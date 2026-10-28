La advertencia de Pablo Míguez tras el triunfo de Juan Pablo II ante Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026: “Seguimos en pelea”

El experimentado mediocampista afirmó que la plantilla papal peleará con valentía en las tres jornadas restantes, tras superar de manera justa al adversario más encumbrado en la clasificación del certamen clausura (L1 MAX)

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El conjunto de Chongoyape confirmó su condición de equipo difícil de visitar en casa y le arrebató los tres puntos al puntero del Torneo Clausura. Con goles de Ramírez, de penal, y de Jack Durán en el tiempo de descuento, Juan Pablo II se impuso con claridad por 2-0 ante un Sport Huancayo que quedó expuesto desde los 61 minutos por la expulsión de Hugo Ángeles.

En ese sentido, el volante del elenco ‘papal’ Pablo Míguez fue elegido como el mejor hombre del partido y consideró que este triunfo los vuelve a meter en la pelea por lograr el título del Clausura

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El resultado dejó al ‘Rojo Matador’ con 28 puntos en la cima, mientras que el cuadro ‘Papal’ trepó a 25 unidades y encendió sus motores de cara a las tres fechas que restan del torneo.

Tres finales para sostener la ilusión

Con el líder todavía al alcance de sus perseguidores, Juan Pablo II buscará prolongar el impulso de su victoria en Chongoyape. Míguez remarcó que el plantel sigue en la pelea y afrontará cada uno de los tres encuentros restantes como una final. (Liga 1)

Con 25 unidades en la tabla, Juan Pablo II todavía se ubica a cierta distancia de los ocho primeros lugares de la Tabla Acumulada, pero el resultado del domingo renovó la fe del plantel en sus posibilidades. Míguez fue contundente al hablar de los objetivos que quedan por delante: “Es importante, nosotros seguimos en la pelea. Nos quedan tres partidos más en los que debemos luchar. Trataremos de seguir por ese camino y pelear hasta el final del torneo”, dijo a L1 MAX.

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El jugador también se refirió a la actitud de los equipos rivales y cuestionó el clima que, a su entender, algunos adversarios generan antes de cada partido. “Siempre vienen predispuestos de una manera mala. El árbitro cobra lo que cobra. Hoy ganamos justamente y nos llevamos el triunfo de buena manera”, sentenció.

Míguez contó que la derrota ante Universitario la fecha pasada no le sentó para nada bien. “Nos dolió la derrota de visita, pero en casa sabemos que nos hacemos fuertes. Le ganamos al rival que venía primero y estamos contentos por ello”, declaró el futbolista a L1Max.

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La fortaleza de local como escudo

Juan Pablo II encontró en Chongoyape el escenario ideal para recuperarse de su última derrota y frenar al líder del Clausura. La solidez defensiva y la efectividad desde el penal marcaron la diferencia ante Sport Huancayo. (Liga 1)

El partido arrancó con imprecisiones de ambos lados. La urgencia de sumar puntos generó ansiedad en los futbolistas, que no lograron convertir sus chances en el primer tiempo. El ‘Rojo Matador’, que llegaba con el mejor registro del certamen, intentó inclinar el control del juego a su favor sin demasiado éxito ante una defensa ordenada del cuadro local.

El quiebre llegó a los 61 minutos, cuando el árbitro Bruno Pérez señaló penal tras detectar que el brazo de Hugo Ángeles impactó en el rostro de Juan Pablo Goicochea dentro del área. La infracción también le costó la segunda tarjeta amarilla al defensor del conjunto huancaíno, que debió afrontar el tramo decisivo del encuentro con un hombre menos. Erinson Ramírez no perdonó desde el punto del penal: disparó hacia su izquierda y abrió el marcador para los locales.

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Lejos de resignarse, Sport Huancayo salió a presionar en busca del empate y generó algunas situaciones de peligro cerca del arco rival. Sin embargo, los remates de los visitantes fueron bloqueados o desviados por la zaga del cuadro ‘Papal’, que sostuvo el resultado con solidez.

El golpe final en el descuento

El tanto de Jack Durán terminó de inclinar la balanza en un encuentro que exigió resistencia y concentración. Juan Pablo II aprovechó los espacios del rival en el tiempo añadido y convirtió el triunfo en un impulso anímico. (Liga 1)

Cuando el encuentro parecía encaminado hacia un cierre tranquilo para los locales, Jack Durán aprovechó los espacios que dejó el ataque visitante y definió con precisión en el área a los 94 minutos para sellar el 2-0. El tanto en el tiempo adicionado terminó de liquidar cualquier esperanza del ‘Rojo Matador’ y desató la celebración en Chongoyape.

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El triunfo tuvo un sabor especial para el plantel de Juan Pablo II, que venía de sufrir una caída como visitante en la jornada anterior. Recuperar sensaciones en casa, frente al líder del certamen, representó un espaldarazo anímico significativo para el grupo de cara al tramo final del Clausura.

La próxima cita para el conjunto ‘Papal’ será como visitante ante Alianza Atlético en Sullana, un desafío que pondrá a prueba la capacidad del equipo para sumar fuera de casa, precisamente el flanco donde mostró más fragilidad en las últimas semanas. Sport Huancayo, por su parte, recibirá en la ‘Ciudad Incontrastable’ a FBC Melgar con la obligación de defender su liderato en el Torneo Clausura.

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