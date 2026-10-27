La Liga Peruana de Vóley llega a la televisión argentina: Fox Sports se suma a la transmisión del torneo

Fox Sports lleva la Liga Peruana de Vóley a Argentina y sorprende a los hinchas. Crédito: FPV

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 sigue ganando espacio fuera del país. Fox Sports Argentina sorprendió a los aficionados al transmitir dos encuentros de la segunda fecha del campeonato el último sábado 24 de octubre, en una apuesta que amplía la difusión internacional de una de las competiciones más seguidas del deporte nacional.

La señal argentina emitió el partido entre Rebaza Acosta y Atlético Atenea, y posteriormente el clásico entre Alianza Lima y Regatas Lima. Ambos compromisos se extendieron hasta el quinto set, por lo que ofrecieron definiciones ajustadas a los espectadores.

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La cobertura también estuvo disponible en el canal de YouTube de Fox Sports, aunque con una restricción territorial: el contenido puede verse desde Argentina, pero no está habilitado para el público peruano.

Fox Sports transmitió dos partidos de la Liga Peruana de Vóley

La llegada de Fox Sports a la cobertura del torneo no se produjo de manera improvisada. En septiembre, el canal ya había anunciado que emitiría la Noche Blanquiazul Vóley, evento de presentación de Alianza Lima. Ahora, su presencia se extendió a partidos de la temporada regular, con la transmisión de dos duelos de la segunda jornada.

Por el momento, no se ha detallado cuántos encuentros emitirá esta señal internacional en las próximas fechas ni qué equipos tendrán mayor presencia en su programación. La señal argentina confirmó su interés por llevar determinados partidos al público de ese país, pero todavía queda por conocer cómo continuará la cobertura durante el resto del campeonato.

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Con los relatos y comentarios de José Montesano y Guillermo Quaini, la cadena argentina sorprendió con la cobertura en vivo de partidos del campeonato peruano. (Video: FOX)

¿Fox Sports le quita los derechos de transmisión a Latina?

La transmisión de la Liga Peruana de Vóley por Fox Sports Argentina abrió interrogantes sobre el alcance de los derechos televisivos del campeonato. Aunque la señal argentina ya emitió dos partidos de la segunda fecha, no se ha confirmado oficialmente cómo se concretó el acuerdo ni cuáles son sus condiciones. Una de las posibilidades es que se trate de una sublicencia para transmitir determinados encuentros en territorio argentino.

El antecedente de Ataque Defesa, canal brasileño que también difunde partidos del torneo peruano por YouTube, alimenta esa hipótesis. Sin embargo, no se puede asegurar que ambos casos respondan al mismo modelo contractual ni que se hayan pactado bajo las mismas condiciones económicas.

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Por ahora, las transmisiones de Fox Sports Argentina en YouTube presentan restricciones de acceso desde Perú, donde Latina tiene la exclusividad de la transmisión de la Liga Peruana de Vóley a través de su señal abierta y sus plataformas digitales. Esta diferencia territorial podría responder a los derechos de emisión que rigen en cada mercado.

La Liga Peruana de Vóley amplía su alcance internacional

La presencia de transmisiones en Brasil y ahora en Argentina refleja el interés que despierta el vóley peruano en otros mercados de la región. Para los clubes y la organización de la Federación Peruana de Vóley (FPV), llegar a nuevas audiencias puede significar una mayor exposición de sus equipos, jugadoras y patrocinadores, además de abrir oportunidades para futuros acuerdos audiovisuales.

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FOX Sports transmitió el clásico entre Alianza Lima y Regatas por la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FOX

A este interés también contribuye la presencia de varias voleibolistas argentinas en la actual temporada de la competición. Entre ellas figuran Nicole Pérez, Daniela Bulaich, Nayla Da Silva, Julieta Lazcano y Greta Martinelli, entre otras, cuyos desempeños en el campeonato pueden despertar la atención de los aficionados de su país. Su participación suma otro vínculo entre ambas naciones y podría motivar a más seguidores argentinos a estar pendientes de los partidos.

La expansión también permite que los aficionados extranjeros sigan a clubes reconocidos como Alianza Lima, San Martín, Universitario de Deportes y Regatas Lima, cuyos enfrentamientos generan mucha expectativa dentro del campeonato. Sin embargo, todavía falta conocer si Fox Sports mantendrá una cobertura regular o si seleccionará encuentros puntuales en función de su programación.

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Por ahora, la emisión de dos encuentros de la segunda fecha marca un nuevo paso en la difusión internacional de la Liga Peruana de Vóley. La sublicencia permite que el torneo alcance otras pantallas sin desplazar la transmisión que Latina ofrece al público peruano.