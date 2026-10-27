¿Ya revisaste los cimientos de tu casa? Indecopi alerta sobre los materiales ante las lluvias por El Niño

El Indecopi recomienda verificar la procedencia de los materiales de construcción frente a las lluvias del fenómeno El Niño.

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recomendó a las familias revisar la calidad y procedencia de los materiales de construcción que utilizarán para reforzar sus viviendas ante las lluvias vinculadas con el fenómeno El Niño.

La entidad, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, señaló que la compra de productos en establecimientos formales permite contar con información sobre las características, condiciones de uso y garantías. El uso de insumos sin identificación, de origen desconocido o falsificados puede comprometer la resistencia de las estructuras y ocasionar pérdidas económicas.

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Indecopi recomienda comprar materiales solo en comercios formales

Las medidas de prevención incluyen trabajos para reducir filtraciones en techos, paredes, puertas y ventanas, además de la revisión de instalaciones eléctricas expuestas a la humedad. Antes de ejecutar reparaciones, los consumidores deben verificar que los productos sean adecuados para las superficies donde se aplicarán.

En el caso de impermeabilizantes, pinturas y mantos asfálticos, el Indecopi aconsejó revisar las etiquetas, los empaques y las especificaciones técnicas. La información debe precisar la forma de aplicación, las superficies recomendadas, el tiempo de secado y las advertencias de seguridad.

La compra de materiales en comercios formales asegura el acceso a garantías y especificaciones de uso para las familias.

También resulta necesario seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Un producto destinado a una pared exterior, por ejemplo, puede no ofrecer el mismo resultado si se emplea sobre techos, concreto o superficies con grietas que requieren un tratamiento previo.

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La entidad indicó que el etiquetado debe contener datos claros y legibles sobre la composición, las características y las condiciones de almacenamiento. Esa información permite comparar alternativas y reduce el riesgo de comprar materiales que no respondan a las necesidades de la vivienda.

Impermeabilizantes y mantos asfálticos deben adecuarse a cada superficie

En las instalaciones domiciliarias, la recomendación se extiende a los cables eléctricos. Estos deben cumplir las condiciones de seguridad y estar fabricados 100% con cobre. El Indecopi pidió evitar los productos de aluminio cobrizado y aquellos que no cuenten con información sobre su fabricante o certificación.

La humedad incrementa el riesgo de fallas eléctricas, cortocircuitos e incendios cuando las conexiones o los cables presentan deterioro. Si existen dudas sobre el estado de una instalación, la recomendación es solicitar la evaluación de un electricista calificado antes de realizar modificaciones.

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Las etiquetas de pinturas e impermeabilizantes deben detallar las superficies aptas, la forma de aplicación y el tiempo de secado.

Los consumidores también deben solicitar y conservar los comprobantes de pago, así como las etiquetas, garantías y demás documentos vinculados con los productos adquiridos. Esa documentación puede resultar necesaria si se detectan defectos o si se requiere presentar un reclamo ante el proveedor.

Antes de contratar trabajos de mantenimiento, reparación o reforzamiento, conviene pedir un presupuesto por escrito. El documento debe detallar las labores previstas, los materiales que se utilizarán, los costos, los plazos y las condiciones de pago. De esa forma, las familias pueden comparar ofertas y exigir el cumplimiento de lo acordado.

El Indecopi exhortó a los comercializadores y proveedores del rubro construcción a ofrecer productos que cumplan las condiciones de seguridad y a no distribuir mercancía falsificada que pueda afectar a los consumidores.

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Seguros paramétricos pueden activar pagos tras lluvias o inundaciones

La prevención de daños materiales también coincide con una nueva herramienta para enfrentar eventos naturales. La SBS aprobó en septiembre un reglamento para los seguros paramétricos, coberturas que activan un pago cuando se cumple un indicador establecido en la póliza.

A diferencia de un seguro tradicional, esta modalidad no exige una inspección previa de los daños para autorizar el desembolso. El contrato debe definir el evento cubierto, la zona geográfica, el parámetro que se medirá, el umbral de activación y la metodología para calcular el pago.

El uso de cables fabricados con cien por ciento de cobre previene cortocircuitos e incendios provocados por la humedad.

Las lluvias intensas, las inundaciones, los sismos y otros fenómenos naturales pueden formar parte de estas coberturas. Según los alcances divulgados por la SBS, el pago podría efectuarse en un plazo máximo de 10 días una vez que se confirme el cumplimiento del parámetro pactado.

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La regulación está dirigida inicialmente a entidades públicas, empresas y organizaciones privadas que contraten la protección para un colectivo. Por ello, no sustituye las medidas de mantenimiento ni los seguros convencionales para viviendas, pero puede complementar la respuesta financiera ante una emergencia.

La venta de viviendas en Lima y Callao creció 26% hasta septiembre

El mercado inmobiliario también muestra un aumento de la actividad. La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip) informó que las ventas de viviendas en Lima Metropolitana y Callao crecieron 26% entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo periodo de 2025.

El inventario disponible podría absorberse en 20 meses si se mantiene el actual ritmo de comercialización y no ingresan nuevos proyectos. El promedio de los últimos años era de 27 meses.

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Los departamentos de entre 40 y 60 metros cuadrados concentraron la mayor demanda, con preferencia por unidades de dos y tres dormitorios. El precio promedio por metro cuadrado subió 2,8%, aunque el valor promedio total de venta se mantuvo estable, según la información presentada por el gremio.