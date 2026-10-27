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Melgar suma nueva baja para el tramo final del Torneo Clausura 2026: Jefferson Cáceres se perderá últimos cuatro partidos

Desde su regreso al conjunto ‘dominó’, el atacante de 24 años se había despachado con dos tantos y una asistencia; Miguel Rondelli deberá replantear sin la presencia de uno de sus principales revulsivos

Jefferson Cáceres será baja en Melgar para lo que resta del Torneo Clausura 2026.
Jefferson Cáceres será baja en Melgar para lo que resta del Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Jefferson Cáceres.
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FBC Melgar afrontará las últimas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026 con un plantel afectado por lesiones y sanciones. El equipo dirigido por Miguel Rondelli pelea por acercarse a la cima y tendrá un calendario que incluye un cruce directo contra Sport Huancayo. En ese escenario, el comando técnico deberá reorganizar sus alternativas ofensivas y defensivas.

El periodista Rudy Estremadoyro informó en su cuenta de X que Jefferson Cáceres sufrió una fractura cerca del maléolo. El atacante utiliza una bota ortopédica y muletas, y deberá cumplir un periodo de reposo de 15 días. Esa situación lo alejaría de los cuatro compromisos que le quedan al elenco arequipeño.

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La institución ‘rojinegra’ todavía no difundió un parte médico sobre la dolencia de Cáceres ni estableció un plazo oficial para su regreso. Sin embargo, el periodo señalado complica su disponibilidad para el cierre del campeonato.

Cáceres había aportado dos goles y una asistencia desde su retorno al fútbol peruano. El extremo se convirtió en una alternativa para modificar el desarrollo de los encuentros, ya sea desde el inicio o con ingresos en el complemento. Su velocidad y presencia por los costados ofrecían una opción para acompañar a los atacantes del ‘dominó’.

Bajas de consideración en Melgar.
Bajas de consideración en Melgar. Crédito: Captura X.

El jugador de 24 años tuvo participación reciente en la victoria por 2-1 ante UTC, en Cajamarca. Ingresó durante el segundo tiempo y disputó 46 minutos. Ese encuentro dejó tres puntos importantes para Melgar, aunque también abrió una serie de preocupaciones físicas en un tramo donde cada resultado puede alterar la pelea por el Clausura.

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La ausencia de Jefferson Cáceres se suma a la de Bernardo Cuesta, quien sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo. El atacante tuvo que salir lesionado frente a UTC y no estará disponible ante Comerciantes Unidos. El club evalúa su evolución para determinar si puede ser considerado en las jornadas posteriores.

A las bajas por lesión se añade la suspensión de Juan Escobar. El defensor paraguayo acumuló cinco tarjetas amarillas y no podrá jugar contra Comerciantes Unidos. Walter Tandazo, por su parte, permanece en duda debido a molestias físicas y será evaluado antes de la definición de la lista de convocados.

Juego vital ante Comerciantes Unidos

Melgar recibirá a Comerciantes Unidos el jueves 29 de octubre, a las 19:30 horas, en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín. El encuentro corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura y pondrá frente a frente a dos equipos con necesidades distintas en la clasificación.

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

El conjunto rojinegro suma 25 puntos, a tres de Sport Huancayo, líder con 28 unidades. Una victoria le permitiría igualar provisionalmente la línea del cuadro huancaíno, aunque la ubicación definitiva dependerá de la diferencia de goles y de los otros partidos de la jornada. La pelea sigue abierta entre varios clubes.

El elenco de Rondelli no puede ceder terreno antes de visitar a Sport Huancayo. La cercanía entre los equipos de arriba convierte cada jornada en una oportunidad para modificar el orden de la tabla. El ‘dominó’ debe aprovechar su condición de local, aun sin Cuesta, Cáceres ni Escobar.

El fixture que le resta a Melgar en el Torneo Clausura 2026

  • Melgar vs. Comerciantes Unidos: jueves 29 de octubre, a las 19:30 horas, en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín.
  • Sport Huancayo vs. Melgar: lunes 2 de noviembre, a las 11:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo. Será un duelo directo entre aspirantes al título.
  • Melgar vs. Juan Pablo II: partido previsto para la fecha 16, en Arequipa. No tiene programación confirmada.
  • Alianza Atlético vs. Melgar: compromiso de la última jornada, en Sullana. No tiene programación confirmada.

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