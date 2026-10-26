La casa más estrecha de Perú busca entrar al récord Guinness: así es la vivienda de 63 centímetros de ancho en Huaral

¿Imaginas vivir en una casa de solo 63 centímetros de ancho? Te llevamos a conocer la casa más angosta del planeta en Perú, y te mostramos cómo sus habitantes han creado un hogar funcional y lleno de encanto.

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Una vivienda ubicada en el distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral, al norte de Lima, destaca por una característica poco habitual en las construcciones residenciales: su fachada de ingreso mide apenas 63 centímetros de ancho. La edificación cuenta con dos niveles y ambientes acondicionados para realizar actividades cotidianas.

La propiedad pertenece a Francesca Maldonado, quien presentó las instalaciones en una entrevista con el programa El Dominical. El inmueble busca obtener el reconocimiento del récord Guinness como la casa más estrecha del mundo, para lo cual debe cumplir con las condiciones técnicas exigidas por la organización.

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A diferencia de una estructura construida únicamente con fines decorativos, la vivienda dispone de servicios básicos y espacios adaptados para el uso diario. Su distribución incluye baño, cocina, sala de estar, zona de estudio, dormitorio y lavandería, con mobiliario diseñado para aprovechar cada centímetro disponible.

La construcción también cuenta con un certificado de Defensa Civil, requisito mencionado por su propietaria para la postulación. El proyecto tomó seis meses y se levantó sobre una estructura con 12 columnas de concreto, según la información presentada durante el recorrido televisivo.

Una construcción triangular de 11,8 metros de largo

La casa tiene 11,8 metros de largo y 8,5 metros de alto. Su diseño presenta una forma triangular, con un extremo de 63 centímetros de ancho y el lado opuesto de 1,30 metros, una configuración que condiciona la distribución de los ambientes interiores.

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La estructura se divide en dos plantas. Para facilitar el tránsito dentro del inmueble, los muebles fueron elaborados a medida, de acuerdo con la explicación de Maldonado.

La propietaria indicó que la edificación dispone de agua, electricidad e internet, además de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de sus ambientes. Estos elementos forman parte de las condiciones que permiten presentar el inmueble como una vivienda habitable.

La construcción requirió seis meses de trabajo y cuenta con columnas de concreto como parte de su soporte. Su reducido ancho constituye el principal rasgo del proyecto, que también recibe visitantes interesados en conocer la distribución de sus espacios.

Baño, cocina y sala en el primer nivel

La casa está ubicada en Aucallama, provincia de Huaral, y su fachada de ingreso mide apenas 63 centímetros de ancho. Composición: Infobae

La planta baja reúne varios de los servicios esenciales de la vivienda. Entre ellos figura un baño con ducha, inodoro y lavatorio, equipado para su utilización habitual.

La cocina cuenta con una hornilla eléctrica, un lavadero y un microondas. También dispone de otros elementos para preparar alimentos, según lo mostrado durante el recorrido del programa televisivo.

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En este mismo nivel se encuentra la sala de estar, cuyo mobiliario responde a las dimensiones particulares del inmueble. Los muebles fueron fabricados a medida para permitir el desplazamiento por el interior sin ocupar más espacio del necesario.

La distribución incluye, además, un área de ingreso con elementos decorativos. Pese a las limitaciones de superficie, la propietaria explicó que la casa puede recibir visitas y que sus instalaciones funcionan con normalidad.

Un dormitorio expandible y un espacio para estudiar

El segundo nivel reúne las áreas destinadas al descanso, el estudio y las tareas domésticas. Allí se encuentra una biblioteca y un escritorio, junto con una máquina de escribir incorporada como parte de la ambientación del espacio.

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Uno de los elementos principales de esta planta es la cama expandible. El mueble permanece recogido y puede extenderse mediante un mecanismo que permite desplegar el colchón hasta alcanzar una superficie mayor para dormir.

La habitación también dispone de un clóset con espacio para guardar ropa. Esta solución permite integrar el dormitorio en una zona estrecha sin destinar una habitación independiente a esa función.

En el mismo nivel se ubica la lavandería, equipada con una lavadora y un área de planchado. De esta manera, la vivienda incorpora espacios para el descanso y las tareas cotidianas dentro de una distribución condicionada por su particular geometría.

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Los requisitos para postular al récord Guinness

La candidatura al récord Guinness requiere que la construcción cumpla con las condiciones técnicas correspondientes. Durante la entrevista con El Dominical, se destacó la necesidad de acreditar que el inmueble es funcional, dispone de servicios básicos y reúne condiciones de seguridad.

Maldonado señaló que la casa cuenta con el certificado de Defensa Civil, documento necesario para avanzar con la postulación formal. Sin embargo, la información proporcionada no confirma que Guinness World Records haya otorgado el reconocimiento ni que la vivienda ya figure como poseedora del récord mundial.

La referencia internacional para la candidatura es una casa ubicada en Polonia, como la construcción que ocupa el primer lugar en esta categoría.

Horarios de visita en Aucallama

La casa recibe visitantes de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 6:30 p. m. El recorrido permite conocer los distintos ambientes y observar las soluciones utilizadas para adaptar los muebles y las instalaciones a las dimensiones del inmueble.

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La propietaria explicó que la vivienda funciona como un atractivo turístico en Aucallama, distrito de la provincia de Huaral. La visita comprende los dos niveles y sus principales instalaciones, desde el baño y la cocina hasta la zona de estudio, el dormitorio y la lavandería.