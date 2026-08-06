Ministra de la Mujer no exige salida de diputado denunciado por violencia ni cuestiona a Jáuregui por forzar a niñas violadas a gestar

La ministra de la Mujer no se pronunció directamente sobre si el diputado de Juntos por el Perú, denunciado por violencia física y psicológica contra su expareja, debe continuar en el Parlamento. Señaló que no es congresista ni tiene voto para decidir

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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), María Seminario, evitó pronunciarse de forma directa sobre si el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, denunciado por violencia física y psicológica contra su expareja, debería continuar en el Congreso.

En una entrevista difundida este miércoles por el programa Beto a Saber de Willax, Seminario señaló que los partidos políticos deben asumir responsabilidad en la elección de sus candidatos y pidió a los integrantes de la Comisión de Ética evaluar los hechos antes de emitir una decisión.

“El primer llamado es a los partidos políticos, que son los que presentan la oferta electoral, que sean cuidadosos en la elección de sus candidatos. Hablando ya específicamente del espacio de la Cámara de Diputados, pedirle a los señores, a las señoras que están en la Comisión de Ética y que luego evaluarán y votarán los informes, que tomen conciencia de lo que significa este acto”, declaró.

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Consultada sobre si Pérez Mallqui debería permanecer en el Parlamento, la titular del MIMP indicó que no tiene atribuciones para pronunciarse sobre ese punto. “No soy congresista, no tengo voto de diputados”, manifestó.

Seminario indicó que los partidos políticos deben ser más rigurosos en la elección de sus candidatos y solicitó a los integrantes de la Comisión de Ética analizar los hechos antes de emitir una decisión

Ante la insistencia sobre si una autoridad denunciada por agresión debería continuar en el cargo, afirmó que quienes cometen estos actos deben asumir consecuencias, aunque remarcó que cada situación debe analizarse de manera individual.

“Los agresores tienen que pagar por la agresión que han cometido. La forma que le corresponde a cada uno es diferente. En general, no podemos hacer una generalización porque los temas son delicados. Cada persona tendrá que hacer la evaluación de los hechos y tomar una decisión”, afirmó.

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Durante la entrevista, la ministra también fue consultada por los cuestionamientos a la senadora Milagros Jáuregui (Renovación Popular), fundadora del centro de acogida ‘Hogar y Refugio La Casa del Padre’, donde permanecen niñas de entre 10 y 13 años embarazadas producto de una violación y sobre las imágenes difundidas en las que aparecían las menores.

“Tenemos que separar las cosas. La señora Jáuregui tomó una decisión, entre comillas, de mostrar. Para muchos ha sido como mostrar a víctima, ¿cierto? Es lo que todos hemos visto. Yo no llegué a ver el video, pero me he enterado del tema”, sostuvo.

Ante los cuestionamientos contra la senadora y fundadora de ‘Hogar y Refugio La Casa del Padre’, la ministra afirmó que no vio el video donde aparecían niñas embarazadas producto de violación, aunque dijo conocer el caso

Otro de los casos abordados fue el de la cantante Naldy Saldaña, integrante de La Bella Luz, quien denunció al director de la orquesta de cumbia, César Sánchez, por presuntos tocamientos indebidos e intento de agresión sexual durante un ensayo. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

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“Nos hemos acercado a ella y ha aceptado el apoyo psicológico y el apoyo legal. Los siguientes pasos están en manos de la Fiscalía y más adelante del Poder Judicial”, indicó, al referirse al avance de la denuncia.

Asimismo, señaló que espera que las imágenes difundidas por los medios contribuyan a la investigación. “Espero que los videos que se han mostrado a través de los medios de comunicación sirvan de pruebas contundentes para que la Fiscalía y la Policía puedan adelantar en la formalización de la investigación y de la denuncia”, expresó.

Finalmente, Seminario sostuvo que estos casos muestran la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y sensibilización frente a la violencia.

“Si hurgamos más, hay algunos otros. Creo que hay temas en los que no hay que desmayar en el trabajo. Hay que trabajar procesos de sensibilización”, concluyó.

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