Keiko Fujimori invitará a Nayib Bukele a visitar el Perú durante su viaje oficial a El Salvador

Keiko Fujimori viajará a El Salvador a finales de octubre tras invitación de Nayib Bukele: seguridad será tema del encuentro. Composición: Infobae

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La presidenta Keiko Fujimori anunció que extenderá una invitación oficial al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que visite el país, durante el viaje que realizará a territorio salvadoreño entre el 29 y el 30 de octubre. La mandataria peruana agradeció la “gentil invitación” cursada por Bukele y adelantó que el gesto será recíproco una vez que se encuentre en suelo salvadoreño.

“El carácter de esta visita tiene que ver principalmente con los temas de seguridad. Vamos a poder visitar el CECOT, que es esta cárcel de estrictas medidas de seguridad y donde se hacen trabajos productivos. Además, también tendremos una visita para ver el tema de salud, ya que ellos también tienen implementados temas de telemedicina. Visitaremos el sector educativo y se está trabajando en un futuro tratado de libre comercio entre ambos países”, declaró Fujimori a la prensa.

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En esa línea, la mandataria consideró que esta visita oficial a El Salvador será “muy productiva”. “Y así como en esta oportunidad él nos está invitando, pues cuando me encuentre en El Salvador le haremos la invitación correspondiente al presidente Nayib Bukele para que también venga a nuestro país”, apuntó.

Cobertura periodística que muestra a Keiko Fujimori ofreciendo declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la Unidad de Servicios Especiales en Trujillo, La Libertad. Acompañada por autoridades y efectivos policiales, aborda temas relacionados con la situación del sistema penitenciario, acciones contra la criminalidad organizada y medidas de seguridad ciudadana.

Viaje aprobado

El Senado de la República aprobó la autorización para que Fujimori salga del país y realice el viaje oficial, mediante la Resolución Legislativa N.º 32742, publicada en el diario oficial El Peruano. La medida contempla además un segundo tramo del viaje, del 2 al 6 de noviembre, con destino a Madrid, donde la mandataria participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

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Durante la ausencia de la presidenta, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, asumirá el encargo del despacho presidencial, en cumplimiento del marco constitucional vigente. El retorno de Fujimori a Perú tras su paso por El Salvador está previsto para el 31 de octubre.

La agenda de Keiko Fujimori en El Salvador

Miércoles 28 de octubre

20:29: llegada a San Salvador, con recibimiento oficial por parte de la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Jueves 29 de octubre

11:00: reunión con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, con una exposición sobre el sistema penitenciario salvadoreño, seguida de una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad con capacidad para 40 mil internos, ubicada a 74 kilómetros de San Salvador.

17:00: reunión con el presidente Nayib Bukele en la Casa Presidencial salvadoreña. Primero un encuentro privado entre ambos mandatarios y luego una reunión ampliada con ministros de Estado de ambos países, con eje en seguridad, salud y educación.

18:30: cena oficial ofrecida por Bukele en honor de la mandataria peruana.

Viernes 30 de octubre

08:00: desayuno empresarial (por confirmar).

11:00: encuentro con el ministro de Salud, Francisco Alabi, y visita al Hospital Rosales, cuya modernización implicó una inversión de 61,2 millones de dólares y que cuenta con certificación ambiental internacional EDGE.

15:00: visita a una escuela emblemática y encuentro con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología.

Sábado 31 de octubre

15:40: llegada a Lima.