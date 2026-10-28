Perú

Piura y Tumbes afrontan su tercer día de lluvias y Senamhi alerta sobre nuevas precipitaciones hasta el jueves 29 de octubre

La advertencia se mantendrá vigente hasta las 23:59 del jueves 29 de octubre, según el organismo meteorológico

Nubes negras, oscuras y muy cargadas cubren la ciudad. Punto TV
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Las lluvias registradas en el norte del Perú mantienen bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas y a los organismos de respuesta ante emergencias. Las precipitaciones afectan distintos puntos de Piura y Tumbes, donde las condiciones climáticas incrementan el riesgo de acumulación de agua y posibles emergencias en zonas vulnerables.

El tercer día consecutivo de lluvias en la costa y sierra norte eleva la probabilidad de activación de quebradas, en especial en las partes altas de las cuencas de los ríos Tumbes, Zarumilla, Chira y Piura. Estas áreas requieren atención debido a la posibilidad de que las precipitaciones generen aumentos del caudal y desplazamientos de agua hacia sectores bajos.

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Durante la tarde del martes 27 de octubre, distintos reportes dieron cuenta de lluvias en localidades de ambas regiones. En Piura, el cielo permaneció cubierto por nubes oscuras, mientras que en sectores de Tumbes se reportaron precipitaciones desde las primeras horas del día.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene la alerta roja ante la previsión de lluvias de fuerte a extrema intensidad. El organismo también advirtió que las precipitaciones continuarán durante los próximos días, principalmente en Tumbes y Piura.

Senamhi reporta acumulados de lluvia de hasta 99,3 milímetros en Tumbes

Las precipitaciones persisten por tercer día consecutivo en el norte del Perú. El Salto, en Tumbes, registró un acumulado de 99,3 milímetros de lluvia, mientras las autoridades vigilan las cuencas de cuatro ríos. Composición: Infobae
Las precipitaciones persisten por tercer día consecutivo en el norte del Perú. El Salto, en Tumbes, registró un acumulado de 99,3 milímetros de lluvia, mientras las autoridades vigilan las cuencas de cuatro ríos. Composición: Infobae

Los registros meteorológicos muestran diferencias en la cantidad de lluvia acumulada entre las estaciones de Tumbes. Según la información difundida por el Senamhi, El Salto, en la provincia de Zarumilla, alcanzó los 99,3 milímetros por día, una de las cifras más elevadas reportadas en la región.

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Las demás estaciones también registraron precipitaciones importantes. Puerto Pizarro reportó 43,3 milímetros, mientras que Puente Tumbes acumuló 41,8 milímetros. El especialista del Senamhi Nelson Quispe informó que los valores registrados durante las últimas horas en Tumbes se situaron, en términos generales, entre 30 y 50 milímetros, aunque algunos puntos superaron ese rango.

Por su parte, la Asociación de Servicios de Información Meteorológica (ASISMET) difundió registros correspondientes al periodo de las 00:00 a las 06:00 del 27 de octubre. En ese reporte, El Salto alcanzó 99,3 milímetros; Puerto Pizarro, 53,4 milímetros; Puente Tumbes, 45,7 milímetros; Campamento, 39,1 milímetros; y el aeropuerto, 28 milímetros.

Lluvias afectan a Colán, Lancones y Casitas

Se viene registrando una lluvia de ligera intensidad en la provincia de Paita ,región Piura. Senamhi.

En la región Piura, el Senamhi informó sobre precipitaciones de ligera intensidad en San Lucas de Colán, localidad del distrito de Colán, en la provincia de Paita.

En Lancones, provincia de Sullana, se reportó lluvia de moderada intensidad desde las 5:40 p.m. del martes 27 de octubre. La localidad se encuentra en una zona del norte piurano expuesta a las precipitaciones asociadas con las condiciones meteorológicas de estos días.

En Tumbes, pobladores de Bellavista, en el distrito de Casitas, comunicaron la presencia de lluvias durante la jornada. Los reportes locales coincidieron con las observaciones meteorológicas que alertan sobre la continuidad de las precipitaciones en el norte del país.

Pobladores de Bellavista, en el distrito de Casitas, Tumbes, reportan precipitaciones a esta hora. Noticias Piura 3.0

En la ciudad de Piura, las nubes oscuras cubrieron el cielo durante la tarde. Este panorama se presentó mientras las autoridades mantenían la atención sobre los efectos de las lluvias y las condiciones de drenaje en las zonas urbanas.

Alerta roja continuará hasta el jueves 29 de octubre

El Senamhi advirtió que las lluvias continuarán durante los próximos dos días con magnitudes similares a las registradas recientemente, sobre todo en Tumbes y la costa interior de Piura.

El organismo meteorológico prevé que las precipitaciones puedan presentarse junto con descargas eléctricas y ráfagas de viento. La alerta roja permanecerá vigente hasta las 11:59 p. m. del jueves 29 de octubre.

La posibilidad de activación de quebradas constituye uno de los principales riesgos asociados con este escenario. La advertencia comprende las partes altas de las cuencas de los ríos Tumbes, Zarumilla, Chira y Piura, donde las lluvias pueden favorecer el incremento de los escurrimientos.

En paralelo, Abraham Levy informó, a través de su cuenta en la red social X, que, con excepción de la sierra de Piura, la mayor parte de las precipitaciones registradas en el Perú se concentraba en la selva norte. También señaló que Lima y Callao alcanzaron una temperatura máxima de 28,3 °C en octubre, un récord para el registro del aeropuerto, según su publicación.
El pronóstico contempla precipitaciones de moderadas a extremas durante un periodo de 24 horas. En paralelo, las mediciones del mar y las temperaturas mínimas evidencian condiciones térmicas inusuales. Senamhi
El pronóstico contempla precipitaciones de moderadas a extremas durante un periodo de 24 horas. En paralelo, las mediciones del mar y las temperaturas mínimas evidencian condiciones térmicas inusuales. Senamhi

Tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones en Zarumilla

En Zarumilla, Tumbes, se reportaron lluvias intensas, actividad eléctrica y vientos asociados con nubes de desarrollo vertical originadas en el golfo de Guayaquil, en Ecuador, según la información meteorológica difundida durante la jornada del 26 de octubre.

Los reportes de ASISMET también dieron cuenta de la caída de un rayo durante el episodio de lluvias del lunes. La presencia de descargas eléctricas se suma a las condiciones previstas por el Senamhi para los siguientes días en las regiones del norte.

La continuidad de las precipitaciones mantiene la atención sobre las cuencas, las quebradas y los sistemas de drenaje urbano de Piura y Tumbes, mientras la alerta roja permanece vigente.

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