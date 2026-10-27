Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes de octubre

Reporte actualizado del IGP minuto a minuto. Revisa la magnitud, epicentro y profundidad de los temblores en el país hoy, 27 de octubre, y cómo proteger a tu familia

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo ininterrumpido de la actividad telúrica en todo el territorio nacional para informar de manera rápida y precisa a la ciudadanía. En esta cobertura en vivo de hoy, martes 27 de octubre, te brindamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos sismos registrados, detallando su magnitud, epicentro y profundidad focal en las diversas regiones del país.

Estar ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico implica convivir diariamente con la liberación de energía en el litoral y las fallas tectónicas activas del interior. Sigue en directo los reportes oficiales emitidos por el Centro Sismológico Nacional (Censis), acompañados de pautas de prevención y recomendaciones de Indeci para fortalecer la preparación en el hogar y centros de trabajo.

12:19 hsHoy

Monitoreo continuo de la Red Sismológica Nacional

Mapa de Perú con una estrella verde en el océano Pacífico frente a Áncash y una franja superior que indica un sismo de magnitud 3,8
Un mapa sísmico señala la localización de un temblor de magnitud 3,8 a 48 kilómetros al suroeste de Casma, en el departamento de Áncash. (IGP)

El registro de la sismicidad en el país se realiza mediante estaciones sismológicas automatizadas interconectadas por vía satelital con la sede central del IGP. Este despliegue tecnológico garantiza la captura inmediata de las vibraciones del terreno en la costa, sierra y selva.

Gracias a este procesamiento en tiempo real, el Centro Sismológico Nacional (Censis) emite boletines oficiales minutos después de ocurrido cada evento. Esta información técnica resulta indispensable para que las autoridades de Defensa Civil evalúen rápidamente el nivel de afectación en las comunidades cercanas al epicentro.

12:18 hsHoy

Fricción de placas en la costa peruana

Sismo sacude Lima la tarde de este lunes 5 de octubre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Sismo sacude Lima la tarde de este lunes 5 de octubre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La inmensa mayoría de los sismos sentidos en la franja costera corresponden al proceso de subducción tectónica. En esta franja de colisión, la Placa de Nazca se desplaza e introduce por debajo de la Placa Sudamericana, acumulando enormes niveles de presión en el punto de contacto.

Cuando las rocas profundas no logran soportar el nivel de deformación elástica, la energía retenida se libera en cuestión de segundos. Este mecanismo es el responsable directo de los terremotos de mayor magnitud e intensidad que históricamente han afectado a las ciudades del litoral.

12:18 hsHoy

Sismos intraplaca en las regiones andinas

Vista cenital de un mapa del Perú con dos manos señalando círculos rojos, un compás, una regla y gráficos de ondas sísmicas.
Especialistas analizan la ubicación de epicentros sísmicos sobre un mapa físico del Perú junto a registros sismográficos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los eventos marinos, los temblores producidos en la cordillera suelen deberse al reajuste de fallas geológicas locales. Estas fracturas en la masa continental responden a la fuerte compresión que sufre la corteza andina por el empuje de las placas tectónicas.

Aunque estos eventos registran por lo general magnitudes moderadas, su profundidad focal superficial (por debajo de los 30 kilómetros) hace que la sacudida se perciba con violencia en un área reducida, pudiendo ocasionar daños en viviendas de adobe o mampostería no reforzada.

12:18 hsHoy

Importancia de la mochila de 72 horas

Mochila abierta con agua, botiquín, alimentos y ropa, junto a un silbato, baterías, documentos y un mapa impreso sobre una mesa de madera.
Una mochila de emergencia reúne suministros de primeros auxilios, alimentos no perecibles y agua para responder ante eventos sísmicos en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia es el recurso vital básico para garantizar la autonomía de una familia durante las primeras horas posteriores a un desastre de gran magnitud. Debe ubicarse en un lugar de fácil acceso dentro de la ruta de evacuación y cerca de la puerta de salida.

Entre sus artículos clave no deben faltar botellas de agua, alimentos no perecibles de apertura fácil, linterna LED, radio a pilas, un botiquín de primeros auxilios y mantas polares. Es necesario revisar semestralmente las fechas de caducidad de los productos consumibles.

12:18 hsHoy

Elaboración del Plan Familiar de Emergencia

Dos trabajadores con chalecos reflectantes auxilian a un hombre tendido en el suelo junto a una camilla amarilla al pie de unas escaleras
Trabajadores de la Línea 1 del Metro de Lima asisten a un herido simulado con una camilla rígida durante un ensayo de respuesta ante sismos en una estación.

Frente a la ocurrencia de un movimiento telúrico, la improvisación incrementa notablemente el riesgo de accidentes. El Plan Familiar de Emergencia es una herramienta preventiva en la que cada integrante del hogar asume un rol definido ante una evacuación.

Este protocolo establece desde quién se encarga de cortar las llaves de paso de los servicios básicos hasta quién transporta la mochila o asiste a niños y adultos mayores. Además, define los puntos de reunión externos y los canales alternativos de comunicación familiar para evitar el pánico.

12:17 hsHoy

Criterios de resguardo en edificaciones altas

Tres personas con chalecos de Indeci revisan un documento frente a pantallas en una sala de monitoreo
Personal del Instituto Nacional de Defensa Civil coordina acciones en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional durante el III Simulacro Nacional. (COEN - Indeci)

Quienes se encuentren en pisos superiores de un edificio durante un sismo deben evitar correr despavoridos hacia las escaleras o intentar usar los ascensores. La fuerza de la sacudida en altura puede provocar caídas graves y los elevadores pueden quedar atrapados por cortes eléctricos.

La indicación técnica es replegarse de inmediato en las zonas de seguridad internas, ubicándose junto a vigas de concreto armado, columnas o muros de carga. La evacuación hacia las zonas externas solo debe realizarse una vez que el movimiento telúrico haya cesado por completo.

12:17 hsHoy

Prevención de fugas de gas e incendios urbanos

Un grupo de ciudadanos y agentes de policía con chalecos reflectantes permanecen reunidos de noche en una plaza iluminada
Habitantes y autoridades de Lauricocha se reúnen en la plaza principal durante el Simulacro Nacional Multipeligro ante sismo realizado durante la noche. (Municipalidad Provincial de Lauricocha)

Los incendios provocados por la ruptura de tuberías de gas o cortocircuitos eléctricos constituyen una de las principales amenazas secundarias tras un gran terremoto. Cortar los suministros de manera preventiva ayuda a contener este riesgo en zonas residenciales.

Inmediatamente después de ponerse a buen resguardo, se debe cerrar la válvula general de gas y bajar la palanca del tablero eléctrico. Si se percibe olor a combustible en el ambiente, es vital no encender fósforos ni accionar interruptores, procediendo a ventilar el área y evacuar.

12:17 hsHoy

Uso correcto de la línea 119 para emergencias

IGP supervisa en tiempo real el desarrollo de sismos en Perú. A través de sus canales oficiales se puede conocer el lugar, magnitud y daños que se pueden provocar.
IGP supervisa en tiempo real el desarrollo de sismos en Perú. A través de sus canales oficiales se puede conocer el lugar, magnitud y daños que se pueden provocar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante y después de un desastre, las redes de telefonía celular colapsan debido a la alta carga de llamadas simultáneas. Para evitar interrumpir las comunicaciones de los equipos de rescate, las autoridades recomiendan evitar las llamadas convencionales.

El método oficial de comunicación interpersonal es la Línea 119 de mensajería de voz. Al marcar el 119 (opción 1 para dejar mensaje, opción 2 para escucharlo) seguido del número celular de un familiar, es posible enviar recados cortos sin saturar el ancho de banda de la red móvil.

12:16 hsHoy

El fenómeno de la licuación de suelos

Una mano señala un círculo rojo sobre un mapa de Perú, rodeado por una brújula, una regla de madera y hojas con gráficos de ondas sísmicas.
Una persona señala en un mapa físico el epicentro de un sismo al noreste de Ayabaca, en la región de Piura, junto a registros sismográficos y herramientas de medición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas donde los terrenos están compuestos por arenas sueltas, depósitos eólicos o rellenos con presencia de agua subterránea, las ondas sísmicas pueden desencadenar la licuación del suelo. Durante este proceso, el terreno pierde firmeza y se comporta temporalmente como un fluido.

Este fenómeno compromete seriamente la estabilidad de las cimentaciones, ocasionando el hundimiento o ladeo de las estructuras. Realizar un estudio de mecánica de suelos adecuado antes de construir es indispensable para prevenir daños catastróficos en zonas vulnerables.

12:16 hsHoy

Identificación y señalización de zonas seguras

Mapa del sur del Perú con un marcador rojo y ondas en Arequipa, rodeado por pantallas con sismogramas e instrumentos de medición.
Un mapa técnico sitúa el epicentro de un sismo en la región de Arequipa junto a instrumental sismológico de monitoreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento previo de las zonas seguras externas en barrios, centros educativos y centros laborales permite una evacuación ordenada y rápida. Parques, plazas ancha y losas deportivas alejadas de muros altos, postes y cables son los lugares más idóneos.

Mantener señalizadas y libres de obstáculos las vías de escape garantiza que la población pueda desplazarse sin tropezar en situaciones de poca luz o angustia. La participación en los simulacros nacionales ayuda a fijar de manera intuitiva estos recorridos de evacuación.

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