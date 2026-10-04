Perú

Carlos Álvarez sobre López Aliaga: “No estoy en esta alianza buscando un cargo”

El director del plan de seguridad de Renovación Popular se refirió a su acercamiento con el líder de la formación, favorito para la alcaldía de Lima

Carlos Álvarez aseguró que no busca un cargo y explicó que su acercamiento a Rafael López Aliaga responde a una coincidencia en materia de seguridad ciudadana
Carlos Álvarez aseguró que no busca un cargo y explicó que su acercamiento a Rafael López Aliaga responde a una coincidencia en materia de seguridad ciudadana
Guardar

El cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez afirmó este domingo que su acercamiento al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, responde a una coincidencia en materia de seguridad ciudadana y aseguró que no busca obtener un cargo en caso de que esa formación obtenga respaldo en las urnas.

“No estoy aquí en esta alianza buscando un cargo. Lo hago de corazón, quiero servir a mi país y a mis ciudadanos”, declaró al diario La República al explicar su incorporación como director del plan de seguridad de la fórmula de López Aliaga.

PUBLICIDAD

Álvarez señaló que la conversación con el dirigente comenzó hace más de tres meses y que ambos coincidieron en la necesidad de trabajar en seguridad ciudadana. “Lo que me preocupa tanto como a Rafael es la seguridad de los peruanos, de los ciudadanos”, sostuvo.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados para votar en las elecciones regionales y municipales, unos comicios envueltos en la polémica por la “reelección encubierta” que buscan decenas de alcaldes pese a estar prohibida por ley, entre ellos López Aliaga, favorito para volver a ser alcalde de Lima.

Rafael López Aliaga
El excandidato presidencial se incorporó al equipo de seguridad de López Aliaga y señaló que el diálogo entre ambos comenzó hace más de tres meses

“Yo no soy quien para (opinar al respecto) Al final, no quiero adelantar opinión, eso es potestad y decisión del Jurado”, respondió el comediante al ser consultado sobre esta controversia.

PUBLICIDAD

También cuestionó la participación de personas con antecedentes o investigaciones judiciales en las elecciones y pidió al presidente del JNE, Roberto Burneo, que adopte medidas para impedir determinadas candidaturas.

“Que no deje postular a tantos delincuentes”, manifestó, al mencionar entre ellos a personas señaladas por presunta corrupción, narcotráfico, lavado de activos o agresiones.

El comediante consideró contradictorio que el país atraviese una crisis de inseguridad mientras personas con procesos o condenas judiciales buscan acceder a cargos públicos. “¿Cómo es posible que sea? Eso debería preocuparle al Jurado Nacional de Elecciones”, cuestionó.

“Yo le pido encarecidamente a los electores, como un ciudadano libre. Yo no estoy en un partido, no soy candidato a nada ni estoy postulando a nada. No voten por delincuentes”, afirmó.

Además, Álvarez defendió la posibilidad de una reelección inmediata por una sola vez para diputados, senadores, alcaldes e incluso presidentes, bajo el argumento de que corresponde a los ciudadanos decidir si una autoridad continúa en el cargo.

Álvarez evitó pronunciarse sobre la candidatura de López Aliaga y sostuvo que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones decidir sobre la controversia por la denominada “reelección encubierta”
Álvarez evitó pronunciarse sobre la candidatura de López Aliaga y sostuvo que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones decidir sobre la controversia por la denominada “reelección encubierta”

“Si hace un buen trabajo, adelante, y si no, no lo reelijan”, señaló.

Pese a que la Constitución impide la reelección inmediata de los alcaldes con el objetivo de que no se perpetúen en el cargo y haya una alternancia, numerosos alcaldes han encontrado la forma de esquivar la norma sin que hasta el momento las autoridades electorales hayan intervenido para evitarlo.

La jugada aplicada por más de 130 alcaldes en todo el país es presentarse en el número dos de la lista de su partido, con el objetivo de que el candidato a alcalde, que ocupa el primer lugar de la lista, renuncie y, en caso de ganar, el alcalde ahora en funciones conserve el cargo de manera indirecta, a través de esta sucesión.

Temas Relacionados

Carlos ÁlvarezRafael López Aliagaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones Regionales 2026: ¿cuántos votos necesita un candidato para ganar el Gobierno Regional?

La elección de gobernadores regionales tiene reglas distintas a las de alcaldes y contempla una segunda jornada si ningún candidato alcanza el mínimo establecido

Elecciones Regionales 2026: ¿cuántos votos necesita un candidato para ganar el Gobierno Regional?

Flash electoral de Ipsos y Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna de SJL, SMP, Ate, Comas, Miraflores y otras distritos de Lima

Los resultados a boca de urna de Ipsos y Datum Internacional para las alcaldías distritales de Lima se conocerán desde las 17:00, tras el cierre de las mesas de votación

Flash electoral de Ipsos y Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna de SJL, SMP, Ate, Comas, Miraflores y otras distritos de Lima

Accidente en el Cercado de Lima: automóvil termina volcado frente al Real Plaza del Centro Cívico y afecta la circulación vehicular

El vehículo quedó detenido cerca de la ciclovía y generó una interrupción momentánea del tránsito

Accidente en el Cercado de Lima: automóvil termina volcado frente al Real Plaza del Centro Cívico y afecta la circulación vehicular

Keiko Fujimori se consolida como la ‘todopoderosa’ de Perú, según encuesta

La mandataria registra el mayor nivel de liderazgo percibido de la última década y encabeza además la medición entre las mujeres, según la Encuesta del Poder 2026

Keiko Fujimori se consolida como la ‘todopoderosa’ de Perú, según encuesta

Incendio en Miraflores dejó una extensa nube de humo en el distrito: bomberos lograron controlar la emergencia

El siniestro ocurre en el acantilado de la Costa Verde y más de 15 unidades de la Compañía de Bomberos del Perú llegaron a la zona para las labores correspondientes

Incendio en Miraflores dejó una extensa nube de humo en el distrito: bomberos lograron controlar la emergencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Regionales 2026: ¿cuántos votos necesita un candidato para ganar el Gobierno Regional?

Elecciones Regionales 2026: ¿cuántos votos necesita un candidato para ganar el Gobierno Regional?

Keiko Fujimori se consolida como la ‘todopoderosa’ de Perú, según encuesta

Rafael López Aliaga, César Acuña y Pedro Castillo deberían abandonar la política, según sondeo

¿Cómo cobrar la compensación de S/165 por ser miembro de mesa? Cada caso explicado

JNE le llama la atención a la Defensoría del Pueblo por atribuirse funciones del sistema electoral

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

BTS en Lima: Fans acampan en los exteriores del Estadio San Marcos pese a las elecciones

Sheyla Rojas aparece en el desayuno electoral de Joaquín Ramírez en Cajamarca: “Listo para emitir su voto”

Edwin Sierra cumple su deber cívico como presidente de mesa en las Elecciones 2026: “Manden juane”

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

DEPORTES

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso