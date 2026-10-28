El siguiente desafío del agro peruano está en la logística

Las agroexportaciones de Perú requieren un traslado predecible y oportuno para sostener su presencia en los mercados internacionales.

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El crecimiento de la agroexportación peruana ha cambiado las exigencias de toda la cadena que hace posible que un producto llegue desde el campo hasta un consumidor en otro continente. Ya no basta con producir más. Para competir en mercados cada vez más exigentes, el país necesita mover esa producción de manera eficiente, oportuna y predecible.

En ese escenario, la logística cumple un papel que muchas veces queda detrás de los resultados del sector agrario, pero que resulta determinante para sostenerlos. Una fruta puede tener una excelente calidad en origen y, sin embargo, perder valor si enfrenta demoras, interrupciones en la cadena de frío, problemas documentarios o una coordinación deficiente entre transporte, almacenamiento, aduanas y embarque.

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Las fallas en la cadena de frío y los problemas documentarios provocan la pérdida de valor comercial en los productos perecibles.

La dimensión que ha alcanzado el sector hace que este desafío sea cada vez más relevante. Hasta julio de este año, las agroexportaciones peruanas alcanzaron los US$6.840 millones, 2,5% más que en el mismo periodo de 2025, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Más allá de la cifra, lo importante es lo que representa: tenemos una actividad que ha ganado escala y presencia internacional y que necesita una cadena logística capaz de acompañar ese desarrollo.

Esto exige avanzar hacia una logística más integrada. Para un producto perecible, por ejemplo, cada eslabón cuenta: transporte, almacenamiento, gestión aduanera, distribución y salida por los terminales portuarios deben funcionar de manera coordinada. Una operación fragmentada puede generar demoras y sobrecostos; una operación integrada permite tener mayor trazabilidad, capacidad de respuesta y control.

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El avance del comercio agrario demanda una estrategia coordinada entre la producción de campo, la infraestructura y los servicios logísticos.

En esa evolución cobra relevancia el modelo one-stop shop, donde un mismo operador puede atender distintas necesidades del cliente, desde transporte, aduanas y depósito aduanero o simple, hasta distribución. No se trata solamente de concentrar servicios, sino de lograr que estos funcionen como una solución articulada y adaptada a las características de cada operación.

La inversión en infraestructura portuaria es clave, pero la competitividad logística no termina en los puertos. Carreteras, accesos, almacenes y centros de distribución deben estar conectados con las zonas productivas para evitar que los cuellos de botella simplemente se trasladen de un punto a otro.

El siguiente salto de la agroexportación peruana no dependerá exclusivamente de ampliar las hectáreas cultivadas o conquistar nuevos mercados. También dependerá de nuestra capacidad para hacer que cada eslabón de la cadena funcione con mayor eficiencia. La tecnología, la trazabilidad y el uso de información serán cada vez más importantes para lograrlo.

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El Perú ya ha demostrado que puede producir para el mundo. El siguiente reto es contar con una logística capaz de acompañar esa ambición. Campo, infraestructura y logística deben entenderse como partes de una misma estrategia de crecimiento y competitividad.