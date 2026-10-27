Perú

¿El sábado 31 de octubre es feriado? Esto es lo que debes saber sobre el día de Halloween y Día de la Canción Criolla

Halloween y el Día de la Canción Criolla se celebrarán este sábado 31 de octubre, una fecha que moviliza fiestas, reuniones y espectáculos musicales en distintas partes del país

Ilustración con un calendario del 31 de octubre, dos bailarines con guitarra y cajón a la izquierda, y una calabaza con murciélagos a la derecha.
Una ilustración reúne los elementos tradicionales del Día de la Canción Criolla en Perú y las figuras de Halloween alrededor de un calendario fechado el 31 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Este sábado 31 de octubre se celebrarán Halloween y el Día de la Canción Criolla en Perú, dos fechas que suelen estar acompañadas de fiestas y actividades musicales. Sin embargo, la jornada no será feriado nacional, mientras que el domingo 1 de noviembre sí habrá descanso remunerado por el Día de Todos los Santos.

El calendario laboral establece una diferencia entre estas conmemoraciones y los feriados nacionales. Mientras el sábado 31 de octubre será una jornada laborable regular, el domingo 1 de noviembre sí será feriado por el Día de Todos los Santos, con descanso remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la coincidencia del feriado con el domingo no permitirá formar un fin de semana largo. El sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre no figuran como feriados nacionales ni como días no laborables de alcance general, por lo que los trabajadores deberán considerar sus horarios habituales y las condiciones de sus respectivos empleos.

Día de la canción criolla también se celebra este 31 de octubre. (Foto: Real Plaza)
Día de la canción criolla también se celebra este 31 de octubre. (Foto: Real Plaza)

¿Qué dice el calendario laboral sobre el sábado 31 de octubre?

Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden cada 31 de octubre y motivan distintas actividades en el país. Mientras algunas personas participan en fiestas de disfraces y reuniones temáticas, otras celebran la música criolla con espectáculos, peñas y encuentros familiares.

PUBLICIDAD

Pese a la popularidad de ambas fechas, ninguna figura entre los feriados nacionales en Perú. Por ese motivo, el sábado 31 de octubre será un día laborable ordinario para quienes tengan programada una jornada de trabajo. Las celebraciones tampoco implican una suspensión general de las actividades en las instituciones públicas o las empresas privadas.

La situación puede variar si un empleador decide otorgar facilidades a sus trabajadores o establece condiciones particulares para esa fecha. Sin embargo, estas medidas dependerán de cada centro laboral y no de una disposición general que convierta el 31 de octubre en feriado. Por ello, quienes planeen participar en las celebraciones deberán revisar sus horarios y acuerdos laborales.

Dogs dressed in Halloween costumes participate in a pet costume competition, in Lima, Peru October 25, 2024. REUTERS/Angela Ponce
Dogs dressed in Halloween costumes participate in a pet costume competition, in Lima, Peru October 25, 2024. REUTERS/Angela Ponce

Domingo 1 de noviembre será feriado por el Día de Todos los Santos

El domingo 1 de noviembre sí será feriado nacional por el Día de Todos los Santos. Esta celebración de la Iglesia católica recuerda a los santos y mártires, incluidos aquellos que no cuentan con una canonización oficial. En Perú, la fecha también está vinculada con las costumbres familiares y religiosas.

Durante esta jornada, numerosos creyentes acuden a los cementerios para llevar flores y recordar a sus familiares fallecidos. En algunas localidades, las visitas se acompañan con música, alimentos y ofrendas, mientras que las iglesias celebran misas por la solemnidad. Estas tradiciones forman parte de las distintas maneras de conmemorar la fecha en el país.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 713, los trabajadores del régimen laboral privado tienen derecho al descanso remunerado durante los feriados nacionales. Si deben trabajar el 1 de noviembre y no reciben un descanso sustitutorio, les corresponde el pago de la remuneración por el feriado, el correspondiente a la jornada trabajada y una sobretasa del 100 %. Esto equivale a tres remuneraciones diarias por ese día, siempre que resulte aplicable dicha regla. Si el empleador concede un descanso sustitutorio, no corresponde ese pago adicional.

Piura revive la tradición de las velaciones y apaga la luz eléctrica en los cementerios. (Foto: Agencia Andina)
Piura revive la tradición de las velaciones y apaga la luz eléctrica en los cementerios. (Foto: Agencia Andina)

Por qué no habrá fin de semana largo entre octubre y noviembre

El feriado por el Día de Todos los Santos se limitará al domingo 1 de noviembre. Como el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre seguirán siendo jornadas laborables regulares, no habrá un puente festivo que permita unir varios días consecutivos de descanso.

Esta situación también permite distinguir entre un feriado nacional y un día no laborable. Los feriados están establecidos por ley y contemplan el descanso remunerado para los trabajadores comprendidos en la normativa. Los días no laborables, en cambio, responden a disposiciones específicas del Poder Ejecutivo y pueden exigir la recuperación de las horas no trabajadas.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo precisó que la aplicación de los días no laborables en el sector privado requiere un acuerdo entre empleadores y trabajadores, conforme a las disposiciones correspondientes. En el sector público, la recuperación de horas se realiza según las condiciones fijadas para cada medida.

Después del feriado del 1 de noviembre, el calendario nacional contempla tres fechas de descanso obligatorio antes de terminar 2026. El martes 8 de diciembre será feriado por la Inmaculada Concepción, mientras que el miércoles 9 se conmemorará la Batalla de Ayacucho. Finalmente, el viernes 25 de diciembre corresponderá al feriado de Navidad, que cerrará el calendario nacional de descansos remunerados del año.

Temas Relacionados

Feriados en PerúDía de Todos los SantosHalloweenDía de la Canción Criollaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El firme mensaje de Diego Enríquez en la previa de partidazo clave entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Será una final”

Tras el tropiezo ante Cusco FC, el plantel celeste cerró filas y apunta al duelo del jueves con la mentalidad de quien juega una definición: sin margen de error y con Mosquera al frente de la recuperación

El firme mensaje de Diego Enríquez en la previa de partidazo clave entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Será una final”

JNE estima que los resultados de las elecciones municipales 2026 estarán listos en noviembre y revela qué falta resolver

La estimación fue comunicada por el especialista legal Ernesto Rosales, mientras los órganos electorales concluyen la resolución de actas con observaciones y las revisiones de sufragios pendientes en todo el país

JNE estima que los resultados de las elecciones municipales 2026 estarán listos en noviembre y revela qué falta resolver

Reinfo no será ampliado: Gobierno pide al Congreso acelerar aprobación de la Ley MAPE

El ministro Guillermo Shinno estimó que unos 30.000 mineros aún deben completar su proceso de formalización y sostuvo que un procedimiento simplificado permitiría atender los casos pendientes en un año y medio

Reinfo no será ampliado: Gobierno pide al Congreso acelerar aprobación de la Ley MAPE

Falsificación de billetes en Perú: caen 12 integrantes de ‘Los Orientales’ e incautan S/ 300 mil y US$ 3 mil falsos

La organización operaba desde septiembre de 2023 con centro de producción en San Juan de Lurigancho, desde donde distribuía los billetes hacia Lima, Piura y Arequipa

Falsificación de billetes en Perú: caen 12 integrantes de ‘Los Orientales’ e incautan S/ 300 mil y US$ 3 mil falsos

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Desde prisión, el exmandatario expresó su deseo de reencontrarse con la adolescente, a quien dedicó una carta por su cumpleaños. “Cuatro años sin verte son una eternidad y una herida que nunca cierra”, escribió

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Francis Allison reaparece y desafía a López Aliaga: “No rectifico nada. ¿Eres corrupto o tonto? Nos vemos en los tribunales"

Corte Suprema admite apelación de Pedro Castillo contra su condena por el fallido golpe de Estado

JNE recién definiría a mediados de diciembre si Rafael López Aliaga asumirá como alcalde de Lima

Congreso recorta sus gastos y ahorra más de 300 millones de soles: Monto será transferido al Gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán cumplió 42 años: sus polémicas y enfrentamientos con Magaly Medina, Melissa Klug y otros personajes del espectáculo

Jefferson Farfán cumplió 42 años: sus polémicas y enfrentamientos con Magaly Medina, Melissa Klug y otros personajes del espectáculo

Abogado de Andrea San Martín admite lesiones en la hija de Juan Víctor, pero plantea otra explicación

Las historias que Carlos Galdós desconocía de su madre y que descubrió en el mercado tras su muerte

Karen Dejo revela el regalo que recibirá su hija de su padre tras faltar a su quinceañero

‘Cri Cri’ se quiebra al hablar de Jefferson Farfán por su cumpleaños, pero asegura que no lo buscará: “Yo no voy a dar el primer paso”

DEPORTES

Felipe Chávez espera vivir una noche mágica con Magdeburgo cuando enfrente a Bayern Múnich por la DFB Pokal: “Es un partido especial”

Felipe Chávez espera vivir una noche mágica con Magdeburgo cuando enfrente a Bayern Múnich por la DFB Pokal: “Es un partido especial”

Emilio Saba se centra en Sport Boys y evita pensar en su futuro ante el interés de Alianza Lima: “Yo soy feliz acá”

Este será el límite de extranjeros para los clubes de Liga 1 2027: también habrá cuota de minutos para impulsar el talento local

Sport Huancayo pone a disposición el liderato del Torneo Clausura 2026 tras caer por 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada