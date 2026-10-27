Murió Komanche, el streamer salvadoreño cuya partida impactó a la comunidad digital peruana

Conocido por sus transmisiones y por organizar los Squid Craft Games de Minecraft, el influencer acumuló una audiencia regional antes de su fallecimiento, cuyas causas siguen bajo investigación

Guardar

Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, murió a los 30 años en Monterrey, México. La noticia de su fallecimiento se extendió entre creadores y seguidores de habla hispana, incluida la comunidad digital peruana, donde su nombre era reconocido por las transmisiones en Twitch, sus videos y su participación en eventos masivos vinculados a Minecraft.

El deceso fue confirmado el lunes 26 de octubre por Byron Reyes, mánager y amigo del streamer salvadoreño. Reyes informó en Instagram que había conversado con la familia de Gómez antes de publicar un mensaje de despedida. Por el momento, las autoridades mexicanas no han comunicado públicamente la causa de muerte.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes de medios locales de Monterrey, un hombre fue encontrado sin vida la noche del domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres. Las primeras diligencias no registraron señales visibles de violencia, aunque la investigación continúa y las autoridades no habían difundido de manera oficial la identidad de la persona localizada ni los resultados de los exámenes periciales.

La noticia tuvo repercusión en el ecosistema de streamers de América Latina y España. En Perú, usuarios de redes sociales siguieron el caso por la conexión de Komanche con las transmisiones en español, los videojuegos y las figuras que reúnen a audiencias regionales en Twitch, YouTube, TikTok e Instagram.

PUBLICIDAD

De Ilobasco a las transmisiones que reunió a millones de usuarios

Komanche nació el 7 de septiembre de 1996 en Ilobasco, El Salvador. Su nombre completo era Carlos Mauricio Gómez. Creció en San Sebastián, una localidad cercana, y años después convirtió la creación de contenido en el centro de su actividad pública.

El streamer contó en un video publicado en 2023 que, a los 18 años, recibió diagnósticos de salud mental y pasó por varios internamientos psiquiátricos. En ese mismo testimonio explicó que descubrió Twitch a fines de 2018 y encontró en las transmisiones una actividad que lo motivó a cambiar el rumbo de su vida.

Gómez relató que dejó sus estudios universitarios y suspendió su tratamiento farmacológico, una decisión que luego reconoció como un error. Su experiencia personal formó parte de su contenido y de las conversaciones que sostenía con sus seguidores.

PUBLICIDAD

Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny” (@elkomanche)

En 2021 se mudó a México, país desde donde amplió su presencia digital. Antes de su muerte, acumulaba cientos de miles de seguidores en YouTube e Instagram, además de una comunidad amplia en Twitch, TikTok y X. Sus publicaciones combinaban transmisiones de videojuegos, humor, viajes e intercambios con otros creadores.

Su alcance llegó a Perú mediante las plataformas que conectan a las comunidades hispanohablantes. Los eventos de videojuegos, las colaboraciones con figuras de otros países y la circulación de clips en redes permitieron que su contenido fuera conocido por usuarios peruanos que siguen a streamers de la región.

Squid Craft Games lo consolidó en la escena de Minecraft en español

Uno de los proyectos que colocó a Komanche en el centro de la conversación digital fue Squid Craft Games, competencia virtual inspirada en la serie El juego del calamar. El evento reunió a decenas de creadores de contenido en Minecraft y se convirtió en una de las producciones más comentadas entre las audiencias de habla hispana.

PUBLICIDAD

(Instagram)

La propuesta incluyó a figuras como AuronPlay, El Rubius, Ibai Llanos y otros streamers con millones de seguidores. Su formato, basado en desafíos de supervivencia dentro del videojuego, atrajo a una audiencia regional que siguió las transmisiones en directo desde distintos países, entre ellos Perú.

Para los usuarios peruanos familiarizados con este tipo de contenido, Komanche era parte de una generación de creadores que convirtió las partidas en línea en espectáculos de seguimiento masivo. Su figura también estuvo asociada a debates sobre exposición digital, hostigamiento en redes y salud mental dentro de las comunidades virtuales.

Byron Reyes, al confirmar el fallecimiento, publicó un mensaje en el que recordó el vínculo que mantenía con el streamer y afirmó: “El bullying a cualquier escala no es un juego”.

PUBLICIDAD

AuronPlay, Ibai Llanos y Westcol se despidieron del creador salvadoreño

La muerte de Carlos Mauricio Gómez provocó mensajes de condolencias de streamers de varios países. AuronPlay recordó que había conversado con él pocos días antes y expresó el dolor que le produjo su partida.

“Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas cuatro días estuvimos hablando”, escribió el creador español en una publicación compartida en Instagram. Ibai Llanos también se pronunció con un mensaje dirigido a la familia y al entorno del streamer: “Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida”.

Komanche con Ibai Llanos y Biyin. (MONTAJE INFOBAE).

La streamer Biyín y el creador colombiano Westcol se sumaron a las despedidas. Este último pidió prudencia y respeto hacia la familia y los amigos de Gómez. El argentino Spreen también expresó su pesar por la noticia.

PUBLICIDAD

(Instagram)

Hasta el momento, las cuentas oficiales del streamer no registraban nuevas actualizaciones. Su partida dejó mensajes de despedida entre figuras de la creación de contenido y usuarios de una comunidad digital que siguió su trayectoria desde El Salvador, México, Perú y otros países de habla hispana.