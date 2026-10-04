Carlos Álvarez sobre López Aliaga: “No estoy en esta alianza buscando un cargo”

Carlos Álvarez aseguró que no busca un cargo y explicó que su acercamiento a Rafael López Aliaga responde a una coincidencia en materia de seguridad ciudadana

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El cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez afirmó este domingo que su acercamiento al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, responde a una coincidencia en materia de seguridad ciudadana y aseguró que no busca obtener un cargo en caso de que esa formación obtenga respaldo en las urnas.

“No estoy aquí en esta alianza buscando un cargo. Lo hago de corazón, quiero servir a mi país y a mis ciudadanos”, declaró al diario La República al explicar su incorporación como director del plan de seguridad de la fórmula de López Aliaga.

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Álvarez señaló que la conversación con el dirigente comenzó hace más de tres meses y que ambos coincidieron en la necesidad de trabajar en seguridad ciudadana. “Lo que me preocupa tanto como a Rafael es la seguridad de los peruanos, de los ciudadanos”, sostuvo.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados para votar en las elecciones regionales y municipales, unos comicios envueltos en la polémica por la “reelección encubierta” que buscan decenas de alcaldes pese a estar prohibida por ley, entre ellos López Aliaga, favorito para volver a ser alcalde de Lima.

El excandidato presidencial se incorporó al equipo de seguridad de López Aliaga y señaló que el diálogo entre ambos comenzó hace más de tres meses

“Yo no soy quien para (opinar al respecto) Al final, no quiero adelantar opinión, eso es potestad y decisión del Jurado”, respondió el comediante al ser consultado sobre esta controversia.

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También cuestionó la participación de personas con antecedentes o investigaciones judiciales en las elecciones y pidió al presidente del JNE, Roberto Burneo, que adopte medidas para impedir determinadas candidaturas.

“Que no deje postular a tantos delincuentes”, manifestó, al mencionar entre ellos a personas señaladas por presunta corrupción, narcotráfico, lavado de activos o agresiones.

El comediante consideró contradictorio que el país atraviese una crisis de inseguridad mientras personas con procesos o condenas judiciales buscan acceder a cargos públicos. “¿Cómo es posible que sea? Eso debería preocuparle al Jurado Nacional de Elecciones”, cuestionó.

“Yo le pido encarecidamente a los electores, como un ciudadano libre. Yo no estoy en un partido, no soy candidato a nada ni estoy postulando a nada. No voten por delincuentes”, afirmó.

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Además, Álvarez defendió la posibilidad de una reelección inmediata por una sola vez para diputados, senadores, alcaldes e incluso presidentes, bajo el argumento de que corresponde a los ciudadanos decidir si una autoridad continúa en el cargo.

Álvarez evitó pronunciarse sobre la candidatura de López Aliaga y sostuvo que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones decidir sobre la controversia por la denominada “reelección encubierta”

“Si hace un buen trabajo, adelante, y si no, no lo reelijan”, señaló.

Pese a que la Constitución impide la reelección inmediata de los alcaldes con el objetivo de que no se perpetúen en el cargo y haya una alternancia, numerosos alcaldes han encontrado la forma de esquivar la norma sin que hasta el momento las autoridades electorales hayan intervenido para evitarlo.

La jugada aplicada por más de 130 alcaldes en todo el país es presentarse en el número dos de la lista de su partido, con el objetivo de que el candidato a alcalde, que ocupa el primer lugar de la lista, renuncie y, en caso de ganar, el alcalde ahora en funciones conserve el cargo de manera indirecta, a través de esta sucesión.

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