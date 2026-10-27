El firme mensaje de Diego Enríquez en la previa de partidazo clave entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Será una final”

El arquero de Sporting Cristal encendió la previa del clásico del jueves con declaraciones contundentes: el guardameta aseguró que el plantel trabaja para corregir errores y llegar afilado al choque ante los blanquiazules. (Sporting Cristal)

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El portero celeste Diego Enríquez no esquivó la presión del momento y fue directo al hablar del partido ante Alianza Lima, programado para el jueves 29 de octubre a las 15.30 en el estadio Alberto Gallardo.

Tras la caída ante Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, el guardameta dejó en claro que Sporting Cristal ya tiene la cabeza puesta en el duelo más importante de la semana ya que, dependiendo de otros resultados, podría ponerlo en lo más alto de la tabla de posiciones una vez más

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El golero que no le baja el precio al partido

Diego Enríquez calificó como una final el clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima, programado para este jueves en el estadio Alberto Gallardo. El arquero aseguró que el plantel trabaja para corregir los errores tras caer ante Cusco FC. (Sporting Cristal)

Enríquez habló sin rodeos en el programa Fútbol en América y eligió una palabra que no admite interpretaciones: final. “El equipo se está preparando muy bien para el partido del jueves que será una final definitivamente”, afirmó el arquero, quien subrayó que el cuerpo técnico encabezado por Roberto Mosquera acompaña de cerca al plantel en cada entrenamiento. “El profesor Mosquera siempre está con nosotros y es muy directo, estamos corrigiendo las cosas del partido anterior y llegar bien este jueves contra Alianza”, completó.

La derrota ante el conjunto cusqueño dejó una herida fresca en La Florida, pero el guardameta prefirió leer ese resultado como un llamado de atención antes que como una señal de alarma. Para Enríquez, el tropiezo llegó en el momento justo para que el grupo se sacuda, se replantee y salga a la cancha con más hambre el jueves.

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La postura del portero no es aislada. Refleja el clima interno de un vestuario que, según sus propios protagonistas, encontró en la adversidad un motivo adicional para apretarse. La fecha 14 del Torneo Clausura coloca a Sporting Cristal frente a su rival de siempre en un estadio propio, con la obligación de sumar tres puntos para no perder terreno en la tabla.

Árbitros confirmados y todo listo para el clásico

El clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima ya tiene responsables arbitrales definidos. Kevin Ortega dirigirá el encuentro de la fecha 14 del Clausura, mientras que Joel Alarcón supervisará las acciones desde el VAR en el estadio Alberto Gallardo. (CONAR)

El encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima está pactado para el jueves 29 de octubre a las 15.30, con el estadio Alberto Gallardo como escenario. La Federación Peruana de Fútbol confirmó que Kevin Ortega dirigirá el partido como árbitro principal, mientras que Joel Alarcón tendrá a su cargo las revisiones del VAR.

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Ambos equipos llegan con necesidades reales en la tabla del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, lo que convierte el duelo en algo más que un clásico de rivalidad histórica. Los tres puntos en juego tienen un valor concreto para las aspiraciones de cada uno en el tramo final del campeonato, y ese contexto le da a las palabras de Enríquez una dimensión que va más allá de la arenga previa al partido.

El estadio Alberto Gallardo será, una vez más, el escenario donde celestes y blanquiazules se midan. Y si de algo no queda duda después de escuchar a sus propios jugadores, es que Sporting Cristal llegará al duelo con la convicción de que hay mucho más en juego que los noventa minutos.

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Los números de Diego Enríquez este 2026

Diego Enríquez acumula 42 partidos oficiales con Sporting Cristal en 2026, con 56 goles recibidos y 11 vallas invictas. La Liga 1 concentra la mayor parte de sus apariciones, mientras que también sumó actividad en la Libertadores y la Sudamericana. (Sporting Cristal)

En lo que va de la temporada, Diego Enríquez registró 11 vallas invictas y recibió 56 goles en los 42 partidos oficiales que disputó durante la temporada 2026. Sus estadísticas incluyen actuaciones en Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En el campeonato peruano, Enríquez tuvo su mayor continuidad: jugó 30 partidos de Liga 1, en los que recibió 42 goles y mantuvo su portería invicta en seis ocasiones. Esa competencia concentró la mayor parte de sus apariciones y de los tantos encajados en el año.

En el plano internacional, el guardameta participó en 10 encuentros de la Copa Libertadores. Durante esa campaña recibió 13 goles y consiguió cuatro vallas invictas. La competencia continental fue el segundo torneo con más presencias para el arquero dentro de la temporada.

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En la Copa Sudamericana, Enríquez disputó los dos partidos de la llave. En esos compromisos le marcaron un gol y logró dejar el arco en cero en una oportunidad. De esta manera, completó participaciones en las tres competencias oficiales que afrontó Sporting Cristal en 2026.

El balance general del arquero reúne 42 partidos disputados, 56 goles recibidos y 11 vallas invictas. Los seis arcos en cero de Liga 1, los cuatro de la Copa Libertadores y el obtenido en la Copa Sudamericana conforman su registro total.

Los datos reflejan que la competencia local fue el torneo con mayor exigencia en cantidad de partidos, mientras que los certámenes internacionales aportaron 12 presentaciones adicionales. Enríquez sostuvo presencia en cada frente y acumuló registros defensivos en los tres torneos oficiales de Sporting Cristal.

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