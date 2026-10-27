Richard Pellejero ‘explotó’ por decisiones arbitrales en caída de Sport Huancayo a manos de Juan Pablo II e insinuó que “ya hicieron el mandado”

Richard Pellejero apuntó con severidad al desempeño arbitral en juego contra Juan Pablo II College, en Chongoyape. - Crédito: Difusión

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Un día antes del Juan Pablo II College vs Sport Huancayo, por la J-13 del Torneo Clausura 2026, el entrenador Richard Pellejero se mostró muy convencido en que su disciplina mantendría el paso en su visita a Chongoyape; sin embargo, esa actitud positiva se desvaneció luego de una derrota que consideró más que polémica.

Los huancaínos lucharon con fiereza contra el local y soportaron con mucha disciplina las intencionalidades en ataque durante el primer acto. La balanza, no obstante, se decantó para los ‘auriblancos’ por una acción que marcó el trámite de la contienda.

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Un salto de Hugo Ángeles dentro del área para despejar un balón área desembocó en un golpe a la altura de la mandíbula de Juan Pablo Goicochea. El silbante Bruno Pérez observó la acción y dictaminó pena máxima, medida que ocasionó la rabia de la banca visitante, sobre todo de Richard Pellejero.

La ira del uruguayo se hizo mucho más grande cuando el árbitro echó a Ricardo Salcedo, capitán de Sport Huancayo, por una actitud colérica a partir de la sanción, y al no medir igual ante un pisotón de Paolo Reyna contra Javier Sanguinetti en la zona de castigo.

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El cuadro de Chongoyape se impuso 2-0 frente a los huancaínos, quienes pusieron en peligro su primer lugar del Clausura - Crédito: L1MAX.

Invadido por la furia, indignación y frustración, el líder del ‘rojo matador’, a los 90′ minutos, dio inicio a una alocución directa desde su zona técnica sin importarle que los micrófonos y cámaras de L1MAX se encontraban activados por la difusión en tiempo real.

“No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes ¿no? Estoy diciendo las cosas que tengo que decir, vos tenés que cobrar lo que es justo. Pero ya está, ya hicieron el mandado”, dijo Richard dirigiéndose, aparentemente, al cuarto árbitro mientras el lance entraba a su recta final.

Acto seguido, Pellejero puso en duda las capacidades de los jueces, a quienes señaló como culpables por el retroceso en el campeonato peruano: “Tienen que analizar todos los partidos que arbitran acá; lamentable es. Por eso no crece el fútbol acá; un desastre”.

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La caída de Sport Huancayo, finalmente, se refrendó con el gol de cierre anotado por Jack Durán, que también estuvo envuelto por cierta controversia. Con ese desliz, el equipo huancaíno ha dejado camino libre para que sus perseguidores asalten el primer lugar en esta misma jornada liguera.

El profesional uruguayo perdió la compostura por las decisiones de Bruno Pérez, que bajo su lectura derivaron en la caída del 'rojo matador'. | VIDEO: Trisano TV