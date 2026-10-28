López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

El humorista repitió los dichos del líder de Renovación Popular sobre introducir un “morrocoy” a Roberto Burneo, mientras tres menores que se encontraban en el estrado observaban la escena con desconcierto

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el humorista Carlos Álvarez, su aliado político en materia de seguridad, desataron críticas por reírse de las expresiones del exalcalde contra Roberto Burneo, jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a las que diversos sectores políticos calificaron de “amenaza de agresión sexual”.

Las imágenes, grabadas durante un acto público celebrado el sábado pasado en el distrito limeño de Lurín y difundidas en redes sociales este martes, muestran a Álvarez retomando las expresiones de López Aliaga sobre introducir un “morrocoy” a Burneo.

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Cinco niños que los acompañaban en el estrado observaban la escena con desconcierto o jugaban entre sí. “Rafael (...) le quería meter morrocoy por el poto (...) porque el poto de Burneo es un ánfora”, dijo el comediante, mientras el exalcalde reía a carcajadas.

A continuación, Álvarez mencionó un número telefónico para que los ciudadanos denunciaran casos de extorsión y luego imitó la voz del retirado fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

El humorista retomó la alusión a un “morrocoy” durante un evento en Lurín, mientras López Aliaga reía y tres menores observaban desde el estrado

Las declaraciones de López Aliaga contra Burneo ya habían generado, en abril pasado, el rechazo de distintos políticos, pues el alcalde se presentó como víctima de un fraude electoral sin aportar pruebas.

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“Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral”, le gritó a Burneo. “Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre... el morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”.

La exlegisladora Susel Paredes calificó las expresiones como una “amenaza de violación vestida de suprema vulgaridad”, mientras que la diputada Indira Huilca las consideró uno de los episodios “más repudiables” protagonizados por el dirigente.

“No recuerdo a un personaje político amenazar con una agresión sexual a un funcionario”, señaló.

La senadora Milagros Jáuregui expresa su preocupación por la exhibición de huacos eróticos en espacios públicos, argumentando que pueden afectar negativamente a los niños y solicitando su reubicación en museos con acceso restringido para menores. | Canal N

El incidente se hizo público mientras desde Renovación Popular, la senadora Milagros Jáuregui impulsa restricciones a la exhibición pública de los huacos eróticos de la cultura mochica, al alegar que pueden despertar una sexualidad “no sana” y causar miedo e incomodidad en los menores, quienes, según afirmó, “no están capacitados neurológicamente de ser expuestos a este tipo de imágenes”.

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“Estas imágenes están puestas como arte, como cultura; sin embargo, están yendo en contra de los derechos del niño (...) Tenemos que mostrar todo lo que existe en nuestra cultura, pero ponerlas en lugares públicos dañan a los niños”, manifestó al dirigirse al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, a quien pidió vetar estas esculturas de los espacios públicos de recreación familiar

“Tenemos que mostrar todo lo que existe en nuestra cultura, pero ponerlas en lugares públicos puede dañar a los niños. Por eso, ministro, les pido que nos unamos para protegerlos”, agregó.

Desde 2022, una escultura de tres metros inspirada en los huacos de la fertilidad de la cultura moche es uno de los principales atractivos turísticos de la entrada a la campiña de Moche, en el sector de Santa Rosa, donde su instalación, durante la gestión del entonces alcalde Arturo Fernández, también impulsó las ventas de los productores locales de chicha de jora.

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