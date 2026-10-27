Perú

Jefferson Farfán cumplió 42 años: sus polémicas y enfrentamientos con Magaly Medina, Melissa Klug y otros personajes del espectáculo

El exfutbolista celebró rodeado de amigos y su pareja Xiomy Kanashiro en La Molina. Detrás del festejo, una década de conflictos legales y mediáticos que moldearon su imagen pública tras el retiro de las canchas

Fotomontaje de una pareja frente a globos dorados del número 42, rodeada de retratos recortados de cuatro mujeres y un futbolista
Jefferson Farfán cumple 42 años: así ha sido su historial de polémicas con Magaly Medina, Melissa Klug y otras figuras.
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Jefferson Farfán cumplió 42 años el lunes 26 de octubre y celebró la fecha con una fiesta temática en su residencia de La Molina, acompañado de su pareja, la conductora Xiomy Kanashiro, además de familiares y amigos cercanos como Luis Guadalupe y Roberto Guizasola. El festejo contrasta con una trayectoria pública marcada por conflictos legales y mediáticos que el exfutbolista ha protagonizado durante más de una década, tanto con figuras de la farándula como con excompañeros de fútbol.

El exdelantero de la selección peruana y de Alianza Lima acumula procesos judiciales por difamación, denuncias por presunta violencia psicológica en su contra y episodios de tensión con distintas exparejas y familiares, en un historial de enfrentamientos que ha marcado buena parte de su exposición pública desde su retiro de las canchas.

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El litigio con Magaly Medina se originó en 2019 y escaló este año con denuncias cruzadas

El conflicto más prolongado de Farfán corresponde a su disputa con la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’. El origen se remonta a 2019, cuando el programa de la periodista difundió imágenes grabadas dentro del departamento del exfutbolista en Miraflores, en las que se le observaba junto a la cantante Yahaira Plasencia.

Farfán denunció que la grabación vulneró su intimidad y, en 2020, presentó una denuncia penal contra Medina por violación agravada de la intimidad, proceso en el que el Poder Judicial la declaró culpable en julio de 2024 y la condenó a dos años y ocho meses de prisión efectiva, convertida luego a 138 jornadas de servicio comunitario.

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La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó el pronunciamiento del exfutbolista sobre el cambio del magistrado que deberá asumir la audiencia de revocatoria de pena en su contra. ATV/ Magaly TV La Firme.

El exfutbolista también demandó a la periodista por difamación agravada en agosto de 2019, denuncia que derivó en una condena de un año y ocho meses de prisión suspendida contra Medina en julio de 2023, además del pago de 100.000 soles como reparación civil.

El conflicto se reactivó en julio de este año, cuando Farfán publicó un video cuestionando el cumplimiento del servicio comunitario de la conductora, lo que derivó en octubre en una investigación preliminar del Ministerio Público contra el propio exfutbolista por presunto acoso, extorsión y marcaje, tras una denuncia de Medina, quien aseguró haber recibido amenazas vinculadas al nombre de Farfán.

Darinka Ramírez lo denunció por presunta violencia psicológica en 2025

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Farfán, presentó en abril de 2025 una denuncia contra el exfutbolista por presunta violencia psicológica, tras un altercado ocurrido en su domicilio cuando él acudió a visitar a la niña. Según el parte policial, la discusión se originó por un reclamo de Ramírez para que se cuidaran los juguetes de la menor, lo que derivó en frases que ella calificó de humillantes.

En una reveladora entrevista con Magaly Medina, Darinka Ramírez, madre de la hija de Jefferson Farfán, expone la presunta tacañería del futbolista. Ramírez detalla cómo Farfán cuestiona cada gasto de la niña, mientras él disfruta de una vida de lujos con su actual pareja. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes, que la vida que tienes es por mí, te vas a regresar a tu casa, que tú te alimentas de mi pensión”, habría dicho Farfán, de acuerdo con el documento presentado en la comisaría de Jesús María.

El exfutbolista negó las acusaciones a través de sus redes sociales. “Ni yo ni mi familia hemos ejercido violencia familiar de ningún tipo”, respondió Farfán, quien atribuyó el episodio a una diferencia de opinión entre padres. Ramírez, por su parte, expuso en el programa ‘El Valor de la Verdad’ el impacto que, según ella, el episodio generó en su hija. “Papá rompió mis juguetes. Lo más triste es que recuerda que su madre fue agredida”, relató la joven, entre lágrimas, al referirse a lo que la menor le repite hasta la actualidad.

La disputa con Olenka Mejía incluyó tres demandas archivadas por difamación

Farfán también sostuvo un prolongado conflicto legal con la modelo Olenka Mejía, a quien demandó en tres ocasiones por difamación agravada luego de que ella revelara públicamente que mantuvieron una relación sentimental y que perdió un embarazo producto de ese vínculo. Las tres denuncias fueron archivadas por el Poder Judicial, la última de ellas en diciembre de 2023, tras más de tres años y medio de litigio.

Olenka Mejía reveló cómo reaccionó Jefferson Farfán cuando se enteró de su embarazo.
Olenka Mejía reveló cómo reaccionó Jefferson Farfán cuando se enteró de su embarazo. (Foto: Captura de IG)

En marzo de 2024, Mejía respondió con una denuncia propia contra el exfutbolista por violencia familiar, en la modalidad de violencia psicológica, al señalar que las demandas reiteradas constituían una forma de hostigamiento en su contra. “El maltrato psicológico lo vengo recibiendo hace tres años, ya que me indican e imponen demandas falsas”, sostuvo Mejía, quien acudió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en busca de orientación legal.

La pelea con Paolo Hurtado en Matute marcó su paso por Alianza Lima

En julio de 2022, Farfán y su excompañero de selección Paolo Hurtado protagonizaron un altercado físico en las instalaciones de Alianza Lima, en Matute, originado por una conversación filtrada en la que Hurtado se habría referido al exdelantero con un término ofensivo vinculado a su relación con Yahaira Plasencia.

Ambos futbolistas reconocieron el incidente años después, en una conversación conjunta en el podcast ‘Enfocados’. “Me pegó, me pegó”, admitió Farfán, en declaraciones recogidas también por Hurtado durante una entrevista posterior.

Imagen dividida mostrando a Jefferson Farfán a la izquierda, sonriendo con gorra y gafas de sol, y a Paolo Hurtado a la derecha, con polo blanco, gesticulando
Jefferson Farfán y Paolo Hurtado, exjugadores de Alianza Lima, aparecen en una entrevista donde discuten la reconciliación de su amistad luego de la controversia de 2022. (Youtube / Enfocados)

Pese al episodio, ambos futbolistas lograron reconciliarse. “Al día siguiente él vino a mi casa, habló conmigo, pidió disculpas. Eso me pareció de caballeros”, relató Farfán sobre el gesto de Hurtado, quien por su parte destacó que las diferencias quedaron superadas tras esa conversación.

El distanciamiento con su tío Cuto Guadalupe se mantiene desde hace varios años

Farfán también arrastra un distanciamiento con su tío, el exfutbolista Luis Guadalupe, conocido como ‘Cuto’, quien explicó en 2023 que el alejamiento no respondió a la relación que el exdelantero mantuvo con Yahaira Plasencia, sino a un conflicto familiar previo.

“Yo soy su tío y él tiene que aprender a respetar. Es una situación que pasó, un tema familiar en donde hubo daño emocional y ahí está mi madre”, señaló Guadalupe en aquella oportunidad. Pese a ese episodio, ambos aparecieron juntos durante la reciente celebración de cumpleaños del exfutbolista, lo que sugiere una reconciliación entre ambos.

Sus relaciones con Melissa Klug, Yahaira Plasencia e Ivana Yturbe también generaron controversia

Melissa Klug, expareja de Farfán y madre de dos de sus hijos, mantuvo distintos enfrentamientos públicos con el exfutbolista tras la separación de ambos en julio de 2015, luego de 11 años de relación. Los desacuerdos se centraron principalmente en el monto de la pensión alimenticia de los menores, tema que generó cuestionamientos públicos hacia ambas partes en distintas ocasiones.

Además de rechazar los señalamientos sobre su servicio comunitario, Magaly Medina reveló que ha recibido amenazas de muerte que serán presentadas ante las autoridades correspondientes.ATV/ Magaly TV La Firme.

Este año, Klug volvió a referirse al exfutbolista en medio del conflicto que este sostiene con Medina. “Me demandó por 300 mil dólares, imagínense cómo está el Perú”, comentó la empresaria.

En cuanto a sus relaciones sentimentales previas, Farfán mantuvo un vínculo con Yahaira Plasencia que culminó en 2020 en medio de rumores de infidelidad, aunque la propia cantante ha descartado en entrevistas posteriores que el quiebre haya respondido a un conflicto grave entre ambos.

“Él es un caballero y me consta. Siempre se portó súper bien”, afirmó Plasencia en una entrevista posterior a la ruptura. Su relación con la modelo Ivana Yturbe, por su parte, concluyó en medio de versiones sobre desacuerdos personales, sin que se reportaran procesos legales entre ambos.

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