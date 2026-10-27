Perú

Freestyle, un terreno que las mujeres conquistan golpe a golpe

La rapera comenzó a improvisar a los 14 años, alcanzó el tercer puesto mundial ese mismo año y desde su estreno profesional permanece entre los cuatro mejores de su país

La colombiana se impuso en Red Bull 5 vidas - crédito @redbullbatalla/Instagram
La colombiana se impuso en Red Bull 5 vidas - crédito @redbullbatalla/Instagram
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Marithea fue campeona nacional en 2021 y ahora buscará nuevamente el título en Medellín. Foto: Cortesía - Red Bull
Marithea fue campeona nacional en 2021 y ahora buscará nuevamente el título en Medellín. Foto: Cortesía - Red Bull

Lima será sede, el 20 de marzo de 2027, de la Final Internacional de Red Bull Batalla, el campeonato de improvisación más relevante del circuito hispanohablante. Entre los nombres confirmados figura Marithea, MC colombiana y bicampeona nacional, que hasta el momento se mantiene como la única representante femenina con un cupo asegurado en el certamen. Su clasificación vuelve a poner en el centro de la escena un debate que crece dentro del freestyle: el lugar que ocupan las mujeres en una disciplina históricamente dominada por hombres.

Durante años, los cyphers y las batallas de improvisación reunieron casi exclusivamente a competidores varones. El panorama empezó a modificarse con la irrupción de freestylers que construyeron un estilo propio, ganaron campeonatos regionales y nacionales, y demostraron que el nivel de improvisación no depende del género de quien sostiene el micrófono. El fenómeno trasciende los resultados deportivos: según referentes del circuito, cada nueva clasificación funciona como estímulo para una generación de MCs que busca abrirse camino frente al público.

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MArithea Batalla de los Gallos

Competir en este formato exige algo más que encadenar rimas. Las participantes deben desarrollar una identidad reconocible, responder con rapidez bajo presión y sostener la atención de audiencias que siguen cada enfrentamiento en vivo. Con cada título conquistado, las freestylers ganan terreno dentro del circuito y allanan el camino para quienes recién empiezan a improvisar.

La llegada de Marithea a Lima reaviva esa conversación, en momentos en que la organización de Red Bull Batalla define los últimos cupos para la final de marzo de 2027.

Imagen de Marithea en la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos en Bogotá, Colombia on October 30, 2020 // Kevin Molano / Red Bull Content Pool // SI202011080028 // Usage for editorial use only //
Imagen de Marithea en la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos en Bogotá, Colombia on October 30, 2020 // Kevin Molano / Red Bull Content Pool // SI202011080028 // Usage for editorial use only //

El camino de Marithea hacia la bicampeona

La MC caleña empezó a improvisar a los 14 años y construyó un estilo reconocido por sus punchlines directos, sus respuestas contundentes y su capacidad para convertir los ataques de sus rivales en oportunidades dentro de la batalla. En 2019 se convirtió en la primera mujer en ganar una Regional de Red Bull Batalla Colombia y, ese mismo año, ocupó el tercer lugar en la Final Internacional de la competencia.

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El recorrido de la freestyler continuó en 2021, cuando se consagró Campeona Nacional de Colombia. El 17 de octubre de 2026 venció a Horus en Bogotá, resultado que le permitió sumar su segundo título nacional y asegurar el pase a la próxima Final Internacional. Desde su debut en el circuito profesional, Marithea se mantuvo siempre entre los cuatro mejores competidores de su país, una constancia que la organización destaca como parte de su perfil competitivo.

Marithea y Chuty disputan el título de Supremacía MC 2022.
Marithea y Chuty disputan el título de Supremacía MC 2022.

Lo que Marithea planea llevar al escenario de Lima

De cara a su presentación en la capital peruana, la MC adelantó que buscará trasladar al escenario una propuesta que combine distintas influencias del circuito hispanohablante. “Lo que voy a llevar al escenario de Lima es un poquito de todo, las experiencias de todos, las ganas de todos y la visión de todos, para poder representar muy bien”, señaló la freestyler.

La cita limeña no será la primera vez que Marithea se presente ante el público peruano. La competidora ya se midió anteriormente con la tarima local y espera un reencuentro con una de las aficiones consideradas más intensas del circuito en español. Fuera de las batallas, también anticipó un interés personal por la visita: “Yo amo la comida peruana”, comentó entre risas, según trascendió en las declaraciones difundidas antes del evento.

'Marithea', es reconocida por ser la campeona de Red Bull Nacional Colombia en 2021 - crédito Urban Roosters
'Marithea', es reconocida por ser la campeona de Red Bull Nacional Colombia en 2021 - crédito Urban Roosters

Un cupo que marca un antecedente en la competencia

Hasta la fecha de esta publicación, Marithea figura como la única mujer con clasificación confirmada para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026/2027, un dato que la organización remarca como un antecedente dentro de la historia reciente del certamen. Su participación se suma a una lista de MCs que competirán por el título en Lima el 20 de marzo de 2027.

Red Bull Batalla es un campeonato de rap improvisado que se desarrolla en el mundo hispanohablante desde 2005. La competencia combina elementos del hip hop con la tradición oral improvisada y se consolidó en los últimos años como una de las citas internacionales de freestyle más relevantes de Latinoamérica y España. Las entradas para la final de 2027 ya están disponibles para el público a través del sitio oficial del evento, con cupos limitados hasta agotar existencias.

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