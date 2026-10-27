Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes de octubre

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo ininterrumpido de la actividad telúrica en todo el territorio nacional para informar de manera rápida y precisa a la ciudadanía. En esta cobertura en vivo de hoy, martes 27 de octubre, te brindamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos sismos registrados, detallando su magnitud, epicentro y profundidad focal en las diversas regiones del país.

Estar ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico implica convivir diariamente con la liberación de energía en el litoral y las fallas tectónicas activas del interior. Sigue en directo los reportes oficiales emitidos por el Centro Sismológico Nacional (Censis), acompañados de pautas de prevención y recomendaciones de Indeci para fortalecer la preparación en el hogar y centros de trabajo.