Perú

Fenómeno de El Niño: IGP instala cámaras y sensores en 12 quebradas de Perú para alertar sobre huaicos y aluviones

Los equipos permiten calcular la velocidad del flujo y el tiempo estimado de llegada a zonas pobladas para activar alertas tempranas

Descubre cómo el IGP utiliza sistemas de monitoreo avanzados para predecir riesgos de aluviones y huaicos asociados a El Niño, protegiendo a las poblaciones vulnerables del Perú. (Crédito: Exitosa)
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) instaló cámaras y sensores en doce quebradas de Perú como parte de un sistema de monitoreo para anticipar aluviones, flujos de detritos y huaicos ante el fenómeno de El Niño. Así lo informó Hernando Tavera, jefe de la institución, en declaraciones a Exitosa.

“Estamos fortaleciendo cada vez más un centro de monitoreo de aluviones, flujos de detritos o lahares”, explicó Tavera en el programa. El funcionario precisó que el objetivo del sistema es generar información que se comparta con los gobiernos regionales para que estos establezcan alertas tempranas hacia la población. “La idea aquí es salvar vidas humanas, no infraestructura”, afirmó.

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Un trabajador de espaldas junto a una estructura metálica en un cerro rocoso, junto a un mapa térmico de la costa del océano Pacífico
Técnicos del Instituto Geofísico del Perú instalan sensores y analizan mapas térmicos marinos para monitorear quebradas y anticipar huaicos asociados al fenómeno de El Niño. (Infobae Perú/Exitosa)

IGP monitorea quebradas en Lima, Arequipa y Áncash

Los dispositivos ya funcionan en la quebrada Huaico Loro, en Lima, y en seis quebradas de la región Arequipa que nacen al pie del volcán Misti. Hace quince días, el IGP también instaló sensores en cuatro quebradas del callejón de Huaylas, asociadas a la cordillera Blanca.

El sistema combina dos cámaras: una registra el movimiento y la velocidad del flujo dentro de la quebrada, mientras que la otra incorpora un sensor que mide la altura del material que desciende. Con esos datos, el IGP calcula la velocidad del flujo y estima el tiempo que tardaría en alcanzar una comunidad o área urbana cercana, información que determina el margen de tiempo disponible para emitir una alerta.

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Un hombre de espaldas con chaleco azul de pie sobre rocas junto a una escalera metálica y plantas de montaña bajo el cielo azul.
Personal del Instituto Geofísico del Perú instala equipos de monitoreo para registrar flujos de detritos y alertar sobre posibles huaicos en quebradas del país. (Crédito: Captura video/Exitosa)

Tecnología peruana contra huaicos

Tavera señaló que el dispositivo es resultado de desarrollos tecnológicos hechos por peruanos y forma parte de una serie de instrumentos geofísicos elaborados por los propios ingenieros del instituto a lo largo del tiempo. “Son desarrollos tecnológicos hechos por peruanos para estar al servicio de todos los peruanos”, dijo el funcionario a Exitosa.

El IGP evalúa ampliar la cobertura del sistema a dos quebradas adicionales en Arequipa, además de analizar su instalación en las regiones de Piura y Tumbes. Según Tavera, la institución busca incorporar cada año más quebradas consideradas críticas a nivel nacional, en un esfuerzo por extender la red de monitoreo a lo largo del territorio peruano.

Caja gris con logotipos del Ministerio del Ambiente y del Instituto Geofísico del Perú, situada frente a dos sillones negros de oficina.
Un dispositivo de monitoreo del Instituto Geofísico del Perú integra cámaras y sensores para alertar sobre huaicos y aluviones en doce quebradas del país. (Crédito: Exitosa)

Flujos en niveles normales

Respecto al estado actual de las quebradas monitoreadas, Tavera indicó que el seguimiento se realiza en tiempo real y que, por el momento, no existe ninguna quebrada en situación crítica. “En este momento no hay ninguna quebrada crítica, los flujos son normales”, precisó.

El jefe del IGP agregó que, ante cualquier cambio en el escenario, el instituto emitirá de inmediato la alerta correspondiente a los gobiernos locales y regionales. Tavera pidió a la población confiar en el trabajo que realiza la institución, adscrita al Ministerio del Ambiente, en el desarrollo de tecnología orientada a la prevención de desastres.

Cámara blanca con logotipo suspendida frente a pantallas y una pared con gráficos de ondas sísmicas.
Un sensor de monitoreo del Instituto Geofísico del Perú mide la velocidad y el nivel de los flujos de detritos para emitir alertas tempranas de huaicos. (Crédito: Captura video/EXITOSA)

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