Perú

Falsificación de billetes en Perú: caen 12 integrantes de ‘Los Orientales’ e incautan S/ 300 mil y US$ 3 mil falsos

La organización operaba desde septiembre de 2023 con centro de producción en San Juan de Lurigancho, desde donde distribuía los billetes hacia Lima, Piura y Arequipa

Filas de billetes de diversa denominación cubren una mesa, junto a fajos adicionales dentro de bolsas plásticas sobre una silla
Decenas de billetes peruanos falsificados permanecen extendidos sobre una mesa tras su incautación en un operativo policial contra la organización delictiva Los Orientales. (Agencia Andina/MININTER)
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Un megaoperativo simultáneo ejecutado en Lima, Arequipa y Piura permitió desarticular “Los Orientales”, una organización criminal dedicada a la fabricación, acopio y tráfico de billetes falsificados que operaba en distintos puntos del país. La intervención, ejecutada por la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con el Ministerio Público, culminó con la detención de doce presuntos integrantes de la banda, según informó Andina Noticias.

El operativo derivó en el hallazgo de aproximadamente 300 mil soles y 3.000 dólares en dinero falsificado, además de insumos utilizados para su elaboración, un arma de fuego y otros bienes vinculados a la investigación. Los hallazgos se produjeron durante los allanamientos realizados en inmuebles asociados a la red, en el marco de las diligencias dispuestas por la autoridad judicial.

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Billetes peruanos de diversas denominaciones extendidos sobre una mesa junto a una libreta de notas, recibos de papel y un teléfono móvil
Varios billetes de soles incautados por la Policía Nacional del Perú permanecen extendidos sobre una mesa tras la desarticulación de la red Los Orientales. (Agencia Andina/MININTER)

Así operaba la red de billetes falsos

Según las investigaciones, la organización habría operado de manera coordinada en los distritos de Cerro Colorado, en Arequipa; Castilla, en Piura; y San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. El Ministerio del Interior (Mininter) precisó que sus integrantes participaban en las distintas etapas del proceso ilícito, desde la elaboración de matrices y la impresión de billetes hasta los acabados, el acopio, el tráfico y la posterior puesta en circulación del dinero falso.

Entre los materiales incautados se encontraron planchas y pliegos de billetes ya impresos, junto con herramientas específicas empleadas para la falsificación. Estos elementos permitirán a los investigadores reconstruir el proceso completo de producción empleado por la banda, que combinaba distintas fases de manufactura antes de distribuir los billetes falsos hacia otros sectores del país.

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Fajos de billetes peruanos en bolsas de plástico sobre una silla de oficina y billetes alineados sobre una mesa
Varios fajos de billetes falsificados de soles peruanos permanecen agrupados tras la incautación efectuada por la Policía Nacional del Perú a la red delictiva Los Orientales. (Agencia Andina/MININTER)

Allanan 12 inmuebles por orden judicial

La intervención comprendió 12 detenciones preliminares judiciales y 12 allanamientos de inmuebles vinculados a la organización. Estas diligencias se ejecutaron en cumplimiento de una resolución emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorizó el ingreso simultáneo a los domicilios señalados por las investigaciones.

De acuerdo con las pesquisas fiscales, la organización habría funcionado desde septiembre de 2023, con centro de operaciones principal en el distrito de San Juan de Lurigancho. Desde ese punto, el grupo coordinaba la impresión y el acabado del papel moneda falsificado, que luego era distribuido hacia distintos sectores de Lima Metropolitana y hacia otras regiones del país, principalmente Piura y Arequipa, mediante una estructura dedicada a su producción y comercialización ilícita.

Un revólver plateado con empuñadura de madera junto a tres balas sobre una bolsa plástica transparente
La Policía Nacional del Perú incautó un revólver y municiones durante los allanamientos contra la organización criminal Los Orientales. (Agencia Andina/MININTER)

Operativo incluyó intervención de Dirincri y Diviac

El operativo se desarrolló mediante el Plan de Operaciones “Auténtico 2026”, a cargo de personal especializado de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), con el respaldo de otras unidades policiales. La acción contó además con la participación de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

La intervención incluyó también el levantamiento del secreto de las comunicaciones de equipos móviles y dispositivos tecnológicos incautados, conforme a la autorización judicial correspondiente, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos e identificar posibles conexiones adicionales de la organización criminal. Esta acción se enmarca en la estrategia del Ministerio del Interior para anticiparse al crimen, debilitar la capacidad logística de las bandas y recuperar el control territorial mediante labores de inteligencia e investigación.

Una fiscal y dos policías con chalecos oficiales interrogan a un hombre sentado con el rostro difuminado en una habitación
Agentes de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público intervienen a un presunto integrante de la banda Los Orientales durante un allanamiento simultáneo. (Agencia Andina/MININTER)

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