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Ignacio Buse fue eliminado del ATP 500 de Viena ante Adrian Mannarino: así fue la derrota del peruano

‘Nacho’ dominó con autoridad la primera manga, pero no pudo sostener el nivel y acumuló su tercera caída seguida en el circuito, tras los tropiezos previos en Pekín y Shanghái

Ignacio Buse – Adrian Mannarino – ATP 500 de Viena – Perú – deportes – 27 octubre
Ignacio Buse dominó con autoridad el primer parcial y lo cerró 6-0, pero el francés Adrian Mannarino ajustó su juego, quebró en los momentos clave y completó la vuelta en dos horas y 29 minutos para avanzar a octavos de final del Erste Bank Open. (Facebook: Ignacio Buse)
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Ignacio Buse cayó en la primera ronda del ATP 500 de Viena 2026 ante el francés Adrian Mannarino por 0-6, 7-5 y 6-4, en un partido que comenzó con el peruano como absoluto dominador y terminó con una remontada del europeo en dos horas y 29 minutos sobre las canchas duras bajo techo del Glaubandich Court.

El número 32 del mundo desperdició una ventaja contundente y se despidió del torneo austríaco en su estreno, sumando su tercera derrota consecutiva en el circuito tras los traspiés en Pekín y Shanghái.

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Un primer set perfecto que no alcanzó

Ignacio Buse – Adrian Mannarino – ATP 500 de Viena – Perú – deportes – 27 octubre
Ignacio Buse tuvo un arranque contundente ante Adrian Mannarino en Viena y se llevó el primer set por 6-0. Sin embargo, el dominio inicial del peruano no fue suficiente para asegurar su clasificación a la segunda ronda del ATP 500. (Facebook: Ignacio Buse)

Buse salió al court con una intensidad poco habitual para un debut. Desde los primeros intercambios se mostró sólido con el saque —terminó el partido con nueve saques directos frente a dos de su rival— y agresivo desde el fondo, aprovechando cada error no forzado del francés. El resultado fue un primer set impecable: 6-0 en pocos minutos, con tres quiebres de servicio al hilo que dejaron a Mannarino sin respuestas.

El número 73 del mundo, surgido de la qualy, no encontró variantes para contener al peruano durante esa primera manga. La diferencia en el marcador era elocuente, pero el partido estaba lejos de terminar.

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La reacción de Mannarino en el segundo parcial

Ignacio Buse – Adrian Mannarino – ATP 500 de Viena – Perú – deportes – 27 octubre
Adrian Mannarino modificó su estrategia en el segundo set y encontró la manera de frenar a Ignacio Buse. El francés quebró en los momentos decisivos, aprovechó una nueva oportunidad con el saque del peruano y ganó la manga por 7-5. (Facebook: Ignacio Buse)

El francés ajustó su estrategia al inicio del segundo set. Con su característico estilo zurdo, comenzó a variar las alturas y a modificar los ritmos que tanto habían favorecido a Buse en la primera manga. El quiebre llegó en el primer juego del parcial y Mannarino tomó la delantera.

El peruano no se rindió: recuperó el servicio cuando el marcador marcaba 5-4 a favor del francés y pareció que el set podía extenderse. Sin embargo, Mannarino volvió a quebrar de inmediato y cerró la manga 7-5, empatando el encuentro y cambiando por completo el rumbo del partido.

Los números finales del encuentro revelan una paradoja: Buse terminó el partido con 89 puntos ganados, seis más que Mannarino, y registró un 68% de primeros servicios. La estadística, sin embargo, no se tradujo en resultado.

El tercer set y la definición en los momentos clave

Ignacio Buse – Adrian Mannarino – ATP 500 de Viena – Perú – deportes – 27 octubre
La definición se resolvió en los detalles del tercer parcial, después de un comienzo marcado por los quiebres de ambos tenistas. Mannarino encontró la diferencia en el quinto juego, administró su ventaja y completó la remontada en dos horas y 29 minutos. (Facebook: Ignacio Buse)

La manga decisiva comenzó con intercambio de quiebres en los dos primeros juegos, lo que mantuvo el suspenso sobre el Glaubandich Court. Fue en el quinto juego donde Mannarino logró marcar la diferencia: consiguió un quiebre que no volvió a ceder y administró esa ventaja mínima hasta cerrar el set 6-4 y el partido en su favor.

La inercia del encuentro, que había girado 180 grados desde el final del primer parcial, terminó favoreciendo al experimentado tenista francés. Buse, pese a haber superado a su rival en varios indicadores estadísticos, no pudo sostener el nivel arrollador del arranque durante los tres sets.

Con esta victoria, Mannarino avanzó a la segunda ronda del Erste Bank Open, donde enfrentará al checo Jakub Menšík. Para Buse, la derrota en Viena marca el cierre de una seguidilla negativa en el tramo final de la temporada: tres caídas consecutivas en Pekín, Shanghái y ahora la capital austríaca. Su próxima parada será el Masters 1000 de París, último torneo del año en su calendario. La cita en la capital francesa comenzará este 31 de octubre, mientras que la final está programa para una semana después, el 8 de noviembre. Las sedea será en el Paris La Défense Arena.

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