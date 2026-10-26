PROINVERSIÓN: Obras por Impuestos superan los S/ 10.000 millones en adjudicaciones

El sector privado incorporó a 305 nuevas empresas financistas en la modalidad a lo largo del año.

Guardar

Las adjudicaciones mediante Obras por Impuestos (OxI) superaron los S/ 10.000 millones antes de terminar octubre, según informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN). El mecanismo acumuló 761 intervenciones por S/ 10.263 millones al 22 de octubre, una cifra que triplica los S/ 3.361 millones registrados durante el mismo período de 2025.

Los proyectos fueron adjudicados por entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas. Incluyen proyectos de inversión, intervenciones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, conocidas como IOARR, además de servicios, mantenimiento y acciones de emergencia.

PUBLICIDAD

El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, sostuvo que el volumen alcanzado refleja una mayor coordinación entre las instituciones públicas y las empresas privadas. “Superar los S/ 10.000 millones antes de terminar octubre demuestra que podemos acelerar las intervenciones cuando el Estado y las empresas trabajan con un objetivo común”, afirmó.

El funcionario señaló que el siguiente desafío será que las inversiones se traduzcan en servicios operativos y obras que atiendan las necesidades de la población en las distintas regiones del país.

Arequipa concentró el mayor número de proyectos adjudicados y Cusco lideró el volumen de inversión con 627 millones de soles.

Las primeras obras de emergencia apuntan a la prevención de El Niño

El balance de 2026 incluye las dos primeras adjudicaciones de IOARR de emergencia por S/ 6 millones, aprobadas bajo el Decreto de Urgencia N.° 010-2026. La norma estableció un régimen excepcional de Obras por Impuestos para financiar medidas de prevención y respuesta frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

PUBLICIDAD

Ambas intervenciones fueron adjudicadas en menos de un mes, de acuerdo con la entidad. Del Carpio indicó que este resultado permite reducir los plazos para concretar obras orientadas a disminuir riesgos para las familias y comunidades expuestas a eventos climáticos.

“Frente a El Niño, anticiparnos es proteger a las familias. Estas primeras adjudicaciones muestran que la articulación pública y privada puede reducir tiempos para impulsar intervenciones urgentes”, declaró el titular de PROINVERSIÓN.

La agencia atribuyó el crecimiento de las adjudicaciones a la promoción de oportunidades de inversión en las regiones y a la asistencia técnica que brinda a las entidades públicas desde la etapa de priorización hasta la ejecución de los proyectos.

PUBLICIDAD

También mencionó como factores el nuevo Reglamento de la Ley N.° 29230, aprobado en marzo de 2026, y el aumento del Tope Máximo de Capacidad Anual. Ese límite pasó de S/ 66.839 millones a S/ 69.096 millones, con lo cual se amplió el margen disponible para financiar iniciativas bajo este mecanismo.

PROINVERSIÓN señaló que el reto principal radica en convertir las inversiones en servicios públicos operativos.

Más entidades y empresas se incorporaron al mecanismo durante 2026

Durante este año participaron 374 entidades públicas en Obras por Impuestos. De ese total, 238 utilizaron la modalidad por primera vez, lo que representa el 64% de las instituciones involucradas en 2026.

Por el lado privado, 433 empresas financiaron intervenciones mediante OxI. Un total de 305 compañías se sumó este año, equivalente al 70% de las empresas participantes.

PUBLICIDAD

Entre los gobiernos regionales, Arequipa concentró el mayor número de intervenciones adjudicadas, con 85. Le siguieron La Libertad, con 31, y Cajamarca, con 14. En volumen de inversión, Cusco encabezó la lista con S/ 627 millones, seguido por Cajamarca, con S/ 619 millones, y Piura, con S/ 513 millones.

Desde la implementación de Obras por Impuestos en 2009 hasta el 22 de octubre de 2026, el mecanismo acumuló 1.831 intervenciones adjudicadas o ejecutadas por S/ 27.230 millones. El monto comprometido solo en 2026 equivale a cerca del 38% de toda la inversión histórica registrada por OxI.

En ese período participaron 684 empresas. PROINVERSIÓN informó que mantendrá la estrategia Obras por Impuestos 360, que incorpora infraestructura, servicios, operación, mantenimiento y respuesta ante emergencias.

PUBLICIDAD