener la cercanía de los hinchas con el campo de juego. Para el futbolista uruguayo nacionalizado peruano, ese factor podría darle una ventaja al cuadro de Roberto Mosquera en un duelo decisivo.

PUBLICIDAD

Más allá de que sea chiquito, la gente te lo hace sentir. Cuando, en este caso, Cristal juega de local, uno se siente más cómodo porque conoce el campo. Es un poco difícil cuando vas de visita, porque siempre te requiere jugar al mediodía, hay sol o hace calor; siempre hay un detalle que, para mí, en ese sentido va a sacar un poco de ventaja. La gente te lo hace sentir y, cuando están más cerca, más todavía. Aparte, va a ser un partido clásico y va a estar lindo”, expresó.

Tras analizar la localía de Sporting Cristal, Costa reveló el resultado que espera para el encuentro: “Ojalá que les vaya bien a los dos y que terminen empatados”.

PUBLICIDAD

El exfutbolista de ambos clubes explicó que desea ese marcador porque quiere que Universitario de Deportes, equipo con el que fue tricampeón, conquiste el título esta temporada. “Es una final adelantada, como decís. Tengo muchos amigos en la ‘U’ y quiero que salga campeón la ‘U’. Lo seguimos ahí, pero que sea un lindo partido y que lo puedan disfrutar”.

Gabriel Costa quiere que Alianza Lima y Sporting Cristal empaten para que Universitario campeone en Liga 1 2026.
Gabriel Costa quiere que Alianza Lima y Sporting Cristal empaten para que Universitario campeone en Liga 1 2026.

Temas Relacionados

Gabriel CostaAlianza LimaSporting CristalUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Roberto Mosquera presentan sorpresas en el Gallardo: ambos usarán a sus mejores jugadores para seguir en la lucha por el título nacional. Conoce los equipos que definieron para el clásico

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Ambas equipos están obligados a ganar en el Estadio Alberto Gallardo, que solo contará con hinchada ‘celeste’. El empate no le sirve a ninguno. Será todo o nada. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

DT de Deportivo Soan explicó demora en llegada de Fanta Fofana y cuándo podría debutar Fernanda Tomé en Liga Peruana de Vóley 2026/27

Vinícius Fernandes concedió que la deportista francesa ya había acordado la fecha con la dirigencia. Sobre Tomé, el brasileño detalló que restan pocas semanas para su estreno con el club de Puente Piedra

DT de Deportivo Soan explicó demora en llegada de Fanta Fofana y cuándo podría debutar Fernanda Tomé en Liga Peruana de Vóley 2026/27

Lisandro Greppo comienza a resignarse por alejamiento del Deportivo Garcilaso de la cima del Torneo Clausura 2026: “Sabemos cuál es nuestra realidad”

Con la inconsistencia del ‘pedacito de cielo’ en el tramo decisivo del campeonato, el entrenador argentino es consciente que no dependen de sí mismos para salir ganadores. “Hay que esperar a ver qué pasa”, admitió

Lisandro Greppo comienza a resignarse por alejamiento del Deportivo Garcilaso de la cima del Torneo Clausura 2026: “Sabemos cuál es nuestra realidad”

La dura opinión de Beto da Silva contra la Liga 1 tras la caída de Deportivo Garcilaso ante Alianza Atlético: “Esto es un espanto”

El delantero encendió el debate sobre las condiciones del fútbol peruano: calendarios apretados, viajes agotadores y estadios en mal estado. La derrota en Sullana fue la gota que colmó el vaso

La dura opinión de Beto da Silva contra la Liga 1 tras la caída de Deportivo Garcilaso ante Alianza Atlético: “Esto es un espanto”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Fujimorista Fernando Rospigliosi al Sutep: “No es momento para estar haciendo paros, todo el Perú tiene problemas”

Congreso declara caducidad de acusaciones constitucionales contra Francisco Sagasti y José Elice tras cinco años

JNE rechaza agravios de Carlos Álvarez contra su presidente: “Contribuye a deteriorar el debate público”

ENTRETENIMIENTO

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

Magaly Medina comprende situación de Andrea San Martín, pero le recomienda ir a terapia: “Debe ser desesperante”

César Acuña sorprende por sus retoques faciales y Magaly Medina lo critica: “De terror. Le hicieron una monstruosidad”

Paul Michael lanza tajante advertencia a Pamela López tras decir que se sintió usada: “No busques que hable mal de ti”

Jessica Newton reaparece con contundente mensaje tras ser desplazada por Luciana Fuster de Miss Grand Perú: “Siempre elige ser feliz”

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 29 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 29 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

DT de Deportivo Soan explicó demora en llegada de Fanta Fofana y cuándo podría debutar Fernanda Tomé en Liga Peruana de Vóley 2026/27