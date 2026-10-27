Milagros Jáuregui insiste en vetar huacos eróticos mochicas porque “no son normales” y causan “vergüenza”

La senadora Milagros Jáuregui expresa su preocupación por la exhibición de huacos eróticos en espacios públicos, argumentando que pueden afectar negativamente a los niños y solicitando su reubicación en museos con acceso restringido para menores. | Canal N

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La senadora y pastora Milagros Jáuregui (Renovación Popular) reiteró este martes su propuesta de restringir la exposición pública de los huacos eróticos de la cultura mochica, al considerar que estas representaciones “no son normales” y pueden provocar “confusión”, “miedo” y “vergüenza” en niños de hasta cinco años.

En declaraciones a la prensa, la legisladora sostuvo que estas piezas arqueológicas no deberían estar expuestas en espacios públicos como el Parque de la Fertilidad, donde las familias acuden con menores de edad, y planteó que sean trasladadas a museos para proteger a la infancia.

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“Yo estoy hablando de los niños de cero a cinco años”, precisó al señalar que, durante su anterior periodo, organizó mesas de trabajo con psiquiatras y psicólogos infantiles que le advirtieron sobre los posibles efectos de exponer a los menores a estas imágenes.

“Luego se presenta un huaco erótico con unas figuras que son extremadamente grandes. Esto ya causa confusión. (...) También da sensación de miedo. ¿Por qué? Porque son cosas que no son normales, causa miedo, vergüenza”, afirmó.

La senadora sostuvo que estas representaciones pueden causar “confusión”, “miedo” y “vergüenza” en niños de cero a cinco años

La senadora sostuvo que su propuesta no busca restringir el acceso de los adolescentes a estas representaciones, sino evitar que los niños pequeños las vean. Como ejemplo, mencionó el Museo Larco, donde, según indicó, existen advertencias sobre el ingreso de menores a las salas que exhiben este tipo de piezas.

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“Mi pedido es que se pongan todos los huacos y toda nuestra historia en museos para proteger a la infancia”, manifestó al pedir que se consulte a especialistas para evaluar los posibles efectos de estas representaciones en los niños.

A raíz de sus declaraciones, que desataron una ola de críticas en redes sociales, la organización Promsex rechazó esa postura y recordó que los huacos eróticos “no son pornografía, sino parte del patrimonio histórico, arqueológico y cultural” del país.

En un pronunciamiento, la organización consideró que las declaraciones de Jáuregui parten de una mirada prejuiciosa sobre estas expresiones culturales y plantean una falsa oposición entre la protección de la infancia y el acceso al conocimiento.

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Promsex rechazó la propuesta y afirmó que los huacos eróticos forman parte del patrimonio histórico, arqueológico y cultural del Perú

Promsex también cuestionó que se utilice este patrimonio para desacreditar la educación sexual integral y defendió la importancia de brindar información sobre el cuerpo, prevenir la violencia y garantizar derechos.

“Proteger a niñas, niños y adolescentes no significa ocultar nuestra historia. La educación debe ser progresiva y adecuada a cada edad, porque una ciudadanía informada se construye con conocimiento, no con censura”, añadió.

Durante una intervención ante la Comisión de Salud, Educación, Mujer, Desarrollo Social y Digital de la Cámara Alta, Jáuregui pidió en la víspera al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, que retire de los espacios públicos las esculturas del huaco de la fertilidad de la cultura moche y las traslade a recintos cerrados.

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La legisladora desató una cadena de repudio en febrero pasado por señalar que está en contra del aborto terapéutico, el único legal en el país, y afirmar que, en los casos de violación a niñas, la víctima real es el feto si se decide abortar.

Comentó que hace 10 años abrió un centro donde acoge a estas niñas y afirmó que ninguna se arrepintió de dar a luz y, días después de estas declaraciones, se difundieron en redes sociales imágenes del ‘Hogar y Refugio La Casa del Padre’, donde las menores eran expuestas junto a sus bebés en actos públicos.

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