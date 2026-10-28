Selección peruana femenina confirma sus dos primeros amistosos: se medirá ante República Dominicana en Chincha por fecha FIFA

La selección femenina que dirige Antonio Spinelli se enfrentará a República Dominicana en dos amistosos en Chincha. Crédito: La Bicolor.

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La selección peruana femenina disputará dos amistosos ante República Dominicana en la próxima fecha FIFA de noviembre. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que ambos encuentros se jugarán en la Videnita de Chincha, sede que el equipo dirigido por Antonio Spinelli utilizó durante sus anteriores jornadas de preparación.

El primer compromiso se realizará el viernes 27 de noviembre, desde las 11:00 horas. Dos días después, el domingo 29, Perú volverá a enfrentar al conjunto centroamericano a partir de las 15:00 horas, otra vez en el Complejo Deportivo La Videna de Chincha.

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Los partidos formarán parte de la preparación de la selección peruana femenina para los próximos desafíos internacionales. El comando técnico busca ampliar el número de jugadoras observadas y consolidar una base competitiva después de la participación nacional en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Spinelli había adelantado, tras los encuentros frente a Filipinas, que la selección afrontaría dos duelos en territorio peruano contra un rival de Centroamérica. La confirmación de República Dominicana despejó una de las incógnitas de la ventana, aunque todavía falta el anuncio del tercer amistoso previsto.

Selección peruana femenina jugará dos amistosos ante República Dominicana. Crédito: La Bicolor.

El entrenador argentino también informó que Perú jugará fuera del país frente a una selección ubicada entre las 10 mejores del ranking FIFA. El rival todavía no fue oficializado, por lo que la Federación deberá precisar la sede, la fecha y las futbolistas que integrarán la convocatoria en los próximos días.

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La Videnita de Chincha volverá a recibir a ‘la bicolor’ luego de la serie de amistosos que disputó contra Filipinas en octubre. En el primero de esos compromisos, el equipo peruano se impuso 2-1 con un doblete de Raquel Bilcape, mientras que en la revancha cayó 2-0.

Aquella fecha sirvió para que Spinelli probara variantes y diera espacio a futbolistas de la competencia local y del extranjero. El técnico mantuvo su política de observar a nuevas jugadoras, con el objetivo de aumentar las opciones en cada puesto y sostener una base para el siguiente proceso.

República Dominicana será una nueva medida para el combinado nacional antes de cerrar el año. Ahora solo resta conocer el último amistoso que jugará Perú, pues Spinelli también había anticipado que ya se había pactado con una selección dentro del Top 10 del ranking FIFA.

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El entrenador de la selección nacional femenina se refirió a los siguientes rivales de la 'bicolor' luego de los encuentros frente a Filipinas en Chincha. Crédito: X Luccina Aparicio.

Proyecto a cargo de Antonio Spinelli

El trabajo de Antonio Spinelli apunta a una meta de largo alcance, la clasificación de Perú al Mundial femenino de 2031. La proyección cobra relevancia porque la FIFA aprobó la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones desde esa edición.

La Federación y el cuerpo técnico consideran que el crecimiento del plantel requiere más partidos internacionales, microciclos y seguimiento de futbolistas en el medio local y en ligas del exterior. Chincha se convirtió en un punto habitual de concentración por sus instalaciones y su disponibilidad para entrenamientos.

Perú cerró la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol en el quinto puesto, con 11 puntos. El equipo nacional quedó igualado con Ecuador, que obtuvo el cupo al repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027 gracias a una mejor diferencia de goles.

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La campaña incluyó triunfos ante Chile, Uruguay y Bolivia, además de empates frente a Paraguay y Argentina. La goleada por 4-0 sobre Bolivia, en la última fecha, mantuvo las opciones hasta el final, aunque el resultado no alcanzó para superar a Ecuador en la clasificación.

La 'bicolor' goleó 4-0 a la 'verde' en el estadio Miguel Grau del Callao, aunque no alcanzó para la clasificación - Crédito: DSports.

El desenlace dejó una referencia para el proceso que encabeza Spinelli. Perú quedó a pocos goles de acceder a la repesca y mostró avances respecto de anteriores participaciones, aunque deberá corregir su rendimiento fuera de casa y mejorar la diferencia de tantos en futuras competencias.

Con un grupo que empieza a consolidarse, la captación de jugadoras de clubes peruanos y equipos extranjeros seguirá como una de las líneas de trabajo. La próxima convocatoria permitirá conocer qué nombres considera el técnico para enfrentar a República Dominicana y para el tercer amistoso internacional de noviembre.

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