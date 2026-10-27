¿El sábado 31 de octubre es feriado? Esto es lo que debes saber sobre el día de Halloween y Día de la Canción Criolla

Una ilustración reúne los elementos tradicionales del Día de la Canción Criolla en Perú y las figuras de Halloween alrededor de un calendario fechado el 31 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este sábado 31 de octubre se celebrarán Halloween y el Día de la Canción Criolla en Perú, dos fechas que suelen estar acompañadas de fiestas y actividades musicales. Sin embargo, la jornada no será feriado nacional, mientras que el domingo 1 de noviembre sí habrá descanso remunerado por el Día de Todos los Santos.

El calendario laboral establece una diferencia entre estas conmemoraciones y los feriados nacionales. Mientras el sábado 31 de octubre será una jornada laborable regular, el domingo 1 de noviembre sí será feriado por el Día de Todos los Santos, con descanso remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado.

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Sin embargo, la coincidencia del feriado con el domingo no permitirá formar un fin de semana largo. El sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre no figuran como feriados nacionales ni como días no laborables de alcance general, por lo que los trabajadores deberán considerar sus horarios habituales y las condiciones de sus respectivos empleos.

Día de la canción criolla también se celebra este 31 de octubre. (Foto: Real Plaza)

¿Qué dice el calendario laboral sobre el sábado 31 de octubre?

Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden cada 31 de octubre y motivan distintas actividades en el país. Mientras algunas personas participan en fiestas de disfraces y reuniones temáticas, otras celebran la música criolla con espectáculos, peñas y encuentros familiares.

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Pese a la popularidad de ambas fechas, ninguna figura entre los feriados nacionales en Perú. Por ese motivo, el sábado 31 de octubre será un día laborable ordinario para quienes tengan programada una jornada de trabajo. Las celebraciones tampoco implican una suspensión general de las actividades en las instituciones públicas o las empresas privadas.

La situación puede variar si un empleador decide otorgar facilidades a sus trabajadores o establece condiciones particulares para esa fecha. Sin embargo, estas medidas dependerán de cada centro laboral y no de una disposición general que convierta el 31 de octubre en feriado. Por ello, quienes planeen participar en las celebraciones deberán revisar sus horarios y acuerdos laborales.

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Dogs dressed in Halloween costumes participate in a pet costume competition, in Lima, Peru October 25, 2024. REUTERS/Angela Ponce

Domingo 1 de noviembre será feriado por el Día de Todos los Santos

El domingo 1 de noviembre sí será feriado nacional por el Día de Todos los Santos. Esta celebración de la Iglesia católica recuerda a los santos y mártires, incluidos aquellos que no cuentan con una canonización oficial. En Perú, la fecha también está vinculada con las costumbres familiares y religiosas.

Durante esta jornada, numerosos creyentes acuden a los cementerios para llevar flores y recordar a sus familiares fallecidos. En algunas localidades, las visitas se acompañan con música, alimentos y ofrendas, mientras que las iglesias celebran misas por la solemnidad. Estas tradiciones forman parte de las distintas maneras de conmemorar la fecha en el país.

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De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 713, los trabajadores del régimen laboral privado tienen derecho al descanso remunerado durante los feriados nacionales. Si deben trabajar el 1 de noviembre y no reciben un descanso sustitutorio, les corresponde el pago de la remuneración por el feriado, el correspondiente a la jornada trabajada y una sobretasa del 100 %. Esto equivale a tres remuneraciones diarias por ese día, siempre que resulte aplicable dicha regla. Si el empleador concede un descanso sustitutorio, no corresponde ese pago adicional.

Piura revive la tradición de las velaciones y apaga la luz eléctrica en los cementerios. (Foto: Agencia Andina)

Por qué no habrá fin de semana largo entre octubre y noviembre

El feriado por el Día de Todos los Santos se limitará al domingo 1 de noviembre. Como el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre seguirán siendo jornadas laborables regulares, no habrá un puente festivo que permita unir varios días consecutivos de descanso.

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Esta situación también permite distinguir entre un feriado nacional y un día no laborable. Los feriados están establecidos por ley y contemplan el descanso remunerado para los trabajadores comprendidos en la normativa. Los días no laborables, en cambio, responden a disposiciones específicas del Poder Ejecutivo y pueden exigir la recuperación de las horas no trabajadas.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo precisó que la aplicación de los días no laborables en el sector privado requiere un acuerdo entre empleadores y trabajadores, conforme a las disposiciones correspondientes. En el sector público, la recuperación de horas se realiza según las condiciones fijadas para cada medida.

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Después del feriado del 1 de noviembre, el calendario nacional contempla tres fechas de descanso obligatorio antes de terminar 2026. El martes 8 de diciembre será feriado por la Inmaculada Concepción, mientras que el miércoles 9 se conmemorará la Batalla de Ayacucho. Finalmente, el viernes 25 de diciembre corresponderá al feriado de Navidad, que cerrará el calendario nacional de descansos remunerados del año.