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Las jugadoras de la Liga Peruana que pueden jugar el Mundial de Vóley 2027: Paola Rivera y María Alejandra Marín encabezan lista

La máxima cita que tendrá lugar en Canadá y Estados Unidos ya ha definido la distribución de los seleccionados en ocho grupos. Las armadoras de San Martín y Alianza Lima se perfilan para competir en Norteamérica

Paola Rivera y María Alejandra Marín representarán a México y Colombia, respectivamente, en el Mundial de Vóley 2027.
Paola Rivera y María Alejandra Marín representarán a México y Colombia, respectivamente, en el Mundial de Vóley 2027. Crédito: Difusión.
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El Mundial Femenino de Vóley 2027 ya tiene sus ocho grupos y la Liga Peruana contará con presencia potencial en Estados Unidos y Canadá, pese a que Perú no logró clasificarse. Ocho jugadoras extranjeras de clubes locales integran selecciones que sí estarán en el torneo, previsto entre el 20 de agosto y el 5 de septiembre. Su convocatoria, de todos modos, dependerá de las decisiones finales de cada comando técnico.

El sorteo distribuyó a México en el grupo D, a Colombia en el C, a Argentina en el F, a República Dominicana en el C y a Alemania en el E. La fase inicial se jugará en Omaha, Orlando, Montreal y Ciudad de Quebec. Los dos primeros de cada serie accederán a los octavos de final.

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La coincidencia refleja la capacidad de convocatoria de un certamen que reunió a voleibolistas con recorrido internacional. Universidad San Martín, Alianza Lima, Atlético Atenea y Deportivo Géminis disponen de representantes de cinco selecciones mundialistas. El crecimiento de la Liga se advierte en esa presencia, aunque el avance de los clubes todavía no se trasladó a la selección peruana, ausente de la competencia.

Una jugadora de voleibol con uniforme morado festeja con el puño cerrado cerca de la red frente a otras deportistas en la cancha
María Alejandra Marín celebra la obtención de un punto frente a Regatas Lima en un encuentro de la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)

Paola Rivera y María Alejandra Marín tienen un escenario favorable

Paola Rivera aparece como una de las opciones más firmes de México. La armadora de San Martín fue convocada durante 2026 y tuvo participación con su país en el Campeonato NORCECA, además de consolidarse como referente del cuadro ‘santo’. México compartirá la sede de Orlando con Estados Unidos, Tailandia y Grecia, por lo que la titularidad de Rivera le ofrece una ruta consistente hacia la nómina mundialista.

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En Colombia, María Alejandra Marín ofrece el caso más claro. La levantadora renovó con Alianza Lima para la campaña 2026/27 y mantiene la capitanía de su selección. Colombia competirá en Omaha ante Italia, Bélgica y Puerto Rico. Su lugar entre las alternativas de su país parece sólido por su experiencia y continuidad, aunque la lista definitiva de convocadas será responsabilidad del entrenador nacional.

Argentina, República Dominicana y Alemania aportan más candidatas

Argentina tendrá a Japón, Rusia y Bulgaria en el grupo F, en Omaha. Daniela Bulaich, receptora de Alianza Lima y olímpica en Tokio 2020, parte con una ventaja por su recorrido reciente con ‘Las Panteras’ y por haber asegurado con el combinado albiceleste la clasificación a la cita. Nicole Pérez, atacante de Atenea, también fue mundialista en 2025, pero requiere mayor continuidad internacional para aspirar a un cupo.

República Dominicana concentrará tres casos en Géminis. Florangel Terrero, Vielka Peralta y Lisvel Eve figuran en el plantel del club de Comas, mientras su selección enfrentará a Turquía, Francia y Egipto en Ciudad de Quebec. Terrero cuenta con una perspectiva más favorable por su presente competitivo. Peralta y Eve tuvieron convocatorias anteriores, aunque no integraron los procesos recientes del seleccionado caribeño.

La dominicana disputa la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras cumplir su sanción por doping. Créditos: Puro Vóley.

Vanessa Delancy completa la relación. La punta de San Martín participó con Alemania en la Liga de Naciones de 2022 y 2023; su retorno dependerá de la evaluación del cuerpo técnico. Las germanas jugarán en Montreal contra Polonia, Eslovenia y Cuba. Las listas oficiales se conocerán más cerca del Mundial femenino de 2027.

Los grupos del Mundial de Vóley 2027

Grupo A — Omaha, Estados Unidos

  • Italia
  • Bélgica
  • Colombia
  • Puerto Rico

Grupo B — Orlando, Estados Unidos

  • Brasil
  • República Checa
  • Kenia
  • Corea del Sur

Grupo C — Ciudad de Quebec, Canadá

  • Turquía
  • República Dominicana
  • Francia
  • Egipto

Grupo D — Orlando, Estados Unidos

  • Estados Unidos
  • Tailandia
  • México
  • Grecia

Grupo E — Montreal, Canadá

  • Polonia
  • Alemania
  • Eslovenia
  • Cuba

Grupo F — Omaha, Estados Unidos

  • Japón
  • Rusia
  • Argentina
  • Bulgaria

Grupo G — Montreal, Canadá

  • Canadá
  • Serbia
  • Ucrania
  • Camerún

Grupo H — Ciudad de Quebec, Canadá

  • China
  • Países Bajos
  • Suecia
  • Suiza
Grupos del Mundial de Vóley 2027.
Grupos del Mundial de Vóley 2027. Crédito: Dosis de Voleibol.

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