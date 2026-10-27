Corte de luz en cinco distritos de Lima y Callao: conoce qué calles se quedarán sin servicio este 28 de octubre

La empresa Pluz informó que el servicio de energía eléctrica será interrumpido temporalmente este miércoles 28 de octubre en distintos sectores de Lima Metropolitana, el Callao y la provincia de Barranca. La suspensión del suministro se realizará en horarios diferenciados y afectará calles, avenidas, urbanizaciones y asentamientos humanos específicos.
Entre las zonas comprendidas figuran sectores de Comas, San Miguel, San Juan de Lurigancho, el Rímac y Ventanilla, además de áreas de Huacho y Barranca. Los horarios previstos para el corte de luz se extienden desde las 8:00 hasta las 19:00 horas, según el sector, por lo que se recomienda a los vecinos revisar si sus calles están incluidas en la programación.
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¿En qué distritos y zonas habrá corte de luz este 28 de octubre?
Comas: dos sectores afectados
En el distrito de Comas, la interrupción del servicio eléctrico se realizará en dos horarios distintos.
De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
- Urbanización El Retablo II Etapa: manzanas A, B, F, G y H.
- Avenida Universitaria: cuadras 14, 15 y 71.
- Avenida José de la Torre Ugarte: cuadra 4 y manzanas A, G y H.
- Avenida Garcilaso de la Vega: manzana A.
- Calle Antonio Raimondi: cuadras 1 y 2.
- Pasaje 51: cuadra 1.
De 9:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Jirón 21 de Setiembre: cuadras 8 y 9.
- Jirón Puno: cuadras 2 y 3.
- Jirón Los Pinos: cuadras 8 y 9.
- Avenida Santa Cruz: cuadras 3 y 4.
- Jirón Santa Rosa: cuadras 8 y 9.
- Avenida 21 de Setiembre: cuadra 8.
San Miguel: corte de luz de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.
En San Miguel, la suspensión del suministro eléctrico está prevista durante dos horas en los siguientes puntos:
- Calle Martín de Murúa: cuadra 2.
- Calle Carlos Gonzales: cuadra 2.
- Avenida Rafael Escardó: cuadra 6.
San Juan de Lurigancho: zonas de Canto Rey
En San Juan de Lurigancho, el corte de luz se realizará de 9:30 a. m. a 4:30 p. m. y comprenderá sectores de la urbanización Canto Rey.
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Las zonas incluidas son la avenida Los Próceres de la Independencia, cuadras 32 y 33; el jirón Amazonas, cuadra 32; y las manzanas G, N1 y Q.
Rímac: interrupción hasta las 6:00 p. m.
En el distrito del Rímac, el servicio eléctrico será suspendido de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. en la avenida Mayor Eleस्पuru, sin número.
Ventanilla: asentamientos humanos afectados
En Ventanilla, la interrupción está programada de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. e incluye los siguientes sectores:
- A. H. Virgen de Guadalupe: avenida Virgen de Guadalupe s/n, cruce con avenida Cuzco; calle s/n, manzanas B, C, D, G y H; pasaje D, manzanas C, A, E, F, H1 e I.
- A. H. El Paraíso: calle s/n, manzanas B, D, F, A, C y E.
- A. H. Sagrado Corazón de Jesús: calle s/n, manzanas B, A, C y D.
- A. H. Virgen de las Mercedes: manzana G.
- A. H. Alfredo Villa Calderón: manzana I.
- A. H. Juan Sotomayor García: manzana N.
Huacho: corte de luz de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
En el distrito de Huacho, provincia de Huaura, la suspensión del suministro eléctrico se realizará durante cinco horas en las siguientes vías:
- Calle Adán Acevedo: cuadra 3.
- Calle Ausejo Salas: cuadras 2 y 3.
- Pasaje Eladio Ortiz.
- Avenida San Martín: cuadras 6 y 7.
- Avenida Francisco Rosas: cuadra 3 hasta el número 372.
Barranca: zonas afectadas de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
En el distrito de Barranca, la interrupción del servicio está prevista de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Las zonas comprendidas son:
- Prolongación del jirón Zavala: cuadras 6 y 7, y manzana C.
- Pasaje Calderón.
- Avenida del Ejército.
- Calle 5 de Octubre.
- Avenida Grau: cuadras 4, 5 y 6.
- Calle Arica: cuadra 5.
- Pasaje Los Héroes.
- Jirón San Martín: cuadras 4 y 5.
- Prolongación San Martín.
- Calle Chorrillos.
- Balneario de Miraflores.
- Centro poblado Puerto Chico.
¿Qué hacer durante un corte de luz?
Ante una interrupción programada del suministro eléctrico, se recomienda tomar algunas precauciones para reducir inconvenientes en el hogar:
- Desconectar los equipos electrónicos sensibles para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.
- Mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para conservar los alimentos por más tiempo.
- Evitar el uso de velas y optar por linternas u otras fuentes de iluminación seguras.
- Verificar que los equipos médicos que requieren electricidad cuenten con una fuente de respaldo, cuando corresponda.
Importante: los cortes corresponden a las calles, manzanas y sectores detallados en la programación. No significa que todo el distrito vaya a quedarse sin electricidad durante el horario señalado.
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