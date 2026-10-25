Perú

Dos distritos de Lima Metropolitana ya no podrán restringir la venta de alcohol a altas horas de la noche

Indecopi dejó sin efecto las restricciones de San Juan de Lurigancho y Chorrillos sobre la venta de alcohol y los horarios comerciales

ron
Las comunas distritales no acreditaron problemas de seguridad pública ni cumplieron con el Decreto Legislativo 1256 para limitar el comercio.
Guardar

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi dejó sin efecto las restricciones impuestas por las municipalidades de San Juan de Lurigancho y Chorrillos a la venta de bebidas alcohólicas y al horario de atención de comercios.

Las resoluciones concluyeron que ambos distritos excedieron sus atribuciones al fijar límites para la comercialización de alcohol y no justificaron de manera suficiente los topes horarios aplicados a negocios.

PUBLICIDAD

SJL no podrá fijar horarios para la venta de bebidas alcohólicas

En el caso de San Juan de Lurigancho, Indecopi declaró ilegal la regulación contenida en la Ordenanza 334-MDSJL, que establecía rangos de atención para la venta o entrega de bebidas alcohólicas según el tipo de establecimiento.

La entidad precisó que los distritos no pueden definir estas restricciones, pues la competencia corresponde a las municipalidades provinciales. “Dicha competencia corresponde a las municipalidades provinciales”, sostiene el criterio aplicado por la Sala.

La decisión también anuló los horarios generales y especiales que la comuna de San Juan de Lurigancho había fijado para los establecimientos que realizan actividades económicas. La Ordenanza 117-MDSJL disponía un horario general de atención entre las 6:00 y las 23:00 horas.

PUBLICIDAD

Para algunos locales con licencia de funcionamiento, autorizaba la operación hasta las 2:00 o 3:00 horas, mientras que para otros imponía cierres a las 22:00 o 23:00 horas.

cerveza
La normativa de Chorrillos limitaba la venta de bebidas alcohólicas envasadas entre las 12:00 y las 23:00 horas sin justificación legal.

Chorrillos tampoco podrá limitar la venta de licor envasado hasta las 23:00 horas

En una resolución distinta, Indecopi anuló la disposición de la Municipalidad de Chorrillos que permitía la venta de bebidas alcohólicas envasadas, sin consumo dentro del negocio, solo desde las 12:00 hasta las 23:00 horas. La medida estaba contemplada en la Ordenanza 348-2019-MDCH, que regulaba la venta y el consumo de alcohol dentro de esa jurisdicción.

La Sala aplicó el mismo criterio que en el caso de San Juan de Lurigancho: la regulación de la comercialización de bebidas alcohólicas no recae en las municipalidades distritales. Por tanto, los gobiernos locales de ese nivel pueden fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, pero no establecer por cuenta propia límites para el expendio o entrega de licor.

Indecopi también cuestionó las normas de Chorrillos que obligaban a establecimientos públicos y actividades recreativas a cerrar a las 23:00 horas. Asimismo, dejó sin efecto la exigencia de contar con una autorización especial para que comercios, industrias y negocios de servicios atiendan después de esa hora.

Indecopi señaló que el organizador debe brindar información clara y oportuna sobre la suspensión y una posible reprogramación
El pronunciamiento de Indecopi se suma a las resoluciones emitidas en abril contra medidas horarias en otros seis distritos de Lima.

Las municipalidades deben acreditar el problema que buscan resolver

Las resoluciones no eliminan la facultad de las municipalidades distritales para regular los horarios de funcionamiento de los establecimientos. Sin embargo, Indecopi señaló que esta atribución debe respetar los parámetros de razonabilidad previstos en el Decreto Legislativo 1256.

En ambos casos, las comunas no demostraron una problemática concreta que justificara las restricciones. Tampoco acreditaron que la apertura de los locales fuera de los rangos establecidos afectara la seguridad, la tranquilidad pública u otros intereses invocados. “No acreditó la existencia de una problemática concreta”, concluyó la Sala sobre las ordenanzas evaluadas.

La decisión implica que las restricciones declaradas ilegales o carentes de razonabilidad no podrán exigirse bajo las disposiciones cuestionadas. Las municipalidades aún pueden aprobar nuevas regulaciones, siempre que cuenten con competencia para hacerlo y sustenten de forma objetiva la necesidad de las medidas.

Yape - Bodegas
La Ley 28681 y la Ley Orgánica de Municipalidades exigen respaldo objetivo y competencia para la aprobación de nuevos límites comerciales.

Seis distritos de Lima ya habían perdido restricciones similares

Los pronunciamientos sobre San Juan de Lurigancho y Chorrillos se suman a una línea de decisiones emitidas durante 2026 sobre límites distritales a la venta de alcohol. En abril, Indecopi confirmó la inaplicación de restricciones horarias en Villa El Salvador, San Luis, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Rímac y Ate.

En esos casos, la entidad concluyó que las municipalidades distritales habían invadido una facultad reservada a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El criterio se apoya en la Ley 28681, que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, y en la Ley Orgánica de Municipalidades.

En julio, otra resolución de Indecopi cuestionó horarios impuestos por la Municipalidad Metropolitana de Lima para discotecas, salones de baile y venta de bebidas alcohólicas, al considerar que la comuna no sustentó el problema de seguridad o tranquilidad ciudadana que pretendía atender. Las restricciones a los negocios requieren competencia legal y justificación técnica.

Temas Relacionados

Indecopibodegasbebidas alcohólicasSan Juan de LuriganchoChorrillosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Daniel Barragán rechaza pacto con el Gobierno y afirma que facultades legislativas “no se desnaturalizaban” con cambios del Senado

El senador de Obras indicó que miembros de su bancada firmaron un documento firmaron un acta en la que se comprometían a votar a favor de la delegación de facultades al Ejecutivo

Daniel Barragán rechaza pacto con el Gobierno y afirma que facultades legislativas “no se desnaturalizaban” con cambios del Senado

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 2 de la fase 1

Las blanquiazules se impusieron por 3-2 a Regatas Lima en el partido más emocionante de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Olva Latino y Rebaza Acosta también celebraron victorias, mientras que la jornada continuará hoy domingo 25 de octubre con tres encuentros

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 2 de la fase 1

Friaje en el Perú alterará el clima en varias regiones: en cuáles y desde cuándo, según el Senamhi

Una masa de aire frío avanzará por algunos departamentos antes de desplazarse hacia la zona central, donde ocasionará tormentas eléctricas, nubosidad y descenso de valores térmicos hasta el 27 de octubre

Friaje en el Perú alterará el clima en varias regiones: en cuáles y desde cuándo, según el Senamhi

DNI, código QR y llegada desde temprano: así será el ingreso a la misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas

Juan Bytton, secretario general de la visita papal, adelantó cómo será el registro digital, qué requisitos deberán cumplir los asistentes y qué medidas se aplicarán para acceder a los tickets gratuitos de ingreso

DNI, código QR y llegada desde temprano: así será el ingreso a la misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

La segunda jornada del campeonato está dejando duelos muy atractivos y reñidos. Revisa los marcadores de cada encuentro durante el desarrollo de la fecha

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau afirma que el Congreso debería tener una reforma en su reglamento

Alfonso López Chau afirma que el Congreso debería tener una reforma en su reglamento

Ministro de Defensa afirma que facultades legislativas permitirán que líderes de organizaciones criminales sean “objetivos militares”

Congreso aplica fe de erratas en la ley de facultades legislativas por “fallo” en la mención del Senado

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee y Jaime Pesaque presentaron su restaurante peruano en Nueva York: así es Cholapink, la carta que ofrecen y el tema de Los Mirlos que suena en su web

Daddy Yankee y Jaime Pesaque presentaron su restaurante peruano en Nueva York: así es Cholapink, la carta que ofrecen y el tema de Los Mirlos que suena en su web

Qué ver en Perú por Halloween: películas y series de streaming para una noche de terror

Gorillaz en Lurín Live: productora dio detalles sobre la devolución de entradas tras el cambio de local

Andrea San Martín aseguró que no logró comunicarse con su hija tras salir en libertad

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 2 de la fase 1

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 2 de la fase 1

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Bryan Reyna confía en retomar protagonismo en Universitario con Fabián Bustos: “Vine a Perú a jugar, no de vacaciones”