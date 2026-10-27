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Sport Boys se pronuncia sobre la posible venta de su plaza en Liga 3: “No es tan descabellado, es una opción”

Mario Flores, gerente deportivo del conjunto chalaco, explicó que la administración evaluará qué decisión tomar sobre la categoría y se refirió a los planes para el centenario del club en 2027

Sport Boys analiza la posibilidad de vender su plaza en Liga 3.
Sport Boys analiza la posibilidad de vender su plaza en Liga 3. Crédito: @next_gsus / Pasión Rosada
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Sport Boys podría tomar una decisión importante sobre el futuro de su equipo en la Liga 3. El gerente deportivo del club chalaco, Mario Flores, se pronunció sobre las versiones que circularon acerca de una posible venta de la categoría y reconoció que es una alternativa que la administración evaluará de cara al cierre de 2026.

Tras la victoria por 4-2 ante FC Cajamarca por el Torneo Clausura de la Liga 1, el directivo aclaró que no existe una decisión tomada y que las versiones surgieron a raíz de consultas recibidas por la institución, cuya gestión está encabezada por Martín Noriega. No obstante, dejó abierta la posibilidad de analizar distintos escenarios con miras al próximo año.

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“Lo que salió sobre la Liga 3, al final era un tema que a nosotros nos han preguntado, nos han consultado. Todo eso no es verdad, simplemente es una cuestión de que nos han preguntado y vamos a ver qué decisión va a tomar la administración”, manifestó.

Pese a esa precisión, Flores reconoció que desprenderse de la plaza de la tercera categoría no es una posibilidad que deba descartarse por completo. El gerente deportivo explicó que Sport Boys también cuenta con una cantera que viene formando futbolistas y que algunos jóvenes han tenido mayor participación en la categoría sub-18 que en el equipo de Liga 3.

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“Tienen que saber también que nosotros tenemos nuestra sub-18 bastante buena. De ahí han salido chicos como Adrián Valiente, José María Davey, Adrián Santana y demás. Es más, Davey y Valiente han tenido más partidos en la sub-18 que en la Liga 3. Entonces, no lo veo tan descabellado (vender la categoría), es una opción. Ya veremos qué pasa ahora a fin de año”, sostuvo.

Gerente deportivo de Sport Boys celebra la victoria y aclara los rumores sobre una posible venta de su categoría en Liga 3. (Video: Locos por el Boys)

De esta manera, el futuro del equipo ‘rosado’ en la Liga 3 quedará sujeto a la evaluación de la administración, que deberá definir qué camino seguirá la institución en una etapa marcada por la planificación del próximo año.

Sport Boys planifica su centenario para 2027

Otro de los asuntos abordados por Mario Flores fue la preparación de Sport Boys para celebrar sus cien años de historia en 2027. El directivo señaló que la presente temporada ha servido para ordenar distintos aspectos de la institución, tanto en el ámbito deportivo como en el administrativo, con la intención de construir un proyecto competitivo para el centenario.

“Este 2026 ha sido un año para acomodarnos en todo sentido, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Estamos por esa senda y el próximo año poder dar un buen golpe, Dios quiera, con el campeonato. Son los cien años de la institución más grande del Callao, de Perú. Vamos a pelear y vamos a ver”, expresó.

En ese contexto, Flores también se refirió a la continuidad del entrenador Carlos Desio. Aunque reconoció que existe una idea de trabajo para la próxima temporada, evitó confirmar que el técnico tenga asegurada una renovación.

“Tampoco te puedo decir que el profe Carlos Desio ya está para la renovación. Vamos todavía pasito a pasito, pero ya hay una idea y estamos viendo todo para lo que es el centenario”, precisó.

El club chalaco consiguió la victoria por un marcador de 4-2 y se quedó con los tres puntos en casa. (Video: L1MAX)

¿Qué pasará con Emilio Saba y Christian Cueva?

La planificación para 2027 también incluye la situación contractual de algunos futbolistas importantes del plantel. Entre ellos figuran Emilio Saba y Christian Cueva, dos nombres cuya continuidad interesa al club con miras a la temporada del centenario.

“Con Emilio he podido hablar. Él quiere quedarse. Vamos a intentar hasta el final. También esperamos que se pueda quedar Christian. Vamos a hacer todos los esfuerzos. Ambos son parte fundamental del equipo y es la idea que puedan estar en el centenario”, afirmó Mario Flores.

Mientras el equipo intenta cerrar de la mejor manera su participación en la Liga 1, la administración chalaca deberá resolver distintos asuntos de planificación para 2027. Entre ellos están la situación de su plaza en Liga 3, la continuidad del comando técnico y las renovaciones de jugadores que forman parte de su proyecto deportivo.

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