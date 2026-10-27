¿Por qué este 28 de octubre es el día central del Señor de los Milagros?

Fieles vestidos con hábitos morados acompañan el anda del Señor de los Milagros por las calles de la ciudad durante la tradicional festividad religiosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada octubre, las calles de Lima se tiñen de morado, pero ninguna fecha concentra tanta carga emotiva, memoria colectiva y fervor popular como el 28 de octubre, día central del Señor de Los Milagros.

Lejos de tratarse de una salida procesional más en el calendario litúrgico, este día representa el corazón de la festividad nazarena, una jornada donde la fe limeña se reencuentra con sus raíces más profundas a través de un pacto forjado entre la supervivencia y la devoción.

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Desde lo alto, admire la majestuosidad de una procesión religiosa en Perú. Estas imágenes revelan una poderosa muestra de fe y tradición, con una multitud inmensa participando en un evento memorable.| Video: Devoción Peruana (TIKTOK)

Terremoto de 1746: el suceso histórico que marcó al 28 de octubre

A las 10:30 de la noche del 28 de octubre de 1746, Lima y el Callao sufrieron el sismo más devastador del que se tenga registro en su historia colonial. Con una magnitud estimada de entre 8.4 y 8.6, el terremoto derrumbó la mayor parte de las edificaciones de la capital y generó un violento maremoto que arrasó por completo el puerto chalaco, dejando miles de víctimas mortales.

En medio de la desolación general, la frágil pared de adobe donde el esclavo angoleño había pintado al Cristo de Pachacamilla permaneció nuevamente intacta. Frente a las réplicas interminables que atemorizaban a los sobrevivientes, las autoridades eclesiásticas y la feligresía recurrieron al Cristo Crucificado para implorar clemencia y el cese de los temblores. Este acontecimiento selló de forma definitiva el vínculo entre la sagrada imagen y su rol como protector de la ciudad ante los movimientos telúricos.

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El Señor de los Milagros que recorre Lima es una copia del mural pintado por un esclavo angoleño en el siglo XVII. En su diferencia más sutil —un pie cambiado— se refleja la historia del culto limeño. (Wikipedia)

De la tragedia a la devoción: ¿cuándo empezó a salir la imagen este día?

Aunque la primera procesión del lienzo sobre andas fue instituida tras el terremoto del 20 de octubre de 1687 por iniciativa de Sebastián de Antuñano, la tragedia de 1746 transformó el calendario del culto limeño. Luego del sismo del 28 de octubre, se dispuso que la copia al óleo saliera inmediatamente por las calles en rogativa comunitaria.

Ante el apaciguamiento de la tierra, el Cabildo de Lima y las autoridades virreinales consolidaron la salida procesional de cada 28 de octubre de manera anual e ininterrumpida. Aquella jornada de luto y espanto pasó a convertirse en una solemne conmemoración de agradecimiento por la preservación de la vida limeña.

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¿Qué hace que el 28 de octubre sea la fecha más importante del mes morado?

A diferencia de las salidas habituales de inicio o fin de temporada, el 28 de octubre representa el culmen espiritual y litúrgico del mes morado por diversas razones:

Conmemoración del voto de la ciudad: Rememora la jornada en la que Lima se encomendó formalmente al Cristo Moreno frente a su peor catástrofe histórica.

Visita pastoral de la salud: La procesión de este día tiene un fuerte carácter solidario y humano, pues tradicionalmente ingresa y realiza paradas emotivas en centros hospitalarios como el Hospital Nacional Arzobispo Loayza e instituciones de salud del Cercado de Lima, acercando la bendición a pacientes y personal médico.

Mayor afluencia de hermandades y cuadrillas: Es la salida que concentra el mayor número de peregrinos provenientes de todas las regiones del país y delegaciones del extranjero, coincidiendo además con la festividad católica de los apóstoles San Simón y San Judas Tadeo.

Recorrido del 28 de octubre: calles, paradas clave y desvíos vehiculares

La sagrada imagen inicia su desplazamiento desde temprano partiendo de la Iglesia de las Nazarenas.

Calles y paradas clave: El anda recorre la avenida Tacna, continúa por la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete hasta ingresar a la avenida Alfonso Ugarte. En esta vía realiza su tradicional parada en el Hospital Loayza. Posteriormente, avanza por las avenidas Venezuela y Bolivia, los jirones Varela y Washington, empalmando con la avenida Garcilaso de la Vega para retornar a la avenida Tacna y guardarse en el templo de Las Nazarenas.

Desvíos vehiculares: La Autoridad de Transporte Urbano ( ATU ) y la Policía Nacional del Perú ( PNP ) disponen cortes progresivos entre las avenidas Tacna, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega.

Los servicios de transporte convencional y el Corredor Azul modifican sus rutas hacia ejes alternos como las avenidas Caquetá, Francisco Pizarro, Tingo María u Óscar R. Benavides, mientras que el servicio del Metropolitano restringe de forma temporal el acceso a estaciones como Dos de Mayo, Quilca y España durante el paso del Cristo por Alfonso Ugarte.

Hábitos morados, sahumerio y promesas: el significado de las tradiciones de este día

Las manifestaciones populares que rodean al 28 de octubre guardan un simbolismo arraigado en la espiritualidad colonial:

El hábito morado: Su uso proviene de la fundadora del Instituto Nazareno, Antonia Maldonado, quien adoptó el sayal morado inspirado en la túnica de Jesús con la cruz a cuestas. Para los fieles, portarlo durante todo el mes —o de por vida por promesa— representa penitencia, humildad, recogimiento y agradecimiento por favores concedidos. Va acompañado del cordón blanco de cinco nudos, símbolo del sacrificio y las llagas de Cristo.

El sahumerio: El humo aromático del incienso y el mirra, impulsado por las tradicionales sahumadoras, evoca las oraciones que ascienden al cielo y la purificación de las calles por donde transitan las andas.

Las promesas: Cientos de devotos caminan descalzos o cargan detentes al cuello como testimonio de mandas asumidas tras superar enfermedades graves o momentos de extrema adversidad familiar.

¿Dónde seguir la procesión y la misa del Señor de los Milagros en vivo?

Para quienes no pueden acompañar físicamente las andas, existen canales oficiales de transmisión continua:

Nazarenas TV: Canal oficial del Santuario de las Nazarenas en YouTube y Facebook, donde se transmiten las misas en directo y el minuto a minuto del andar procesional.

Redes de la Hermandad (HSMN): Las cuentas de Facebook y canales digitales de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas ofrecen seguimiento geolocalizado en tiempo real del paso de la cuadrilla de turno.

Medios de comunicación y televisión abierta: Cadenas de televisión nacional (como TV Perú y canales de noticias) y emisoras radiales mantienen enlaces informativos periódicos a lo largo de toda la jornada.