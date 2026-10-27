Misa del papa León XIV en Las Palmas apunta a superar el millón de asistentes, confirma Arzobispado

Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.

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La misa que el papa León XIV celebrará en la Base Aérea Las Palmas apunta a reunir a más de 1 millón 200 mil asistentes el lunes 16 de noviembre. La proyección fue comunicada por el director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, quien indicó que la organización prepara accesos y servicios para una concentración de fieles en Surco durante la jornada.

La cifra supera la estimación de cerca de 800 mil personas que asistieron a la misa del papa Francisco el 18 de enero de 2018. “Estamos estimando más de 1 millón 200 mil personas”, afirmó Dioses en declaraciones a Exitosa. El representante señaló que el cálculo contempla la movilización prevista para la celebración de despedida del pontífice en territorio peruano dentro de su visita.

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Pope Leo waves as he leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, during which he called for an end to hostilities in Yemen and expressed concern over the humanitarian crisis in Taiz, at the Vatican, October 25, 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri

Organización prevé ingresos diferenciados e hidratación para la misa

La misa del papa León XIV está programada para las 10:30 horas del 16 de noviembre en la base aérea ubicada en Santiago de Surco. De acuerdo con la información difundida por la comisión organizadora, las puertas abrirán desde las 22:00 horas del domingo 15 de noviembre. Los asistentes podrán permanecer en el recinto durante la noche previa a la ceremonia.

Las entradas gratuitas para asistir se habilitarán del 5 al 8 de noviembre mediante la plataforma Ticketmaster. Cada registro quedará asociado a nombre, apellido y documento de identidad, por lo que los boletos serán nominados e intransferibles.

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Los extranjeros podrán inscribirse con pasaporte o carné de extranjería. Una misma cuenta permitirá tramitar hasta ocho entradas, aunque cada asistente, incluidos los menores de edad, deberá tener una propia.

Cada entrada incorporará un código QR que deberá presentarse en los accesos, ya sea desde un teléfono o en formato impreso. El documento original también será necesario para la validación.

La organización recomendó no publicar ni compartir la imagen del código en redes sociales, porque otra persona podría intentar usarla. Si el archivo se pierde, el usuario podrá recuperarlo desde su cuenta o correo electrónico.

Alimentos, hidratación y atención médica durante la jornada

El Arzobispado informó que los asistentes podrán ingresar alimentos y bebidas empaquetados. La previsión considera las horas de espera antes de la misa y el tiempo que demandará la salida del recinto.

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Dioses recomendó llevar gorra y bloqueador solar ante la exposición al sol. Además, se instalarán puntos de hidratación gratuitos, servicios médicos y espacios para ambulancias en caso de que sea necesaria una atención de emergencia.

Las personas con discapacidad contarán con un ingreso preferencial por la puerta número 2 de la Base Aérea Las Palmas. Deberán acudir con un acompañante que también posea una entrada. Para los adultos mayores, la organización permitirá el ingreso con sillas plegables.

Estas medidas formarán parte del ordenamiento de los accesos, junto con la asignación de bloques, puertas y horarios que figurará en cada boleto emitido para la misa del papa León XIV.

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Una vez dentro del recinto, los fieles podrán desplazarse entre sus bloques y los servicios habilitados, aunque deberán conservar su entrada para regresar al sector asignado. Quien abandone por completo la base no podrá volver a ingresar.