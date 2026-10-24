Perú

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

Pese a que el senador fujimorista defendió desde un primer momento que solo figure la Cámara Alta en la norma, hoy se desdice y dispuso que se tramite la fe de erratas en El Peruano

El presidente del Congreso, Miguel Torres, con la cuestionada autógrafa de la ley de facultades.
El presidente del Congreso, Miguel Torres, con la cuestionada autógrafa de la ley de facultades.
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El presidente del Senado de la República, el fujimorista Miguel Torres, retrocedió y admitió que la autógrafa de la ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo, promulgada como Ley 32743, contiene un error.

Como se recuerda, la ley es cuestionada porque inicia con “El Senado de la República ha dado la Ley siguiente” cuando, según coincidieron expertos constitucionalistas, la expedición de normas es una atribución del Congreso de la República.

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“La Ley 32743 fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado. Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’. He dispuesto que se tramite la fe de erratas correspondiente de inmediato”, se lee en el comunicado publicado por Torres hoy sábado 24 de octubre.

El presidente del Congreso, que defendió inicialmente que solo se atribuya la ley a la Cámara Alta, dijo que “corregir lo que corresponde también es un deber y una muestra de respeto a quienes representamos, a la transparencia y la institucionalidad”. “Nuestra prioridad continúa siendo la misma: atender las urgencias del país”, apuntó.

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Texto de un comunicado oficial con el título Comunicado, cuatro párrafos y la firma de Miguel Torres, presidente del Congreso, sobre fondo claro
Un comunicado firmado por Miguel Torres informa sobre el trámite de una fe de erratas por un error material en el encabezado de la Ley 32743 remitida por el Congreso.

Hasta el último viernes, el senador fujimorista Miguel Torres defendió que solo se consigne al Senado. “La autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, de conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado”, dijo.

Incluso, el mismo día de la promulgación de la Ley de facultades, Torres negó que haya un error en el texto de la norma. “Yo creo que se están confundiendo con la bicameralidad del 79. La Constitución es clarísima. Te dice: ‘Dentro del plazo establecido en su reglamento, el Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y remite la autógrafa’. ¿Quién? Al Senado. Entonces, el que tiene que remitirlo es el presidente del Senado”, declaró a Canal N.

La rectificación del presidente del Congreso llega luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, exigió corregir el error en la norma.

La exigencia

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, le reclamó al titular del Congreso, Miguel Torres, que corrigiera la autógrafa de la Ley 32743 de delegación de facultades, que omitió la firma de los representantes de la Cámara Baja y, según sostuvo, vulneró el procedimiento del Parlamento bicameral. El reclamo quedó plasmado en un oficio dirigido al titular del Parlamento.

La norma, publicada el 22 de octubre en el diario oficial El Peruano, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño. Sin embargo, su autógrafa consignó únicamente al Senado de la República, con la firma de Torres y la de su primer vicepresidente, Alejandro Muñante. El documento omitió mencionar al Congreso de la República como entidad legisladora y prescindió de la rúbrica de Reto y de la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado.
Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado.

Reto fundamentó su posición en el artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que establece como atribución del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas. Citó también el artículo 90, que fija que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República y que este está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados.

“El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados”, remarcó Reto en el documento, donde agregó que la atribución legislativa era compartida por ambas cámaras. “Lo acontecido con la autógrafa de la Ley 32743 no responde formalmente a la manifestación de la voluntad del Congreso de la República ni al marco constitucional previsto en el ordenamiento jurídico nacional”, señaló, por lo que exhortó a Torres, en su calidad de presidente del Congreso, a adoptar “las medidas correctivas pertinentes” conforme al artículo 34 del Reglamento del Congreso.

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