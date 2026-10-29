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Con un golazo de puro ‘chocolate’: Perú venció 3-1 a Irlanda y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15

El equipo dirigido por Diego Ortiz inició la jugada desde su propio arco, enlazó una serie de triangulaciones y convirtió un tanto destacado. Ahora enfrentará a Rusia en el torneo organizado por la FIFA

Los peruanos triangularon al borde del área y terminaron la jugada con un violento remate. Créditos: Youtube.
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La selección peruana continúa con resultados positivos en el Mundial Sub 15, que se disputa en Bakú, Azerbaiyán. Esta vez, la ‘bicolor’ venció 3-1 a República de Irlanda y aseguró, como mínimo, un lugar entre los 20 mejores equipos del torneo organizado por la FIFA. Además, su segundo gol destacó por la elaboración colectiva.

Después de quedar eliminado ante Italia en una definición por penales, Perú asumió el objetivo de alcanzar la mejor ubicación posible en esta Copa del Mundo. En ese camino, venció 2-1 a Angola y avanzó a la siguiente instancia.

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En la madrugada del jueves 29 de octubre, la selección nacional afrontó un partido exigente ante Irlanda. La ‘bicolor’ tomó ventaja a los cinco minutos, aunque su rival igualó el marcador antes del descanso.

Perú mostró otra actitud en el complemento y anotó dos goles para asegurar el triunfo. El segundo tanto del equipo dirigido por Diego Ortiz destacó por su elaboración colectiva, como se diría en la actualidad tuvo mucho ‘chocolate’.

La acción comenzó en el arco peruano. El equipo ‘blanquirrojo’ enlazó pases desde el fondo hasta enviar un centro al área. Tras un rebote favorable, un futbolista nacional inició una triangulación con sus compañeros cerca del borde del área.

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Luego de varios toques rápidos, uno de los jugadores asistió de taco y dejó a su compañero en posición de remate. El atacante definió con potencia de derecha y colocó el balón en la parte alta del arco, sin opciones para el portero irlandés.

Con este resultado, la selección peruana avanzó a las semifinales de la ronda que define las posiciones del 17 al 32. De este modo, aseguró como mínimo el puesto 20 en el Mundial. El logro cobra relevancia debido a que el certamen reunió a 189 participantes, una cifra inédita para una competición de esta categoría.

Perú venció 3-1 a Irlanda con un golazo de puro 'tiki-taka' y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15.
Perú venció 3-1 a Irlanda con un golazo de puro 'tiki-taka' y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15.

Próximo partido de Perú en el Mundial Sub 15

La selección peruana afrontará otro desafío exigente en el Mundial Sub 15. La ‘bicolor’ enfrentará a Rusia en la siguiente instancia del torneo, ante una de las selecciones con mayor poder ofensivo del certamen. En la ronda anterior, el cuadro europeo goleó 9-2 a Camerún.

El partido entre Perú y Rusia se jugará este jueves 29 de octubre, a las 9:15 horas (horario peruano), en el campo 7A del complejo deportivo Hovsan.

Ambas selecciones tuvieron apenas unas horas de recuperación, debido al formato particular de la competencia: los cotejos se juegan con dos tiempos de 20 minutos y ocho futbolistas por equipo.

Si consigue un resultado favorable ante los rusos en la semifinal, el equipo dirigido por Diego Ortiz enfrentará al ganador del duelo entre Bosnia y Albania en la final de esta instancia. El vencedor de ese partido terminará en el puesto 17 del Mundial.

La selección peruana venció a Irlanda y jugará la semifinal con Rusia por el puesto 17 del Mundial Sub 15.
La selección peruana venció a Irlanda y jugará la semifinal con Rusia por el puesto 17 del Mundial Sub 15. Créditos: Ovación.

Gran participación de Perú en el Mundial Sub 15

Pase lo que pase ante Rusia, la selección peruana sub 15 hizo una participación destacada en la primera edición de la Copa Mundial y Festival de la FIFA.

En la fase de grupos, el equipo nacional lideró el Grupo 0 con 13 de los 15 puntos posibles. Perú solo había logrado terminar primero en esta instancia de un Mundial en dos ocasiones: en la Copa del Mundo de 1978 y en el Mundial Sub 17 de 2007.

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