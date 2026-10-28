Keiko Fujimori visita El Salvador para conocer el modelo de seguridad de Nayib Bukele y visitar la megacárcel Cecot

Keiko Fujimori y Nayib Bukele encabezan una agenda bilateral enfocada en seguridad y cooperación penitenciaria entre Perú y El Salvador. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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La presidenta Keiko Fujimori, viajó a El Salvador en el marco de una visita oficial de cuatro días, en la que se reunirá con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel insignia del país centroamericano. La mandataria llegó en vuelo comercial y desarrollará su agenda entre San Salvador y el municipio de Tecoluca, según informó Andina Noticias.

El viaje tiene como eje central el intercambio de experiencias en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado transnacional, un tema que las autoridades peruanas consideran prioritario ante el avance del crimen en el país. La agenda contempla, además, encuentros orientados al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en sectores como justicia, salud, educación y turismo.

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Cientos de reclusos permanecen formados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador bajo la custodia de agentes de seguridad armados. (Difusión )

Comitiva de Keiko Fujimori

La jefa de Estado peruana está acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; del Interior, César Astudillo, y de Salud, Luis Dyer. También integran la comitiva la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales, de acuerdo con el reporte de la agencia estatal peruana.

La composición de la delegación refleja el alcance multisectorial del viaje, que no se limita a la agenda de seguridad sino que incluye también encuentros con representantes del sector empresarial para explorar oportunidades de cooperación e inversión entre ambas naciones.

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La presidenta Keiko Fujimori camina con su comitiva en el aeropuerto tras su llegada a El Salvador para una visita oficial orientada a temas de seguridad. (Presidencia de la República )

Keiko Fujimori visitará megacárcel de Bukele

Entre las actividades previstas, la mandataria recorrerá el Cecot con el propósito de conocer las medidas implementadas por el gobierno de Bukele para enfrentar a las organizaciones criminales. El jueves, Fujimori se reunirá con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para conocer el programa “Cero ocio” de reinserción social, el proceso de formación policial y el marco legal salvadoreño contra la delincuencia organizada.

Por la tarde de ese mismo día, la presidenta será recibida por Bukele, quien ofrecerá una cena en su honor con las máximas autoridades del país centroamericano. El viernes 30, Fujimori sostendrá reuniones con el ministro de Salud, Francisco Alabi, con una visita al Hospital Rosales, y con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros, para conocer la experiencia de una escuela pública emblemática.

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Keiko Fujimori cumple una visita oficial en El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y recorrer las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo. (Infobae Perú/Difusión)

Congreso respalda viaje a El Salvador

El presidente de la Cámara de Senadores Miguel Torres, calificó el viaje como “fundamental” y “un acierto” para conocer las lecciones aprendidas de un país que, según sus palabras, ha dado ejemplo sobre cómo controlar y abatir la delincuencia y la inseguridad.

Torres agregó que la visita busca consolidar las relaciones de cooperación internacional con El Salvador y contribuir al fortalecimiento de instrumentos sobre seguridad ciudadana, seguridad penitenciaria y sistema de justicia, así como las estrategias de prevención y lucha contra el crimen organizado. La participación del ministro del Interior apunta a identificar oportunidades de cooperación que fortalezcan las capacidades institucionales del Estado peruano frente a la delincuencia transnacional.

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Varios legisladores participan en una sesión plenaria dentro del hemiciclo del Congreso de la República del Perú.