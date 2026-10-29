Perú

Puente Piedra: cámaras captan a sujeto que dispara contra recepcionista y huye del hostal

Las cámaras de seguridad registraron al atacante cuando conversó brevemente con el trabajador antes de dispararle a quemarropa

Un recepcionista resultó herido tras recibir disparos de un sujeto que ingresó a un hostal de Puente Piedra durante la madrugada (Créditos: Latina)
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El recepcionista de un hostal de Puente Piedra resultó herido tras ser atacado a balazos durante la madrugada, en un nuevo episodio de violencia contra el establecimiento, que ya había sido blanco de amenazas extorsivas y un incendio provocado. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto ingresó al negocio, conversó brevemente con el trabajador y, segundos después, sacó un arma de fuego para dispararle a quemarropa. La víctima fue trasladada al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde viene recuperándose de las lesiones.

Según Latina, el atentado ocurrió a la 1:56 a. m. Las imágenes de videovigilancia muestran al agresor acercándose al mostrador para intercambiar unas palabras con el empleado. Instantes después, desenfundó una pistola y abrió fuego contra el recepcionista, quien quedó herido tras la violenta intervención.

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Luego de efectuar el primer disparo, el responsable salió del inmueble y continuó accionando el arma mientras escapaba. En total, realizó tres disparos antes de abandonar el lugar. Según los registros audiovisuales difundidos, vestía una polera de dos colores y una gorra oscura, características que podrían contribuir a su identificación durante las investigaciones policiales.

Tras el ataque, el trabajador recibió auxilio y fue llevado al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde permanece en recuperación. Hasta el momento, no se han precisado públicamente mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre la identidad del autor de los disparos.

Un recepcionista resultó herido tras recibir disparos de un sujeto que ingresó a un hostal de Puente Piedra durante la madrugada - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Un recepcionista resultó herido tras recibir disparos de un sujeto que ingresó a un hostal de Puente Piedra durante la madrugada - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Hostal de Puente Piedra ya había recibido amenazas extorsivas

El reciente episodio no sería un hecho aislado. El establecimiento ya había sufrido otros dos atentados, cuyos antecedentes están relacionados con presuntas acciones de extorsión. Ambos sucesos ocurrieron en 2025 y generaron preocupación entre los responsables del negocio, que nuevamente afrontan una situación de violencia.

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El primer antecedente se remonta al 28 de enero de 2025, cuando el encargado recibió una nota en la que le exigían el pago de cupos. El mensaje también contenía un número telefónico para establecer contacto con los presuntos extorsionadores. La amenaza encendió las alarmas sobre la seguridad del local y motivó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Sin embargo, la situación volvió a agravarse el 1 de abril de ese mismo año. En aquella oportunidad, las cámaras de vigilancia captaron a un individuo que llegó al inmueble, roció gasolina en la puerta y le prendió fuego. La acción provocó daños en el acceso y fue denunciada por los afectados.

Aunque después de aquel episodio parecía que las agresiones habían cesado, el nuevo atentado demuestra que la violencia contra el establecimiento continuó. Esta vez, el atacante utilizó un arma de fuego e hirió directamente al recepcionista, lo que reavivó el temor entre los trabajadores y residentes del sector.

Delincuente dispara tres veces contra recepcionista de hostal en Puente Piedra y escapa - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Delincuente dispara tres veces contra recepcionista de hostal en Puente Piedra y escapa - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Vecinos exigen mayor seguridad ante la delincuencia

La reiteración de estos hechos ha generado preocupación entre los habitantes del distrito, quienes cuestionan la falta de medidas eficaces para frenar la criminalidad. Un residente expresó su temor por la continuidad de los ataques y afirmó que la población se siente desprotegida frente a esta situación.

“No hay seguridad. Toda la sociedad está indefensa y muy preocupada porque la delincuencia continúa. Esto no se detiene”, manifestó el vecino al referirse a la inseguridad que afecta a la zona.

Otra residente pidió una respuesta conjunta de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad y reclamó la intervención de las fuerzas del orden. “Pedimos que todas las autoridades trabajen de manera conjunta, con la Policía y el Ejército, para capturar a los delincuentes”, señaló.

Tras el tiroteo, efectivos de la Policía Nacional llegaron al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer lo sucedido. Las grabaciones de seguridad constituyen uno de los elementos disponibles para reconstruir la secuencia de la agresión e identificar al responsable.

Mientras continúan las investigaciones por este tercer atentado, los vecinos esperan que las autoridades refuercen el patrullaje y adopten medidas concretas frente a las amenazas extorsivas y los ataques armados. Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura del autor de los disparos ni sobre posibles detenidos vinculados con los episodios anteriores.

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