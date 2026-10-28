Perú

Modelo y creadora de contenido Karolay Saldarriaga, en estado crítico tras intento de feminicidio de su expareja en Piura

La joven de 29 años permanece hospitalizada, sedada y bajo vigilancia médica, mientras Jesús Vilela Jiménez, señalado como su atacante, continúa detenido a la espera de la audiencia de prisión preventiva, que fue reprogramada

Piura
Karolay Saldarriaga, modelo y creadora de contenido de 29 años, permanece en estado crítico en un hospital de Piura tras un presunto intento de feminicidio atribuido a su expareja, Jesús Vilela Jiménez
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La modelo y creadora de contenido Karolay Saldarriaga, de 29 años, permanece en estado crítico en un hospital de la ciudad norteña de Piura tras un intento de feminicidio atribuido a su expareja, Jesús Vilela Jiménez, de 30 años, quien está detenido a la espera de que se determine su situación legal.

Un familiar de la joven dijo este miércoles a Infobae que el ataque machista ocurrió durante la madrugada del último 26 de octubre, cuando el hombre ingresó al departamento donde ella vivía, situado en un segundo piso, tras trepar una pared.

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Según el relato de la fuente, Vilela Jiménez, quien practica muay thai, la habría sujetado del cabello, lanzado repetidamente contra una pared y golpeado hasta dejarla inconsciente. Cuando la joven dejó de reaccionar, presuntamente le arrojó agua para despertarla y continuar con la agresión.

La víctima consiguió salir de la habitación y pedir auxilio a gritos, lo que alertó a un vecino que llamó a la Policía. Los agentes ingresaron en el inmueble tras escuchar las peticiones de ayuda y la encontraron con múltiples lesiones, añadió el familiar.

Piura
Jesús Vilela Jiménez, practicante de muay thai, fue detenido tras ser señalado por el presunto intento de feminicidio contra Karolay Saldarriaga en Piura

La joven permanece hospitalizada, sedada y bajo constante observación médica debido a los fuertes dolores de cabeza y las heridas que presenta en distintas partes del cuerpo. Su pariente señaló que le han practicado tres tomografías y que los médicos vigilan posibles complicaciones.

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La madre de Saldarriaga había declarado previamente a la televisora Latina que su hija decidió poner fin a la relación, pero que el hombre se negaba a aceptar la ruptura y presuntamente la amenazaba de muerte.

El familiar afirmó que la joven habría atravesado un proceso de aislamiento durante la relación, pues dejó su trabajo como anfitriona y de generar ingresos mediante redes sociales porque el denunciado se lo prohibía, siempre según su relato.

La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público que actúe con la máxima diligencia y celeridad en la investigación, pues pese a que Vilela Jiménez permanece detenido en la unidad de flagrancia, la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva fue reprogramada para este jueves 29 de octubre a las 10.00 horas.

Piura
La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Vilela Jiménez fue reprogramada para el jueves 29 de octubre

Mediante un oficio dirigido a la fiscal adjunta provincial Carla Ordinola, el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, Walter Galecio, solicitó información documentada sobre las diligencias previstas, las ya ejecutadas y las que están pendientes, así como el número de la carpeta fiscal correspondiente al caso.

La institución informó que el Ministerio Público ya recabó la declaración de la víctima y está a la espera del resultado de una tomografía realizada en el hospital donde permanece ingresada, prueba que complementará la ecografía practicada anteriormente.

Asimismo, la Defensoría solicitó al Centro de Emergencia Mujer información documentada sobre las actuaciones realizadas en el marco de sus competencias.

Perú registró 67 feminicidios entre enero y junio de 2026, mientras la Línea 100 atendió más de 72.000 llamadas efectivas por violencia familiar y de género, de un total superior a 190.000 comunicaciones, según cifras oficiales. Lima concentró más de 38.000 llamadas de auxilio, seguida de las regiones de Callao, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.

Canales de ayuda

  • La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Funciona las 24 horas del día en todo el territorio nacional y ofrece orientación, consejería y derivación inmediata para casos de violencia familiar, sexual o de género.
  • El Chat 100 es una plataforma en línea que brinda atención psicológica y legal a través de internet. Facilita el acceso a la orientación de manera anónima y segura, permitiendo a las personas recibir apoyo sin necesidad de realizar una llamada telefónica.
  • Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios presenciales de atención integral donde las víctimas de violencia pueden recibir asistencia psicológica, legal y social. Los CEM están distribuidos en diversas regiones del país y trabajan en coordinación con otras instituciones para garantizar protección y acompañamiento.

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