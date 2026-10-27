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Sebastián Osorio despierta el interés de Colombia con Perú a la expectativa: ¿cuál será la posición final del joven valor del Sporting Lisboa?

La Federación Colombiana de Fútbol explora con detenimiento la posibilidad de reclutar al futbolista formado en Universitario con origen ‘cafetero’. Un posible llamamiento representaría una amenaza para la FPF, que desea contar con su figura

Sebastián Osorio, entre Perú y Colombia. - Crédito: Composición Infobae
Sebastián Osorio, entre Perú y Colombia. - Crédito: Composición Infobae
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En la Federación Peruana de Fútbol empiezan a inquietarse por el porvenir de Sebastián Osorio. Aunque el joven futbolista, que hace no mucho se trasladó a la cantera del Sporting Lisboa para completar su formación tras crecer en Universitario de Deportes, ha hecho muy buena parte de su vida en Perú, mantiene vigente su conexión con Colombia a través de sus orígenes.

Y eso ha llegado a oídos oficiales de los directivos de la FCF y ojeadores ligados con la Selección Colombia, quienes están más que preparados para seguir sus pasos pensando en una nominación futura a la disciplina nacional.

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Sebastián Osorio y Sergio Siza, bajo la mirada de Colombia. - Crédito: @IdiomaFutCol
Sebastián Osorio y Sergio Siza, bajo la mirada de Colombia. - Crédito: @IdiomaFutCol

Es más, la exploración oficial acaba de iniciar. Según el periodista Juan Camilo Ruíz, el mediocentro Sebastián Osorio, de 18 años, se encuentra en la carpeta de seguimiento de la Federación Colombiana de Fútbol junto con otro compañero del club lisboeta como Sergio Siza.

Al no esconderse la intención de Colombia por rastrear al futbolista pensando en un potencial llamamiento, la Federación Peruana de Fútbol deberá redoblar esfuerzos para que un talento, forjado en uno de los clubes más tradicionales del país, no se escape como si nada y represente una baja capital para el futuro.

Representación en suspenso

En un escenario como el actual, se entiende que Sebastián Osorio se ha convertido en la manzana de la discordia de dos selecciones nacionales que van a disputar codo a codo por su incorporación. Una manera para que la balanza se decante por uno será su decisión personal.

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Aunque la misma fuente, incluso, ha ido más allá al indicar que Osorio está dispuesto a atender una citación de Colombia en caso surgiera, la Federación Peruana de Fútbol no tiene conocimiento de esa posición y muy por el contrario avanza en aspectos burocráticos para que el jugador obtenga la documentación nacional.

Sebastián Osorio, de 18 años, realizando maniobras con el balón. - Crédito: Sporting Lisboa
Sebastián Osorio, de 18 años, realizando maniobras con el balón. - Crédito: Sporting Lisboa

Dentro de la Villa Deportiva Nacional confían que al momento que el proyecto del Sporting Club tenga a la mano su Documento Nacional de Identidad que lo acredite como peruano, llegará el primer nombramiento y el mismo recibirá una respuesta afirmativa por parte suya.

Sin embargo, tanto el propio Sebastián Osorio como sus allegados han instalado un hermético mutismo al respecto. Tal vez la prioridad es que el centrocampista se enfoque en su crecimiento en Portugal y cuando llegue la primera convocatoria —sea del bando que sea— valorara el espacio y exposición para un afianzamiento futuro. Así las cosas, el balón está en el tejado de los interesados, los cuales deben dar un paso definitivo.

Alza en marcha

No bien Sebastián Osorio fichó por Sporting Lisboa, el club determinó que integrara el plantel de reservas, donde el futbolista colombiano se adaptó con rapidez.

En sus primeras apariciones en la Liga Next Gen dejó buenas sensaciones, sobre todo por la fuerza y la velocidad que mostró por los flancos del campo.

Sebastián Osorio abre un nuevo capítulo en su prometedora trayectoria. - Crédito: Sporting Lisboa
Sebastián Osorio abre un nuevo capítulo en su prometedora trayectoria. - Crédito: Sporting Lisboa

Otro aspecto del juego de Sebastián Osorio que recibió elogios fue la conexión con el aparato ofensivo, con dos asistencias en sus primeras presentaciones.

El rendimiento de Osorio confirma que sus aptitudes mantienen una línea ascendente y que pronto podría ser ascendido para una observación más cercana.

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