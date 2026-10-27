Perú

Ministro Luis Galarreta estará a cargo del Despacho Presidencial durante los viajes de Keiko Fujimori al extranjero

La jefa de Estado viajará a El Salvador y España. Fujimori sostendrá un encuentro privado con Nayib Bukele para conocer de cerca las estrategias de orden interno, administración carcelaria e intercambiar experiencias

Luis Galarreta con traje azul, corbata roja y anteojos, sentado frente a un micrófono y un cartel con el texto Presidencia del CONAGERD
El político peruano Luis Galarreta participa en una reunión oficial ante un cartel de la Presidencia del CONAGERD y con la bandera nacional de fondo.
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Keiko Fujimori viajará a El Salvador y España entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, y el primer vicepresidente Luis Galarreta asumirá el Despacho Presidencial durante su ausencia.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quedará temporalmente a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debido a que Galarreta también ocupa ese cargo.

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La encargatura presidencial regirá entre los días 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre, fechas que coinciden con los viajes internacionales de la presidenta Fujimori. La medida fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 307-2026-PCM, después de que el Senado autorizara las salidas del país de la jefa de Estado.

La agenda salvadoreña: seguridad, salud y educación

La primera escala de Fujimori en el extranjero será El Salvador, donde desarrollará actividades oficiales en San Salvador y el municipio de Tecoluca el 29 y 30 de octubre. Su programa incluye una reunión privada con el presidente Nayib Bukele y encuentros ampliados con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, Salud, y Educación, Ciencia y Tecnología.

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Keiko Fujimori, canciller Carlos Espá y Ernesto Álvarez.
El canciller Carlos Espá y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, acompañarán a la presidenta Fujimori.

La mandataria visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, el Hospital Rosales y una escuela. Las actividades se concentrarán en seguridad ciudadana, administración penitenciaria, salud y educación.

Los ministros del Interior, César Astudillo, y de Salud, Luis Dyer, también integrarán la delegación oficial durante el tramo salvadoreño, junto con el canciller Carlos Espá y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. Las autorizaciones para Espá y Álvarez fueron publicadas el sábado 25 de octubre.

Durante la ausencia de Astudillo, Belaunde estará a cargo también del Despacho del Interior. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, asumirá temporalmente el Ministerio de Salud y la cartera de Relaciones Exteriores durante el viaje de Espá, mientras que el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán, quedará al frente del Ministerio de Justicia.

La participación de Astudillo busca fortalecer la relación bilateral, con énfasis en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el funcionamiento de los sistemas penitenciarios. La resolución que autorizó su desplazamiento sostiene que la visita permitirá “propiciar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de prevención y lucha contra la criminalidad”, además de conocer las estrategias salvadoreñas de seguridad ciudadana y orden interno.

La fecha exacta y la agenda del viaje aún no fueron precisadas por el Gobierno. (Foto: Composición - Infobae)
Keiko Fujimori tendrá una reunión con Nayib Bukele en El Salvador. (Foto: Composición - Infobae)

El pasaje aéreo del ministro del Interior costará USD 1.544,22, mientras que recibirá viáticos parciales de USD 126 diarios por tres días, cubiertos por el presupuesto de su ministerio. El Gobierno salvadoreño asumirá su alojamiento entre el 28 y el 29 de octubre.

Dyer participará en un diálogo presidencial sobre salud mental y atención comunitaria, telesalud y transformación digital, vigilancia epidemiológica y modernización de los servicios sanitarios. También visitará el Hospital Nacional Especializado Rosales para conocer sus procesos y costos operativos, además del Centro Nacional de Enfermedades No Transmisibles.

Ese centro fue inaugurado recientemente para atender en una sola consulta casos de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y renales, cáncer y afecciones de salud mental. El ministro peruano también conocerá Doctor SV, una estrategia salvadoreña que utiliza inteligencia artificial para transformar la atención médica de primer nivel.

La agenda sanitaria prevé avanzar en la negociación de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud de Perú y su par de El Salvador. El acuerdo apunta a mejorar el acceso y la continuidad de la atención sanitaria entre ambos países.

Keiko Fujimori

El pasaje aéreo de Dyer asciende a USD 1.814,83 y sus viáticos suman USD 378 por tres días de estadía; ambos conceptos serán financiados por el presupuesto del Ministerio de Salud. El hospedaje del funcionario estará a cargo de El Salvador.

El viaje del canciller Carlos Espá responde a una invitación de la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, para profundizar el diálogo político y la cooperación en seguridad y desarrollo social. La Cancillería financiará su pasaje de USD 1.031,80 y viáticos parciales de USD 472,50 por tres días.

Álvarez fue incluido en la comitiva por encargo expreso de Fujimori, comunicado por la Cancillería. Su participación buscará reforzar la cooperación contra el crimen organizado transnacional y recoger información sobre el sistema penitenciario salvadoreño para las políticas peruanas de seguridad ciudadana y administración carcelaria.

El Ministerio de Justicia destinará USD 1.962,21 al pasaje de Álvarez y USD 472,50 a sus viáticos.

Fujimori también viajará a Madrid del 2 al 6 de noviembre para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Entre el 3 y el 5 de noviembre, intervendrá en la sesión plenaria, mantendrá reuniones bilaterales con otros líderes internacionales y asistirá a ceremonias protocolares.

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