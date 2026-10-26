Perú

Senadora Milagros Jáuregui pide vetar huacos eróticos porque “confunden a niños” y “despiertan sexualidad no sana”

La legisladora de Renovación Popular afirmó que, pese a su valor cultural, estas piezas vulneran “derechos de los menores” y planteó limitar su exhibición a museos y recintos cerrados

La legisladora de Renovación Popular afirmó que, pese a su valor cultural, estas piezas vulneran “derechos de los menores” y planteó limitar su exhibición a museos y recintos cerrados
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La senadora de Renovación Popular Milagros Jáuregui pidió este lunes al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, retirar de los espacios públicos las esculturas del huaco de la fertilidad de la cultura moche, civilización que floreció en la costa norte del Perú entre los siglos II y VIII d. C., y trasladarlas a recintos cerrados por considerar que su exposición puede afectar la salud mental de los menores.

Durante una intervención ante la comisión de Salud, Educación, Mujer, Desarrollo Social y Digital de la Cámara Alta, Jáuregui cuestionó la presencia de estas representaciones en la localidad de Moche, en la provincia norteña de Trujillo, y sostuvo que las figuras pueden generar confusión en los niños.

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“Causa confusión, porque a esta edad los niños todavía están desarrollando la comprensión del cuerpo humano, de uno a cinco años”, afirmó al mostrar fotografías de las esculturas durante su intervención.

La parlamentaria también aseguró que la exposición a estas imágenes puede despertar una sexualidad que calificó de “no sana” y provocar miedo e incomodidad en los menores, pues “no están capacitados neurológicamente de ser expuestos a este tipo de imágenes”.

Huaco erótico de moche

Jáuregui señaló que había organizado mesas de trabajo con psiquiatras infantiles, educadores y psicólogos, y afirmó que los participantes coincidieron en que la presencia de estas figuras en lugares públicos resulta dañina para los niños.

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La senadora sostuvo que las representaciones mochicas deben conservarse y exhibirse como parte del patrimonio cultural peruano, pero planteó que su visita se realice en museos o espacios cerrados, con acompañamiento de profesores o tutores cuando se trate de menores.

“Estas imágenes están puestas como arte, como cultura; sin embargo, están yendo en contra de los derechos del niño (...) Tenemos que mostrar todo lo que existe en nuestra cultura, pero ponerlas en lugares públicos dañan a los niños”, manifestó al dirigirse al ministro, a quien pidió vetar estas esculturas de los espacios públicos de recreación familiar

“Tenemos que mostrar todo lo que existe en nuestra cultura, pero ponerlas en lugares públicos puede dañar a los niños. Por eso, ministro, les pido que nos unamos para protegerlos”, agregó.

Desde 2022, una escultura de tres metros inspirada en los huacos de la fertilidad de la cultura moche es uno de los principales atractivos turísticos de la entrada a la campiña de Moche, en el sector de Santa Rosa, donde su instalación, durante la gestión del entonces alcalde Arturo Fernández, también impulsó las ventas de los productores locales de chicha de jora.

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Las representaciones sexuales en la cerámica moche tenían un significado ritual para esta civilización del norte peruano. Según el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, estas piezas estuvieron presentes durante todo su desarrollo y se utilizaron en ceremonias religiosas y entierros.

Las vasijas representan diversas prácticas sexuales que, de acuerdo con las interpretaciones arqueológicas, estaban vinculadas a la fertilidad de la tierra. En esta sociedad agrícola, estas imágenes habrían cumplido una función propiciatoria, asociada a la llegada de lluvias a los campos desérticos y a la fecundidad, incluso después de la muerte, mediante su inclusión en los entierros.

Jáuregui desató una ola de repudio en febrero pasado por señalar que está en contra del aborto terapéutico, el único legal en el país, y afirmar que, en los casos de violación a niñas, la víctima real es el feto si se decide abortar.

Comentó que hace 10 años abrió un centro donde acoge a estas niñas y afirmó que ninguna se arrepintió de dar a luz y, días después de estas declaraciones, se difundieron en redes sociales imágenes del ‘Hogar y Refugio La Casa del Padre’, donde las menores eran expuestas junto a sus bebés en actos públicos.

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