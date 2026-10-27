Bernardo Cuesta quedó fuera de combate: el ‘dominó’ pierde a su artillero en la recta decisiva del Torneo Clausura

Bernardo Cuesta quedó fuera de combate: el ‘Dominó’ pierde a su artillero en la recta decisiva del Clausura - Crédito: Liga 1.

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El tobillo izquierdo de Bernardo Cuesta concentra ahora toda la atención de Arequipa. El delantero de 37 años, máximo referente ofensivo del FBC Melgar y líder histórico de anotaciones del club con 211 tantos con la camiseta rojinegra, se retiró con dolor del partido ante UTC en Cajamarca y los estudios médicos confirmaron lo que se temía: un esguince de segundo grado que lo mantiene alejado de los entrenamientos.

El diagnóstico llega en el peor momento posible para el conjunto arequipeño, que pelea palmo a palmo la cima del Torneo Clausura con cuatro jornadas por delante y necesita cada punto para alcanzar a Sport Huancayo, actual líder de la tabla.

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La jugada que desató la alarma

Bernardo Cuesta encendió las alarmas de FBC Melgar tras lesionarse el tobillo izquierdo durante el partido ante UTC en Cajamarca. Una resonancia confirmó un esguince de grado 2 que lo deja fuera del próximo compromiso ante Comerciantes Unidos. (FBC Melgar)

Todo ocurrió a los 43 minutos del primer tiempo en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Cuesta recibió un pase en profundidad, encaró al arquero Ángelo Campos con la posibilidad de marcar su segundo tanto de la tarde y poner el 2-0 en el marcador, pero el remate fue contenido por el portero. En la acción, el tobillo izquierdo del argentino cedió sobre el césped sintético.

El atacante se desplomó de inmediato, se llevó las manos al pie y pidió el cambio sin demora. Salió del campo ayudado por el cuerpo médico, con el tobillo visiblemente inflamado y envuelto en hielo, y fue reemplazado por Jefferson Cáceres. El equipo acusó su ausencia en el complemento, aunque logró sostener el resultado y sellar el triunfo 2-1 con un tanto de Nicolás Quagliata.

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Una vez de regreso en Arequipa, el ariete se sometió a una resonancia magnética que arrojó el diagnóstico definitivo: esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo. Los tiempos habituales de recuperación para ese tipo de lesión oscilan entre tres y cuatro semanas, un período que, de cumplirse en su totalidad, lo dejaría sin actividad durante todo lo que resta del Clausura.

Terapias intensivas y una evaluación el sábado

Con el partido ante Sport Huancayo como objetivo, el departamento médico de Melgar aplica terapias intensivas para intentar reducir los plazos de recuperación de Cuesta. El delantero será evaluado el sábado, mientras el equipo prepara su próximo compromiso sin su principal goleador. (FBC Melgar)

El cuerpo médico del FBC Melgar no se resigna al pronóstico inicial. Desde que se conoció el diagnóstico, el departamento de salud del club puso en marcha un protocolo de terapias intensivas con el objetivo de acortar los plazos de recuperación. La meta concreta está fijada para el sábado 1 de noviembre, cuando el jugador será sometido a una nueva evaluación física que determinará si existe alguna posibilidad de que sea tenido en cuenta para el partido del lunes 2 de noviembre ante Sport Huancayo, en la denominada Ciudad Incontrastable.

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Ese duelo, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, es considerado por la dirigencia y el cuerpo técnico como el más trascendental de la recta final. Un triunfo en esa cancha pondría al ‘Dominó’ en una posición privilegiada en la tabla. La ausencia de su goleador en ese contexto sería un golpe difícil de compensar.

Lo que sí es seguro es que Cuesta no estará este jueves 29 de octubre cuando Melgar reciba a Comerciantes Unidos a las 19:30 en el estadio de la UNSA por la jornada 14. Su lugar en el ataque lo ocupará Jhonny Vidales, mientras que Lautaro Guzmán pasaría a cubrir el carril izquierdo. A esas bajas se suma la del defensor paraguayo Juan Escobar, quien cumplirá suspensión por acumulación de tarjetas amarillas tras ver la quinta ante UTC.

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Un vacío difícil de tapar en la tabla y en el campo

Con 25 puntos y la lucha por el liderato todavía abierta, Melgar deberá encontrar alternativas para suplir a Bernardo Cuesta. El delantero acumula 211 goles con la camiseta rojinegra y su lesión llega en un tramo decisivo del campeonato peruano (FBC Melgar)

Las cifras de Cuesta en la temporada ilustran el peso de su ausencia. El delantero acumula 16 goles en lo que va del año en la Liga 1, más seis asistencias, lo que lo convierte en el jugador con mayor incidencia directa en los resultados del equipo arequipeño. Su historial con la camiseta rojinegra lo ubica como el máximo artillero de la historia del club, con 211 conquistas a lo largo de varias temporadas.

No es la primera vez que Cuesta supera una prueba física de envergadura. Hace aproximadamente un año sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla, una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante casi doce meses. Su regreso fue gradual, pero terminó por consolidarse como la pieza más determinante del ataque melgariano. Esa historia de recuperación alimenta la esperanza en el club de que el esguince, aunque doloroso y limitante, no sea el punto final de su participación en el Clausura.

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Por ahora, Melgar suma 25 puntos y comparte la persecución al líder Sport Huancayo junto a otros cuatro equipos. El plantel que dirige el técnico del ‘Dominó’ deberá demostrar ante Comerciantes Unidos que puede competir sin su referente ofensivo. La evaluación del sábado marcará el horizonte real de lo que le queda a Bernardo Cuesta en este campeonato.