Fanáticos peruanos reclaman una cuarta función de 31 Minutos en Lima

El elenco de la serie 31 Minutos, protagonizado por los títeres Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque, presenta un video promocional de su espectáculo 'Radio Guaripolo Tour'. Sentados frente a una mesa con un plato y una copa, los personajes interactúan junto a una gallina y un ají amarillo, haciendo referencia a la gastronomía peruana como parte del anuncio de sus presentaciones en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima. Video: TikTok @31minutostiktok

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31 Minutos llegará a Lima por primera vez en diciembre con su espectáculo “Radio Guaripolo Tour 2026”. El elenco de títeres chilenos, creado por Alvaro Díaz y Pedro Peirano, confirmó tres funciones consecutivas que agotaron sus localidades en cuestión de minutos desde el inicio de cada venta.

La producción peruana De Peso Producciones adelantó parte del contenido del show a través de un video publicado en redes sociales, en el que los personajes Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque hacen referencia al ají de gallina, uno de los platillos más representativos de la gastronomía peruana. La publicación desató una ola de comentarios en la que decenas de usuarios reclamaron la apertura de una cuarta función.

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Los personajes Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque presentan un plato de ají de gallina durante la promoción de las funciones del espectáculo de 31 Minutos en Lima.

El sold out se repitió en las tres fechas confirmadas

31 Minutos se presentará los días 6, 7 y 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Centro de Lima. La primera función, programada originalmente para el 8 de diciembre, agotó sus entradas el 21 de octubre en menos de 30 minutos desde el inicio de la venta a través de la plataforma Joinnus.

Ante esa respuesta del público, la organización anunció una segunda función para el 7 de diciembre, cuyas localidades también se vendieron en su totalidad en un plazo similar. El mismo patrón se repitió con la tercera fecha, fijada para el 6 de diciembre, lo que llevó a los organizadores a habilitar únicamente las zonas Platinum y VIP en las últimas etapas de venta.

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Las entradas se comercializaron en cuatro categorías: Platinum, VIP, General y General Cultural. Los precios regulares oscilaron entre S/ 50 y S/ 365, según la zona elegida, con descuentos de hasta el 20% en las etapas de preventa para clientes de Interbank. El espectáculo está permitido para mayores de cinco años, siempre acompañados por un adulto responsable.

Varios usuarios en redes sociales solicitan nuevas fechas para el espectáculo de 31 Minutos en Lima tras agotarse las localidades disponibles.

Pese a las tres funciones ya confirmadas, los comentarios en redes sociales no cesaron. “Por favor, abran más fechas, en Perú amamos a 31 minutos”, escribió un usuario en la publicación oficial del grupo. Otro seguidor agregó: “Una cuarta fecha por favor”, mientras que un tercero sumó: “Me uno a mis compañeros, squen cuarta fecha, deseo verlos demasiado”. Algunos fanáticos de otras regiones del país también pidieron que la gira se extienda más allá de la capital, como quien escribió: “Vengan a Arequipa”.

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Un fenómeno que trasciende la pantalla desde hace dos décadas

31 Minutos nació en 2003 como una parodia de los noticieros de televisión, protagonizada por personajes construidos con títeres. La producción, de origen chileno, combina humor absurdo con canciones originales que con los años adquirieron vida propia fuera del programa televisivo.

El grupo acumula una trayectoria que incluye presentaciones en el Festival de Viña del Mar y una sesión en el espacio ‘Tiny Desk’, de la radio pública estadounidense NPR, que contribuyó a ampliar su alcance fuera de Chile. Esa proyección internacional explica, en parte, la expectativa generada en Perú antes de su primera visita a Lima.

Varios seguidores piden la apertura de nuevas fechas del grupo chileno 31 Minutos en Perú tras agotarse las localidades de las primeras funciones.

El “Radio Guaripolo Tour 2026” recupera uno de los espectáculos más populares de la compañía, centrado en la dinámica de una redacción periodística ficticia conducida por personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Guaripolo. La gira llega a Lima en un contexto de alta demanda por espectáculos familiares en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, recinto que en las últimas semanas también programó conciertos de otros artistas internacionales.

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La referencia al ají de gallina generó identificación inmediata

El video promocional difundido por la producción muestra un breve diálogo entre los personajes centrales del show, en el que Tulio Triviño prueba lo que cree que es un ají cualquiera, hasta que Juan Carlos Bodoque le aclara que se trata de ají de gallina, “el delicioso platillo peruano”. En la escena, Bodoque adelanta que Triviño podrá probarlo “muy pronto” cuando el elenco viaje a Lima, en referencia directa a la función de diciembre en el anfiteatro limeño.

Los personajes Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque protagonizan un video promocional previo a las presentaciones del espectáculo de 31 Minutos en Lima. (31 Minutos)

La mención generó un alto nivel de interacción entre los usuarios peruanos, varios de los cuales celebraron el gesto como una muestra de cercanía del elenco chileno con el público local. “El ají de gallina que todos hacen con pollo”, bromeó un usuario en los comentarios, en referencia a una discusión recurrente sobre la receta tradicional del plato.

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La publicación cerró con un mensaje directo de la producción hacia sus seguidores peruanos: “Desde acá ya nos estamos culturizando para debutar con todo en Perú, con nuestro show en vivo en la ciudad de Lima. ¡Nos vemos!”. Hasta el momento, ni la producción chilena ni De Peso Producciones confirmaron si se habilitará una cuarta función en Lima.