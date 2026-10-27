Las jugadoras de la Liga Peruana que pueden jugar el Mundial de Vóley 2027: Paola Rivera y María Alejandra Marín encabezan lista

El Mundial Femenino de Vóley 2027 ya tiene sus ocho grupos y la Liga Peruana contará con presencia potencial en Estados Unidos y Canadá, pese a que Perú no logró clasificarse. Ocho jugadoras extranjeras de clubes locales integran selecciones que sí estarán en el torneo, previsto entre el 20 de agosto y el 5 de septiembre. Su convocatoria, de todos modos, dependerá de las decisiones finales de cada comando técnico.
El sorteo distribuyó a México en el grupo D, a Colombia en el C, a Argentina en el F, a República Dominicana en el C y a Alemania en el E. La fase inicial se jugará en Omaha, Orlando, Montreal y Ciudad de Quebec. Los dos primeros de cada serie accederán a los octavos de final.
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La coincidencia refleja la capacidad de convocatoria de un certamen que reunió a voleibolistas con recorrido internacional. Universidad San Martín, Alianza Lima, Atlético Atenea y Deportivo Géminis disponen de representantes de cinco selecciones mundialistas. El crecimiento de la Liga se advierte en esa presencia, aunque el avance de los clubes todavía no se trasladó a la selección peruana, ausente de la competencia.
Paola Rivera y María Alejandra Marín tienen un escenario favorable
Paola Rivera aparece como una de las opciones más firmes de México. La armadora de San Martín fue convocada durante 2026 y tuvo participación con su país en el Campeonato NORCECA, además de consolidarse como referente del cuadro ‘santo’. México compartirá la sede de Orlando con Estados Unidos, Tailandia y Grecia, por lo que la titularidad de Rivera le ofrece una ruta consistente hacia la nómina mundialista.
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En Colombia, María Alejandra Marín ofrece el caso más claro. La levantadora renovó con Alianza Lima para la campaña 2026/27 y mantiene la capitanía de su selección. Colombia competirá en Omaha ante Italia, Bélgica y Puerto Rico. Su lugar entre las alternativas de su país parece sólido por su experiencia y continuidad, aunque la lista definitiva de convocadas será responsabilidad del entrenador nacional.
Argentina, República Dominicana y Alemania aportan más candidatas
Argentina tendrá a Japón, Rusia y Bulgaria en el grupo F, en Omaha. Daniela Bulaich, receptora de Alianza Lima y olímpica en Tokio 2020, parte con una ventaja por su recorrido reciente con ‘Las Panteras’ y por haber asegurado con el combinado albiceleste la clasificación a la cita. Nicole Pérez, atacante de Atenea, también fue mundialista en 2025, pero requiere mayor continuidad internacional para aspirar a un cupo.
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República Dominicana concentrará tres casos en Géminis. Florangel Terrero, Vielka Peralta y Lisvel Eve figuran en el plantel del club de Comas, mientras su selección enfrentará a Turquía, Francia y Egipto en Ciudad de Quebec. Terrero cuenta con una perspectiva más favorable por su presente competitivo. Peralta y Eve tuvieron convocatorias anteriores, aunque no integraron los procesos recientes del seleccionado caribeño.
Vanessa Delancy completa la relación. La punta de San Martín participó con Alemania en la Liga de Naciones de 2022 y 2023; su retorno dependerá de la evaluación del cuerpo técnico. Las germanas jugarán en Montreal contra Polonia, Eslovenia y Cuba. Las listas oficiales se conocerán más cerca del Mundial femenino de 2027.
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Los grupos del Mundial de Vóley 2027
Grupo A — Omaha, Estados Unidos
- Italia
- Bélgica
- Colombia
- Puerto Rico
Grupo B — Orlando, Estados Unidos
- Brasil
- República Checa
- Kenia
- Corea del Sur
Grupo C — Ciudad de Quebec, Canadá
- Turquía
- República Dominicana
- Francia
- Egipto
Grupo D — Orlando, Estados Unidos
- Estados Unidos
- Tailandia
- México
- Grecia
Grupo E — Montreal, Canadá
- Polonia
- Alemania
- Eslovenia
- Cuba
Grupo F — Omaha, Estados Unidos
- Japón
- Rusia
- Argentina
- Bulgaria
Grupo G — Montreal, Canadá
- Canadá
- Serbia
- Ucrania
- Camerún
Grupo H — Ciudad de Quebec, Canadá
- China
- Países Bajos
- Suecia
- Suiza
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