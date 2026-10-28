Perú

Metropolitano rebautiza estación Tacna por el Señor de los Milagros y acerca a fieles a las Nazarenas

La Autoridad de Transporte Urbano cambió la denominación del acceso norte e informó que el servicio aplicará desvíos y cierres temporales durante los últimos recorridos procesionales en el Centro de Lima

Bautizan estación del Metropolitano en homenaje al Señor de los Milagros.
Bautizan estación del Metropolitano en homenaje al Señor de los Milagros.
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El lado norte de la estación Tacna del Metropolitano pasó a llamarse “Señor de los Milagros / Tacna”, una denominación que busca orientar a los pasajeros que se dirigen a la iglesia de las Nazarenas durante las celebraciones de octubre. La modificación fue anunciada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y se aplica únicamente a uno de los accesos de esta infraestructura.

La estación se encuentra a pocos metros del templo donde permanece la imagen del Cristo Moreno y desde donde parten los recorridos procesionales. Con el cambio, la ATU busca que ciudadanos, visitantes nacionales y extranjeros identifiquen con mayor rapidez el punto de conexión con una de las principales actividades religiosas del Centro de Lima.

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La entidad precisó que la nueva referencia no modifica el nombre general de la estación ni altera por sí sola el recorrido regular de los buses. La medida se concentra en el lado norte, espacio elegido por su cercanía con el acceso a las Nazarenas y con las rutas que utilizan los fieles durante octubre.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar, afirmó que la iniciativa reconoce una tradición que moviliza a miles de personas en las calles de Lima. “Se eligió el lado norte de la estación Tacna para impulsar este cambio de nombre, que rinde un merecido homenaje al Señor de los Milagros”, señaló.

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El funcionario indicó que el objetivo es facilitar los viajes hacia el recinto religioso. “Esta iniciativa permitirá que los usuarios identifiquen la estación que los acerca a la iglesia de las Nazarenas, ubicada a pocos metros y que diariamente recibe a miles de creyentes”, añadió.

ATU advierte desvíos en rutas del Metropolitano y corredores Azul y Morado por el Señor de los Milagros. Foto: Composición Infobae Perú
ATU advierte desvíos en rutas del Metropolitano y corredores Azul y Morado por el Señor de los Milagros. Foto: Composición Infobae Perú

Cambios en el Metropolitano por los últimos recorridos procesionales

La ATU informó que los últimos recorridos del Señor de los Milagros están programados para el miércoles 28 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Durante esas fechas, la operación del Metropolitano dependerá de las restricciones vehiculares dispuestas por las autoridades y del avance de la procesión.

Cuando la imagen recorra la avenida Tacna, todos los servicios circularán por la avenida Alfonso Ugarte. En ese momento, las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo funcionarán como puntos de embarque y desembarque para los buses que atraviesen ese sector.

Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal mientras se mantenga el paso de la imagen religiosa por la avenida Tacna. La ATU recomendó a los usuarios revisar la información sobre las estaciones habilitadas antes de iniciar sus desplazamientos.

Si la procesión avanza por la avenida Alfonso Ugarte, los servicios del Metropolitano desviarán su trayecto por las avenidas Lampa y Emancipación. Durante esa fase, Dos de Mayo, Quilca y España quedarán fuera de operación de forma temporal.

La autoridad indicó que comunicará los cambios mediante sus canales oficiales. Los corredores complementarios y el transporte convencional continuarán operando con modificaciones según las restricciones dispuestas en el Centro de Lima.

Corredor Azul, Corredor Morado y Aerodirecto Centro tendrán desvíos

El Corredor Azul modificará sus recorridos cuando la procesión transite por la avenida Tacna. Sus buses circularán por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola en ambos sentidos. El servicio extraordinario 08 utilizará Bolivia, jirón Washington, Uruguay y San Martín de Porres.

El Corredor Morado llegará solo hasta el jirón Virú, en la avenida Prolongación Tacna, mientras la imagen se encuentre en los tramos afectados. Desde ese punto, las unidades retornarán hacia San Juan de Lurigancho.

El Aerodirecto Centro también tendrá un desvío hacia el Callao por la avenida Óscar R. Benavides, Pacasmayo, las calles Borda y Ascope. La ATU pidió anticipar los viajes y mantenerse atentos a los avisos sobre el Señor de los Milagros y el transporte público.

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