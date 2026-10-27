Perú

Ministros César Astudillo y Luis Dyer también acompañarán a Keiko Fujimori a su viaje a El Salvador

El Ejecutivo autorizó el desplazamiento de los titulares del Interior y de Salud, quienes participarán en la visita oficial junto al canciller y el ministro de Justicia

César Astudillo y Luis Dyer.
César Astudillo y Luis Dyer.
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Los ministros del Interior, César Astudillo, y de Salud, Luis Dyer, viajarán a El Salvador junto a la presidenta Keiko Fujimori entre el 28 y el 31 de octubre, según confirman dos resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano.

Astudillo y Dyer se suman a la comitiva oficial que acompañará a la mandataria en su visita a San Salvador y al municipio de Tecoluca. A la delegación ya estaban confirmados el canciller Carlos Espá y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, cuyos viajes fueron autorizados mediante resoluciones supremas publicadas el sábado 25 de octubre.

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El viaje de Fujimori prevé un encuentro privado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una reunión ampliada con ministros de Estado y encuentros bilaterales con las carteras salvadoreñas de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud. La agenda, prevista para el 29 y el 30 de octubre, también incluye visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a una escuela emblemática y al Hospital Rosales.

Durante su ausencia del país, el Despacho del Interior quedará a cargo del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, mientras que el Despacho de Salud será asumido por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien también encargará temporalmente la cartera de Relaciones Exteriores durante la ausencia de Espá. El Despacho de Justicia, por su parte, quedará en manos del ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán.

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César Astudillo

Objetivos

Según la resolución que autoriza su viaje, la participación de Astudillo responde a la invitación cursada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para integrar la comitiva oficial. El objetivo central, dicen, es promover el fortalecimiento de la relación bilateral, con énfasis en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el reforzamiento de los sistemas penitenciarios.

El documento sostiene que la presencia del titular del Interior permitirá “propiciar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de prevención y lucha contra la criminalidad”, además de conocer las estrategias salvadoreñas en seguridad ciudadana y orden interno.

Los gastos de pasaje aéreo de Astudillo, por 1.544,22 dólares, y los viáticos parciales, de 126 dólares diarios durante tres días, serán cubiertos con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior. El alojamiento entre el 28 y el 29 de octubre correrá por cuenta del Gobierno salvadoreño.

Por su parte, la resolución que autoriza el desplazamiento del ministro de Salud detalla una agenda sanitaria más extensa. Dyer participará de un diálogo presidencial centrado en salud mental y atención comunitaria, telesalud y transformación digital, vigilancia epidemiológica y modernización de los servicios de salud.

Un grupo de hombres, varios con camisa blanca y logo del Ministerio de Salud, escucha a un interlocutor dentro de una sala iluminada
El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, escucha a autoridades de la Dirección Regional de Salud durante una inspección a los establecimientos de atención en Ucayali. (Foto: Minsa)

El funcionario, además, visitará el Hospital Nacional Especializado Rosales para conocer sus procesos y costos de operación, así como el Centro Nacional de Enfermedades No Transmisibles, inaugurado recientemente para atender diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y renales, cáncer y afecciones de salud mental en una sola consulta. También conocerá el funcionamiento del sistema Doctor SV, una estrategia salvadoreña que emplea inteligencia artificial para transformar la atención médica de primer nivel.

La resolución indica que durante la visita se avanzará en la negociación de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud de Perú (Minsa) y el de El Salvador (Minsal), orientado a mejorar el acceso y la continuidad de atención sanitaria entre ambos países.

Los gastos de pasaje aéreo de Dyer ascienden a 1.814,83 dólares, mientras que sus viáticos suman 378 dólares por los tres días de estadía, con cargo al presupuesto del Minsa. El hospedaje será asumido por El Salvador.

Comitiva

El viaje del canciller Espá responde a una invitación de su homóloga salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, y busca profundizar el diálogo político y la cooperación bilateral en seguridad y desarrollo social. La Cancillería financiará su pasaje, de 1.031,80 dólares, y sus viáticos parciales, de 472,50 dólares por tres días.

La inclusión del ministro Álvarez respondió a un encargo expreso de Fujimori, comunicado por la Cancillería mediante un oficio. Su participación apunta a fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y a recoger información sobre el sistema penitenciario salvadoreño, con miras a las políticas peruanas de seguridad ciudadana y administración penitenciaria. El Ministerio de Justicia destinará 1.962,21 dólares a su pasaje y 472,50 dólares a sus viáticos.

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