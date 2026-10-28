Perú

De una vivienda en Tacna a Madre de Dios: rescatan a coatí que fue comprado por S/ 200 para tenerlo como mascota

La diligencia contó con la participación de SERFOR, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Nacional. El ejemplar quedó bajo custodia antes de ser derivado a atención especializada

Un coatí que permanecía retenido ilegalmente como mascota en una vivienda del distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna, fue rescatado durante un operativo del SERFOR, la FEMA y la Policía Nacional. Fuente: Exitosa Noticias
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Un coatí que fue comprado por S/ 200 a una persona desconocida y mantenido como mascota en una casa de Tacna terminó en un centro de rescate de Madre de Dios. El animal fue incautado luego de que su poseedor no acreditara su procedencia legal.

El ejemplar de Nasua nasua fue hallado en agosto en una vivienda de la asociación San Antonio, en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Tras permanecer bajo custodia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), fue llevado por vía aérea al Centro de Rescate Hoja Verde.

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El caso derivó también en un procedimiento administrativo sancionador contra el ciudadano intervenido. Según precisó SERFOR, la presunta posesión ilegal de fauna silvestre está considerada como una infracción muy grave en la normativa vigente.

Un coatí de pelaje marrón y cola anillada come trozos de fruta sobre una base de madera cerca de una valla metálica y plantas
El coatí rescatado en Tacna por tenencia ilegal consume trozos de fruta dentro de su recinto en el Centro de Rescate Hoja Verde. (Foto: Serfor)

Ciudadano adquirió al coatí por S/ 200

La intervención estuvo a cargo de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Moquegua-Tacna, con participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Nacional del Perú.

Durante la diligencia, el ciudadano que tenía al animal señaló que lo compró por S/ 200 a una persona cuya identidad no pudo precisar. Tampoco presentó documentación que demostrara un origen legal ni una autorización para mantenerlo.

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Ante la falta de sustento sobre la procedencia del coatí, las autoridades dispusieron su incautación. El ejemplar quedó en custodia de SERFOR mientras se coordinaba un destino que pudiera atender sus requerimientos como animal silvestre.

Inspectores con chalecos verdes junto a una mujer frente a una casa de ladrillos, con un coatí y un perro en el suelo cerca de una jaula
Inspectores de SERFOR intervienen una vivienda en el distrito de Gregorio Albarracín en Tacna para incautar un coatí que permanecía en posesión ilegal. (Foto: Serfor)

Del cautiverio en Tacna a un centro de rescate en Madre de Dios

Con apoyo de la organización Unidos por los Animales, SERFOR gestionó el transporte aéreo del coatí hacia Madre de Dios. El animal ingresó al Centro de Rescate Hoja Verde, donde recibe atención especializada.

El objetivo es contribuir a su recuperación y procurar condiciones adecuadas para su bienestar, luego de haber sido mantenido en un domicilio. La entidad no informó cuánto tiempo permaneció el animal como mascota antes de la intervención.

Los coatíes son mamíferos silvestres que habitan zonas tropicales y bosques húmedos. Se caracterizan por su hocico alargado y móvil, además de una cola poblada con anillos claros y oscuros.

Dos hombres con chalecos oficiales cargan una gran caja de madera sobre un camino de tierra junto a un río y vegetación
Personal del Servicio Nacional Forestal traslada en una caja de madera al coatí incautado en Tacna hacia el Centro de Rescate Hoja Verde en Madre de Dios. (Foto: Serfor)

Cómo son los coatíes y por qué no deben vivir como mascotasas

El coatí sudamericano, conocido científicamente como Nasua nasua, es un mamífero silvestre de la familia de los prociónidos, grupo emparentado con los mapaches. En la Amazonía peruana también recibe el nombre de achuni.

Esta especie se distingue por su hocico alargado, móvil y puntiagudo, que utiliza para buscar alimento. Tiene orejas pequeñas y una cola larga con anillos claros y oscuros. Su cuerpo puede medir entre 41 y 67 centímetros, sin contar una cola que alcanza de 30 a 60 centímetros.

Los coatíes son omnívoros. Se alimentan de frutos, semillas, insectos, huevos y pequeños vertebrados, por lo que cumplen una función como dispersores de semillas en los ecosistemas tropicales. Habitan principalmente en bosques húmedos y zonas tropicales de Sudamérica.

Un coatí de pelaje marrón oscuro y cola anillada sobre un suelo de tierra con piedras pequeñas y cables
Un coatí incautado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en Tacna permanece sobre un suelo de tierra antes de su traslado a Madre de Dios. (Foto: Serfor)

Aunque pueden parecer animales dóciles, no son especies domesticadas. El especialista de SERFOR Julio Mamani advirtió que pueden reaccionar con mordeduras o rasguños si se sienten amenazados o estresados, una situación que puede producirse al permanecer en cautiverio o fuera de su hábitat.

“Los coatíes pueden reaccionar agresivamente cuando se sienten amenazados o estresados, ocasionando mordeduras o rasguños”, indicó el especialista. Por ello, pidió a la ciudadanía evitar la compra de fauna silvestre de procedencia ilegal.

SERFOR recordó que los animales silvestres requieren alimentación, espacio y atención especializada. Por esta razón, recomendó no comprarlos ni mantenerlos como mascotas y denunciar los casos de comercialización o tenencia ilegal.

Dónde denunciar casos de venta o tenencia ilegal de fauna silvestre

La entidad mantiene activa la campaña “No te compres un delito”, orientada a alertar sobre las consecuencias del tráfico ilegal de animales. Los ciudadanos pueden presentar alertas a través de la plataforma Alerta SERFOR.

También está habilitado el WhatsApp 947 588 269 para denunciar posibles casos vinculados a la fauna silvestre. En Tacna, se puede contactar a la ATFFS Moquegua-Tacna en el número 945 140 480.

El coatí cumple funciones ecológicas en su hábitat, entre ellas la dispersión de semillas. Su alimentación incluye frutos, insectos y pequeños animales.

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